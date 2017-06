Door Bauke Schievink, zaterdag 3 juni 2017 09:25, 18 reacties • Feedback

Submitter: Chadi

Samsung heeft te kennen gegeven dat het gaat stoppen met het aanbieden van My Knox, een app waarmee zakelijke gegevens beveiligd en afgeschermd van persoonlijke gegevens kunnen worden. Voor gebruikers die minimaal over Android 7.0 beschikken is er een alternatief.

De Koreaanse fabrikant heeft gebruikers van My Knox per mail op de hoogte gesteld van het besluit om te stoppen met My Knox. Nieuwe Samsung-apparaten die dit jaar uitkomen zullen geen gebruik meer kunnen maken van My Knox. Dat betekent overigens niet dat bestaande gebruikers My Knox kunnen houden; Samsung is van plan om op korte termijn de datum aan te kondigen op wanneer de software niet meer functioneert.

Gebruikers van een Samsung-smartphone die op Android N, met versienummer 7.0, draaien, wordt geadviseerd om over te stappen naar Secure Folder; een alternatieve applicatie met soortgelijke functionaliteit. Het is mogelijk om gegevens opgeslagen via My Knox over te zetten naar Secure Folder, aldus Samsung.

My Knox is een beveiligingsapplicatie die voornamelijk bedoeld is voor smartphonegebruikers die hun toestel ook voor zakelijke toepassingen willen gebruiken. Er wordt een vergrendelde omgeving gemaakt waarin zakelijke gegevens versleuteld en afgesloten van persoonlijke data wordt opgeslagen. Overigens blijft Samsung wel doorgaan met het bijna gelijknamige Knox; een beveiligingsframework waar onder andere Secure Folder ook gebruik van maakt.