Plex verwijdert opt-outmogelijkheid voor het verzamelen van telemetrie

In een aankondiging van een wijziging van zijn privacybeleid heeft Plex aangegeven dat het niet langer mogelijk gaat zijn om de software te gebruiken zonder telemetrie te verzenden. Ook gaat het bedrijf data verzamelen over het mediaverbruik via services van Plex.

De telemetrie die Plex verzamelt, bestaat uit informatie over de afgespeelde media, zoals bitrate, mediaformaat, resolutie en of het een foto, video, of audiobestand is. Ook bekijkt de software welk type apparaat er voor het afspelen gebruikt wordt. Het bedrijf benadrukt dat het echter niet inhoudelijk weet welke bestanden er op eigen mediaservers zijn opgeslagen en dat de telemetrie niet wordt gedeeld met derde partijen. Uitzonderingen hierop zijn wanneer de lokaal opgeslagen media worden gecombineerd met services van derde partijen, zoals Amazon Alexa of Last.fm.

Informatie die wel gedeeld wordt met derde partijen, is de inhoud van de media die via services van derde partijen geconsumeerd wordt. Onder deze services vallen ook mediabestanden die door Plex zelf gehost worden, zoals trailers, de Plex It-functie, de dvr-service en de onlangs geïntroduceerde Live TV. In deze gevallen wordt onder ander bijgehouden welke video er bekeken wordt en voor hoeverre er interactie plaatsvindt met advertenties. Ook verzamelt het bedrijf informatie over de locatie van de gebruiker, aan de hand van het ip-adres of door de gebruiker om zijn postcode te vragen.

Het nieuwe privacybeleid is vanaf 30 september van kracht. Het volledige overzicht van de informatie die Plex verzamelt, is te vinden op de website van het bedrijf.