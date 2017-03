Door Olaf van Miltenburg, donderdag 9 maart 2017 21:59, 42 reacties • Feedback

Submitter: markv93

Plex heeft zijn Plex Cloud uit de bčta-fase gehaald. De Plex Media Server is daarmee te gebruiken in combinatie met Google Drive, Dropbox of Microsoft OneDrive. Gebruikers dienen daarvoor over een Plex Pass-abonnement te beschikken.

Met Plex Cloud kunnen gebruikers hun Plex-account koppelen aan Google Drive-, Dropbox- of Microsoft OneDrive-opslag. Vervolgens kunnen ze hun mappen met films, foto's, muziek of homevideo's koppelen, waarna Plex automatisch bijvoorbeeld dvd- en albumhoesjes toevoegt.

In combinatie met de Plex-app kunnen gebruikers hun content vervolgens op verschillende apparaten en plekken bekijken, zonder dat ze zich over crashes of andere reden voor dataverlies hoeven te bekommeren. Vereist is wel dat ze over een Plex Pass beschikken. Zo'n abonnement is voor maandelijks 4,99 euro, jaarlijks 39,99 euro of voor onbeperkte tijd voor 119,99 euro af te nemen.

Plex Cloud startte in september vorig jaar in bèta. Daarbij maakte de dienste gebruik van Amazon-opslag, waar testers nog eens 59,99 dollar per jaar voor moesten betalen, maar dan wel ongelimiteerde opslag hadden. In december maakte de dienst de overstap naar Google Drive, Dropbox en Microsoft OneDrive. Tijdens de bèta was de dienst op basis van uitnodigingen te gebruiken.