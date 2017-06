Door Olaf van Miltenburg, donderdag 15 juni 2017 19:34, 8 reacties • Feedback

Plex voegt bij een publieke bta van zijn Android-app de mogelijkheid toe om lokale bestanden op een smartphone of tablet af te spelen. De dienst hoopt zo meer gebruikers dan alleen die voor videostreaming aan zich te binden

Plex heeft zijn Android-app een update naar versie 6.0 gegeven, waarbij lokaal afspelen van video als bèta-functionaliteit beschikbaar is gesteld. De app speelt mp4-, mkv-, avi- en wmv-bestanden vanaf het opslaggeheugen van Android-apparaten of geheugenkaarten.

Als het bij het videobestand om een film of tv-programma gaat, biedt Plex een preview verrijkt met artwork, posters en samenvattingen. Daarnaast is de mogelijkheid van audiospoor te wisselen en ondertiteling weer te geven. Plex hoopt zo populairder te worden bij gebruikers die nu bijvoorbeeld het populaire VLC of andere videospelers inzetten om video af te spelen.