Een 25-jarige Brit heeft bekend dat hij in 2014 heeft ingebroken in het systeem voor satellietcommunicatie van de Amerikaanse defensie. De hacker wist de gegevens van achthonderd gebruikers van het systeem en dertigduizend gebruikers van satelliettelefoons te bemachtigen.

De Brit plaatste de namen, de rang en de e-mailadressen van de tienduizenden medewerkers van de Amerikaanse defensie online na zijn hack. De digitale inbraak vond plaats op 15 juni 2014, in maart 2015 werd de Brit in zijn woonplaats Sutton Coldfield gearresteerd door de Britse National Crime Agency nadat uit onderzoek was gebleken dat de aanval vanaf zijn internetverbinding was uitgevoerd.

Uit forensisch onderzoek van de National Cyber Crime Unit kwam naar voren dat de gestolen data op zijn harde schijven stond en dat zijn computers gebruikt waren voor het online plaatsen van de gegevens. De Brit heeft schuld bekend en wordt vervolgd voor het overtreden van de Computer Misuse Act. De NCA werkte bij het onderzoek samen met de FBI.

In 2015 verduidelijkte de NCA dat de man toegang had verkregen tot het Enhanced Mobile Satellite Services, dat de Amerikaanse defensie gebruikt om met medewerkers wereldwijd te mailen en te bellen. De site waar hij de data plaatste was PasteBin en in het bijbehorende bericht nam hij de ddos-groep The Lizard Squad op de hak.