'Europese regel gaat techgiganten verbieden om apps op smartphones te zetten'

Een draft van de Digital Services Act van de Europese Commissie stelt dat grote techbedrijven als Google en Apple niet langer eigen apps en diensten mogen voorinstalleren op hun apparaten. Ook mogen ze daar andere bedrijven niet toe dwingen, stelt Financial Times op basis van de tekst.

De regel moet voorkomen dat grote techbedrijven eigen diensten kunnen voortrekken, schrijft Financial Times. De exacte tekst is niet bekend, maar zoals de zakenkrant het opschrijft lijkt het erop dat grote techbedrijven niet langer apps en diensten mogen voorinstalleren op smartphones en laptops. Ook mogen ze andere bedrijven niet opleggen om alleen hun apps voor te installeren. De krant heeft inzage gehad in een eerste versie.

Dat voorinstalleren gebeurt nu wel veel: na de set-up staan er bijvoorbeeld veel Apple-diensten op iPhones, bij Android-telefoons staan er veel Google-diensten op. Het is onbekend of de Europese Commissie wil voorkomen dat fabrikanten alle apps niet langer automatisch installeren of dat het alleen gaat om bepaalde diensten. De eerste publieke versie van de Digital Services Act moet eind dit jaar verschijnen.

Het gaat niet alleen om het voorinstalleren van apps op hardware. Ook mogen grote techbedrijven niet langer van data gebruik maken zonder die ook aan concurrenten te geven. Financial Times heeft ook een reactie van Google op de draft onder ogen gehad, waarin de zoekgigant zich uitspreekt tegen de nieuwe regels.