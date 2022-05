Google schakelt wegens welzijn selfiefilters standaard uit bij Pixel-telefoons

Google schakelt voortaan de selfiefilters standaard uit bij Pixel-telefoons. Het bedrijf zegt dat te doen omdat de filters een impact zouden kunnen hebben op de mentale gezondheid. Ook wil Google de filteropties neutraler verwoorden.

Volgens Google is het nu onduidelijk voor sommige gebruikers wanneer een selfiefilter op een telefoon is ingeschakeld. Meerdere experts op het gebied van kinderen en mentale gezondheid, zeggen tegen Google dat wanneer een gebruiker niet weet dat zo'n filter is ingeschakeld, dit negatieve impact kan hebben op de mentale gezondheid van een gebruiker. De standaardfilters zouden 'stilletjes' een schoonheidsnorm creëren waarmee sommigen zich zouden vergelijken.

Daarom heeft Google richtlijnen opgesteld, waarbij gebruikers meer bewust moeten worden van het gebruik en de effecten van selfiefilters. Daarmee zouden gebruikers zelf de keuze krijgen of en hoe ze hun gezicht willen aanpassen. Volgens deze richtlijnen zouden filters die het gezicht aanpassen standaard uit moeten staan. Wanneer filters ingeschakeld worden, moet het voor de gebruiker ook duidelijk zijn dat een filter aan staat. Referenties naar 'schoonheid' moeten in filteropties ook worden vermeden. In plaats daarvan moeten icoontjes en taalgebruik neutraal zijn. Daarmee kunnen gebruikers zelf bepalen wat de filters betekenen, stelt Google.

Deze richtlijnen zijn volgens het bedrijf belangrijk, vanwege het vele gebruik van selfies. Ruim zeventig procent van alle foto's gemaakt met een Android-apparaat, zou een selfie zijn, claimt Google. In Google Photos zouden 24 miljard foto's gemarkeerd zijn als selfies. Filters zijn daarnaast de laatste jaren steeds populairder geworden volgens Google.

In de Camera-app van de nieuwe Pixel 4a-telefoons en de Pixel 5 zijn de selfiefilters standaard uitgeschakeld. In een nog te verschijnen update worden de selfieteksten en -icoontjes vervangen door neutralere varianten. Daarbij krijgen gebruikers ook meer informatie over wat een selfiefilter doet. Zo staat bij face retouching, dat de huidtextuur, teint onder de ogen en de helderheid van de ogen worden aangepast. Wanneer deze update moet komen, is niet bekend. Volgens The Verge schakelde Google bij de introductie van de Pixel 4 vorig jaar voor het eerst selfiefilters standaard in.

Update, 12:49: Snapchat sluit zich aan bij de richtlijnen van Google en zegt meer transparantie over de filter- en retoucheereffecten in zijn app toe te willen voegen. Snapchat gebruikte naar eigen zeggen al neutrale termen.