Google: opening tussen scherm en zijkant Pixel 5 tast waterdichtheid niet aan

Google zegt dat de opening die sommige gebruikers zien tussen het scherm en de zijkant van de behuizing van zijn Pixel 5-smartphone een normaal onderdeel van het ontwerp is. Bovendien tast de opening de waterdichtheid van de behuizing niet aan, zo claimt de fabrikant.

Google heeft exemplaren van klanten onderzocht, aldus een medewerker op het eigen forum. "Gecombineerd met onze eigen data over kwaliteitscontrole van de fabriek kunnen we bevestigen dat de variatie in de ruimte tussen de behuizing en het scherm een normaal onderdeel van het ontwerp is".

De reactie komt, nadat diverse gebruikers onder meer in topics op het eigen Pixel-forum van Google hadden geklaagd over de kleine inkepingen die vooral linksboven tussen de rand van het scherm en de zijkant zitten.

De Pixel 5 kwam enkele weken geleden uit in onder meer Duitsland en Frankrijk. De telefoon is in een beperkt aantal landen te koop en nog altijd zijn de telefoons van Google niet officieel beschikbaar in de Benelux. Google kondigde de Pixel 5 eind september aan.