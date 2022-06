LG legt naam Rollable vast voor toekomstige smartphone

LG heeft de naam Rollable laten vastleggen voor een toekomstige smartphone, zo ontdekte een Nederlandse techsite. De naam zou kunnen slaan op een smartphone met uitrolbaar scherm, waarvoor LG vorige maand een teaser liet zien.

De site Let's Go Digital vond de aanvraag voor de merknaam bij het Europese merkenbureau EUIPO. De aanvraag is deze week gedaan en de vermeldt dat het gaat om een elektronicaproduct. De beschrijving heeft het onder meer over smartphones.

Dat past goed bij een teaser die LG bij de presentatie van de Wing publiceerde. Die teaser toont een smartphone met uitschuifmechanisme. De Wing is het eerste model uit LG's nieuwe Explorer-programma om te experimenteren met de vorm van smartphones. Het model met uitschuifmechanisme is vermoedelijk een volgend model. LG heeft geen verdere uitleg gegeven over de teaser. Er ging al eerder een gerucht over een LG-telefoon met oprolbaar scherm.

Het concept van smartphones met oprolbare schermen is niet nieuw. Onder meer TCL toonde een prototype van zo'n telefoon. Er zijn tot nu toe geen telefoons met oprolbaar scherm verschenen, al zijn er al wel modellen verschenen met vouwbaar scherm, zoals de Samsung Galaxy Z-telefoons, Motorola razr-modellen en de Huawei Mate X-smartphones.