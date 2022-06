Facebook en Twitter voorzien posts VS-president Trump van melding

Facebook en Twitter hebben beide een post van de Amerikaanse president Trump voorzien van een melding met een link naar informatie over de verkiezingen. De labels geven aan dat de sociale media menen dat de post mogelijk misleidende informatie geeft.

Twitter gaf de post als eerste een melding en Facebook volgde. De link in de meldingen moet gebruikers leiden naar betrouwbare informatie over het verloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die dinsdag plaatsvonden. Sommige staten zijn nog stemmen aan het tellen, waardoor de uitslag nog niet bekend is. Facebook plaatst een melding bij recente posts van de president, terwijl Twitter de inhoud van sommige posts standaard verbergt.

Het labelen past in een grotere trend dat sociale media zich deze Amerikaanse presidentsverkiezingen meer hebben gericht op het tegengaan van misleidende informatie en nepnieuws op hun platforms. Facebook is zich net als andere techbedrijven al langer aan het voorbereiden op de verkiezingen met als doel deze keer niet beschuldigd te kunnen worden van inmenging. Bij de verkiezingen vier jaar geleden zeiden veel critici dat Facebook een rol had gespeeld in de verspreiding van nepnieuws rond de verkiezingen en toen beloofde het bedrijf al beterschap.