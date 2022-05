Twitter scherpt beleid omtrent Amerikaanse verkiezingen verder aan

Twitter neemt aanvullende maatregelen om nepnieuws omtrent de Amerikaanse verkiezingen te voorkomen. Binnenkort gaat het bedrijf gebruikers waarschuwen als zij tweets met nepnieuws of misleidende informatie proberen te retweeten.

De sociale-netwerksite heeft een blogpost online gezet waarbij het uitlegt welke maatregelen er binnenkort worden geïntroduceerd. Het gaat daarbij om aanvullende labels en waarschuwingen bij misleidende informatie, waarbij gebruikers onder meer worden gewaarschuwd als zij een bericht proberen te retweeten dat disputed is. Daarbij wordt een link geplaatst waar gebruikers op kunnen klikken om meer informatie te krijgen. Deze maatregel gaat volgende week in.

Er worden ook maatregelen genomen bij accounts die van Amerikaanse politici zijn, of meer dan 100.000 volgers hebben. Als zij misleidende informatie verspreiden dan moet er eerst een waarschuwing worden weggeklikt voordat het bericht zichtbaar is. Daarnaast is het niet mogelijk het desbetreffende bericht te liken, of te retweeten. Een quote-retweet blijft echter wel mogelijk.

Eerder nam Twitter ook al maatregelen om nepnieuws, met name omtrent de Amerikaanse verkiezingen, tegen te gaan. Zo waren er al labels om gebruikers te waarschuwen dat er misleidende informatie wordt gedeeld. Ook Facebook heeft dergelijk beleid ingesteld om te voorkomen dat er nepnieuws wordt verspreid. De Amerikaanse verkiezingen worden op 3 november gehouden.