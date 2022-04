Twitter is begonnen met testen audiochatfunctie Spaces

Twitter is begonnen met het testen van zijn nieuwe chatfunctie Spaces. Daarin kunnen gebruikers via stem praten met hun contacten. Makers van Spaces hebben verregaande controle over wie kan praten in de chatruimtes.

Een kleine groep Twitter-gebruikers krijgt de mogelijkheid om Spaces aan te maken, zegt Twitter. Die groep is zo klein, dat Twitter-medewerkers in direct DM-contact staan met die mensen om feedback te verzamelen over de functie. Iedereen kan wel op uitnodiging in Spaces komen.

Degene die de Space start, kan beheren wie er mag spreken in de groep. Ook werkt Twitter aan andere functies, zoals reacties die moeten lijken op handgebaren, live-ondertiteling van spraak, het delen van tweets in een Space en het rapporteren en kunnen blokkeren van gebruikers binnen Spaces.

Twitter had Spaces al eerder aangekondigd, maar begint nu pas met het testen van de functie. Spaces werkt alleen in de mobiele apps, maar niet op het web. Het is onbekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar zal zijn.