Google stopt met Android Things

Google stopt met smarthomeplatform Android Things. Het bedrijf deed al weinig meer met het project, dat in 2015 onder de naam Brillo begon. Vanaf 5 januari kunnen gebruikers geen nieuwe projecten meer maken.

Google zegt in een faq dat het stopt met de Android Things Console voor niet-commerciële doelen. Vanaf 5 januari 2021 is het niet meer mogelijk om via de console nieuwe projecten te maken. Bestaande projecten kunnen nog tot een jaar daarna gebruikt worden. Op 5 januari 2022 wordt de console helemaal afgesloten en worden apps daarop verwijderd. Tot die tijd kunnen gebruikers projecten beheren en factory images downloaden. Ook kunnen ze de console blijven gebruiken om ota-updates voor hun software uit te voeren.

Volgens Google 'kan de Android Things Console bugfixes en prestatieverbeteringen krijgen voor een beperkte periode', maar details daarover geeft het bedrijf niet. Google gaf al sinds augustus 2019 geen beveiligingsupdates meer voor Systems-on-Modules van ontwikkelaars. Het bedrijf gaat ook geen ondersteuning meer toevoegen voor nieuwe hardware. Android Things blijft dus alleen bruikbaar op de Raspberry Pi 3B en de NXP i.MX7D.

Android Things begon in 2015 onder de naam Brillo. Later werd Brillo omgedoopt tot Android Things. Het is een aangepaste versie van het telefoonbesturingssysteem die bedoeld was voor iot-apparaten, maar het project kwam nooit echt van de grond. Dat kwam onder andere omdat Android een te heftig platform bleek te zijn voor iot-apparaten die minder krachtige hardware hebben. Google gaf bovendien later meer aandacht aan het Works With Nest-programma, en aan eigen hardware zoals Google Cast. In februari 2019 zei Google al dat het liever direct met andere bedrijven wilde samenwerken aan iot-apparatuur dan dat het verder ging met Android Things.