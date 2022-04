Riot Games werkt aan League of Legends-mmorpg

Riot Games werkt aan een mmorpg die zich afspeelt in de Leage of Legends-wereld Runeterra. Een manager van het bedrijf bevestigt dat op Twitter, al zijn er nog geen details bekend over de game.

De bevestiging komt van Greg Street, de VP van 'IP and Entertainment' bij Riot Games. Hij zegt op Twitter dat de studio werkt aan een massive multiplayer online-game. Hij beantwoordt daarmee een vraag van een lezer, naar aanleiding van een eerdere tweet waarin hij zijn nieuwe rol bij Riot Games aankondigt. "Mijn nieuwe baan bij Riot is om een grote, je kunt wel zeggen massive, game aan te kondigen waar velen ons om hebben gevraagd." Tot nu toe was er nog geen mmo binnen het League of Legends-universum. Wel maakte Riot Games de afgelopen jaren spin-offs zoals Legends of Runeterra en de mobiele game Wild Rift.

De game vindt dan ook plaats in hetzelfde universum als de originele League of Legends zelf. Verdere details wil het bedrijf niet geven, al zegt het bedrijf tegen PCgamer wel dat het gaat om een rpg. Het is nog niet bekend wat de tijdlijn is en wanneer de game dus uit moet komen.