Europese League of Legends-organisatie stopt met Saoedische sponsor na kritiek

Het League of Legends European Championship, beter bekend als LEC, heeft binnen twee dagen na de aankondiging van de samenwerking de banden met het Saoedische Neom alweer verbroken. Deze stap volgt na veel kritiek vanuit de community over de samenwerking.

Alberto Guerrero, een directeur bij Riot Games die over de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika gaat, heeft in een verklaring laten weten dat de LEC de samenwerking met Neom per direct heeft beëindigd. "In een poging om ons e-sportsecosysteem uit te breiden, hebben we te snel gehandeld om dit partnerschap te bestendigen en daarmee breuken veroorzaakt in de community die we juist willen laten groeien". Guerrero biedt geen excuses aan, maar noemt de samenwerking een vergissing en zegt de 'interne structuren te heronderzoeken' om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.

Neom is een door de Saoedische regering en kroonprins Mohammed bin Salman gewenste, geplande stad in het noordwesten van Saoedi-Arabië, aan de grens met Egypte, Israël en Jordanië. In de aankondiging van twee dagen geleden maakte de LEC duidelijk dat Neom een belangrijke partner zou worden voor het zomerseizoen van de Europese, professionele League of Legends-competitie. Daarbij werd ook kort ingegaan op wat Neom is. De LEC omschreef het als een nieuwe gemeenschap voor meer dan een miljoen burgers in Saoedi-Arabië. Volgens de beschrijving komen er steden en dorpen, havens en zakelijke gebieden, onderzoekscentra, sport- en entertainmentgelegenheden, en toeristenbestemmingen. De gemeenschap zou een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van e-sports over de hele wereld.

De kritiek barstte al snel los en kwam niet alleen van niet-professionele League of Legends-spelers. Ook talloze LEC-casters, en een aantal andere prominenten en professionele spelers uitten kritiek op de samenwerking. Die richtte zich op de wetten in Saoedi-Arabië en het beleid tegen de lgbt-gemeenschap, maar ook op de mensenrechtenschendingen die gepaard gaan met de bouw van de 500 miljard dollar kostende megastad. In dat gebied wonen leden van Howeitat-stam, die dreigen uit hun leefgebied te worden verwijderd. Een in Londen wonend stamlid zegt in The Guardian dat Neom 'wordt gebouwd op ons bloed en onze botten'.

G2 Esports, een e-sportsorganisatie die al jaren met een team meedoet aan de LEC, heeft bij monde van de ceo en oprichter Carlos Rodríguez Santiago laten weten dat de teams of organisaties niet bij machte waren om de samenwerking te stoppen door een veto uit te spreken. Daarmee reageerde hij op een stelling van een journalist die beweerde dat de organisaties al een week geleden op de hoogte werden gesteld van de samenwerking met Neom en dat er niets tegen gedaan werd.

Op Twitter is ook het nodige commentaar te lezen op de huidige verontwaardiging en de kritiek op de LEC-samenwerking met Neom. Die wordt door nogal wat mensen als hypocriet betiteld, omdat Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends, eigendom is van het Chinese Tencent. Daarbij wordt vaak een verband gelegd met de Chinese overheid en de grootschalige mensenrechtenschendingen jegens de Oeigoeren.

Overigens is de LEC niet de enige partij in de wereld van e-sports die in zee gaat of wilde gaan met het Saoedische Neom. Blast Premier, een toernooiorganisator voor Counter-Strike: Global Offensive, heeft dinsdag ook een samenwerking met Neom bekendgemaakt.