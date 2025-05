Saoedi-Arabië wil 'grote game-uitgever' kopen voor 13,6 miljard euro

Investeringsfonds Savvy Games Group wil 38,6 miljard euro investeren in lokale en internationale gamingprogramma's. Een van de doelen is het overnemen van een grote game-uitgever, waarvoor het fonds 13,6 miljard euro wil betalen. Savvy is eigendom van de Saoedische staat.

De overname van een game-uitgever is onderdeel van een nieuwe investeringsstrategie, aangekondigd door bestuursvoorzitter en Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Deze strategie bestaat uit vier onderdelen, waarvan 'de overname en ontwikkeling van een grote game-uitgever' op één na het meeste geld krijgt. Het fonds wil dat deze game-uitgever een 'strategische ontwikkelingspartner' wordt.

In het bericht worden geen mogelijke overnamekandidaten genoemd. Het bedrag van omgerekend 13,6 miljard euro geeft wel aan dat het fonds mogelijk een grote uitgever wil overnemen. Take-Two's overname van Zynga was bijvoorbeeld een dure overname, met een bedrag van 11,2 miljard dollar. Microsofts overname van Bethesda kostte 6,4 miljard euro. De duurste ooit is die van Activision Blizzard, die kost Microsoft 68,7 miljard dollar.

Over onder meer Electronic Arts gaan de laatste jaren geruchten dat dit bedrijf zichzelf wil laten overnemen. In mei werd bijvoorbeeld geschreven dat EA zonder succes gesprekken had gevoerd met Apple, Disney, Amazon en NBCUniversal. Dit bedrijf had destijds een marktwaarde van 36 miljard dollar. Ubisoft opende eerder dit jaar duidelijker de deur naar een overname. Volgens VGChartz vallen uitgevers als Embracer, Konami, Capcom, Square Enix en Ubisoft onder het genoemde bedrag.

Naast de volledige overname van een grote uitgever, wil Savvy minderheidsbelangen kopen in meerdere 'sleutelbedrijven' die Savvy's plannen ondersteunen. Ook wil het bedrijf investeren in industry disruptors om zo games die vroegtijdig in ontwikkeling zijn te steunen, evenals e-sportsbedrijven. De vierde pijler is het investeren in gevestigde bedrijven die 'waarde en expertise toevoegen aan Savvy's portfolio'.

Met de plannen willen Savvy en Bin Salman ervoor zorgen dat Saoedi-Arabië 'de ultieme wereldwijde hub voor games en e-sports' wordt tegen 2030. Het land wil zo geld kunnen verdienen, maar ook de nationale gamingindustrie een impuls geven. Ook wil het land zo een 'wereldwijde voetafdruk' achterlaten.