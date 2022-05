'EA wil zichzelf laten overnemen en slaagde daar bijna in bij NBCUniversal'

Gameuitgever Electronic Arts is naar verluidt op zoek naar een partij die het bedrijf zou willen overnemen. EA zou gesprekken hebben gevoerd met Apple, Disney, Amazon en NBCUniversal. Tot op heden zou er achter de schermen nog geen overeenkomst gesloten zijn.

Vooral de gesprekken met NBCUniversal zouden een vergevorderd stadium bereikt hebben, alvorens alsnog te stranden. Volgens een rapport van de Amerikaanse journalist Dylan Byers van Puck, die zich beroept op bronnen 'met kennis van die gesprekken'. EA-ceo Andrew Wilson zou de wens hebben om onder een nieuwe eigenaar alsnog ceo te blijven van EA, waar NBCUniversal niet op tegen geweest zou zijn. De onderhandelingen zouden alsnog vastgelopen zijn vanwege onenigheden over 'prijs en structuur'.

EA zou de tijd rijp vinden wegens de vele overnames die recent in het gaminglandschap plaatsvonden. Dat zijn deals als die van Take-Two, dat Zynga overneemt voor 12,7 miljard dollar, Microsoft dat Activision koopt voor 69 miljard dollar en Sony, dat voor 3,6 miljard dollar de nieuwe eigenaar van Bungie wordt.

Wat de motivatie precies is voor EA om zich te laten overnemen in plaats van zelfstandig te blijven, is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat de marktwaarde van het bedrijf in de afgelopen twee jaar gedaald is van meer dan 40 miljard dollar twee jaar geleden naar rond de 36 miljard dollar nu. Daarnaast heeft EA straks niet langer een exclusieve licentie op Star Wars en laat het in toekomstige voetbalgames de FIFA-naam ook los. Daarnaast gaf het toe dat de ontvangst van Battlefield 2042 'tegenviel'. Daarvoor was er Anthem, waarin EA de hoop opgaf.

Officieel erkent EA niets van het verhaal. Tegenover Puck meldt het bedrijf dat het 'niet reageert op geruchten en speculatie rond fusies en overnames'. De gameuitgever zegt verder op basis van onder andere zijn portfolio een 'mooie toekomst' voor zich te zien. Vorig jaar gaf het ook nog opgeteld vijf miljard dollar uit bij de overnames van Codemastrers, Glu Mobile en Playdemic.

Bekende franchises van Electronic Arts zijn Battlefield, Apex Legends, The Sims, FIFA, Mass Effect, Titanfall, Command & Conquer, Dead Space en Star Wars Jedi: Fallen Order. Het bedrijf bestaat sinds 1982 en is gevestigd in Redwood City, nabij San Francisco.