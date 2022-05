Codemasters Cheshire fuseert met Criterion voor werk aan Need for Speed-games

Codemasters Cheshire, de studio die DiRT 5 heeft gemaakt, fuseert met Criterion Games. De studio's blijven gevestigd op hun huidige locaties, maar vormen samen een ontwikkelstudio om te werken aan 'de toekomst van Need for Speed'.

In de afgelopen maanden hebben de twee studios al nauw samengewerkt, meldt Codemasters op Twitter. Dat resulteert nu in een fusie. Er vindt geen verhuizing plaats, maar de twee verschillende studio's worden voortaan gezien als één Criterion-studio met twee locaties. Het voormalige Codemasters Cheshire zal samen met Criterion Games werken aan toekomstige Need for Speed-games. Concrete details over nieuwe games in de serie van arcaderacers zijn niet bekendgemaakt.

Codemasters werd vorig jaar overgenomen door uitgever Electronic Arts. Codemasters Cheshire is daar een onderdeel van. De studio heeft DiRT 5 en Onrush gemaakt. In feite bestaat de studio uit werknemers van het voormalige Evolution Studios. Die studio was verantwoordelijk voor Driveclub en Motorstorm, maar werd in 2016 door Sony gesloten. Criterion Games is sinds 2004 onderdeel van EA. De studio is bekend van de Burnout-games en heeft tussen 2010 en 2013 drie Need for Speed-games gemaakt: Hot Pursuit, Most Wanted en Rivals.