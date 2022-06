EA rondt overname Codemasters af

EA heeft de overname van mede-gameuitgever Codemasters afgerond. Dat is gebeurd ongeveer twee maanden na de aankondiging van de geplande overname. Take-Two had Codemasters ook willen overnemen, maar EA bood meer.

De overname waardeert Codemasters op ongeveer 1,2 miljard dollar, zegt EA. EA wil onder meer de franchises van beide bedrijven samenbrengen in abonnementen en vermoedelijk doelt EA daarbij op EA Play. Terwijl EA Need for Speed en Real Racing in handen heeft, ontwikkelt Codemasters gameseries als Formula One, DiRT, DiRT Rally, Grid en Project Cars.

EA wil met de overname verder groeien en belooft aandeelhouders meer omzet en winst door de stap. Voor gamers komen er meer racegames in meer landen en op meer platformen, zo zegt EA. De geplande overname kwam een maand nadat Take-Two al aankondigde Codemasters over te nemen. Die overname ging niet door, omdat EA meer biedt. Het overnamebedrag van Take-Two zou uitkomen op omgerekend ongeveer 850 miljoen euro.