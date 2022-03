'EA stelt nieuwe Need for Speed uit, Criterion werkt mee aan Battlefield-game'

De volgende Need for Speed-game is met een jaar uitgesteld. Dat meldt Laura Miele, chief studio officer bij EA, in een interview met Polygon. De game is niet geschrapt, maar Criterion ondersteunt momenteel de ontwikkeling van de komende Battlefield-game.

Miele noemt onder andere de werkomstandigheden tijdens de pandemie als reden voor het uitstel, schijft Polygon. Ook de overname van Codemasters speelt een rol in deze beslissing, aangezien die studio later dit jaar al minimaal één nieuwe racegame uit zal brengen voor EA. Miele stelt hierdoor dat de herplaatsing van Criterion een 'rationele beslissing' is.

Electronic Arts meldde in november aan investeerders dat de uitgever voor maart 2022 nieuwe Battlefield- en Need for Speed-games zal uitbrengen, maar het bedrijf komt hier nu dus op terug. Need for Speed wordt met een jaar uitgesteld en moet dus uiterlijk in maart 2023 uitkomen. Daarbij benadrukt Miele dat de franchise niet wordt geschrapt en ook niet wordt overgedragen aan Codemasters of een andere EA-studio. "Criterion Games gaat weer aan de slag met Need for Speed." De volgende titel in deze racefranchise zou ook uitkomen voor de current- en last-gen PlayStation- en Xbox-consoles.

DICE LA, waar Respawn-topman Vince Zampella sinds vorig jaar aan het hoofd staat, werkt ook mee aan de komende Battlefield-game. Die studio zou voornamelijk werken aan de live service-onderdelen van de game. Het bedrijf is daar inmiddels iets langer dan een jaar mee bezig, meldt Miele.

De nieuwe Battlefield-game wordt eind dit jaar verwacht. Hoewel EA nog geen officiële titel voor het spel heeft genoemd, zou de game volgens geruchten Battlefield 6 heten. Het spel zou volgens Battlefield-leaker Tom Henderson terugkeren naar een hedendaagse setting en een multiplayermodus met maximaal 128 gelijktijdige spelers krijgen. Miele ging in het interview met Polygon niet in op deze geruchten.