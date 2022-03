Manutan maakt melding van datalek na ransomware-infectie

Zakelijke leverancier Manutan is getroffen door een datalek. Het bedrijf maakte vorige week al bekend dat het slachtoffer is geworden van ransomware, maar Manutan meldt nu dat hierbij gegevens zijn buitgemaakt. De omvang is vooralsnog onbekend.

Manutan maakte op maandag bekend dat er bij de cyberaanval bedrijfsgegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf meldt niet hoeveel gegevens er zijn uitgelekt. In een e-mail maakt het bedrijf verder bekend dat het onder andere zou gaan om namen, adressen, factuurinformatie en IBAN-nummers. De onderzoeken zijn volgens Manutan nog niet afgerond. Creditcardgegevens of iDEAL- en PayPal-informatie zijn niet buitgemaakt, doordat dergelijke data niet wordt opgeslagen in de systemen van Manutan.

Het bedrijf acht de kans klein dat de gestolen gegevens op dit moment al misbruikt worden om fraude te plegen, maar roept belanghebbenden op om oplettend te zijn, speciaal 'bij het uitvoeren van financiële of boekhoudkundige handelingen waarbij adres-, bank- of andere gegevens gewijzigd zouden moeten worden.'

Manutan liet vorige week al weten dat het bedrijf is getroffen door een cyberaanval, die op zondag 21 februari plaatsvond. Daarbij kregen aanvallers toegang tot de systemen van het bedrijf en werd het bedrijf getroffen door ransomware, wat 'verschillende systeemproblemen' veroorzaakte. Het bedrijf meldde vorige week dat het zijn informatiesystemen tot nader order zou sluiten. Het bedrijf rept niet over losgeld.

Op een losse faq-pagina meldt het bedrijf dat het momenteel wel nieuwe verzoeken of bestellingen aanneemt, maar dat niet duidelijk is wanneer die geleverd worden. Leveringsdata van bestaande orders kunnen ook niet gegarandeerd worden, doordat de supply chain-processen van het bedrijf zijn aangetast. Het bedrijf geeft aan niet concreet in te kunnen schatten wanneer het zijn systemen weer in werking stelt.

Manutan, voorheen Overtoom, is een zakelijke leverancier die onder andere in Nederland en België operatief is. Het bedrijf levert producten als kantoorartikelen, magazijnapparatuur, horeca-artikelen en producten voor afvalverwerking. De Nederlandse tak van het bedrijf is in 1946 opgericht en heeft momenteel 260 medewerkers.