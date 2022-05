ANWB waarschuwt debiteuren voor datalek bij incassobureau TKB

De ANWB waarschuwt klanten dat hun gegevens mogelijk zijn buitgemaakt bij een ransomwareaanval op een leverancier. Dat gebeurde bij incassobureau Trust Krediet Beheer. Daar zijn ook gegevens van klanten van veel andere bedrijven buitgemaakt.

De ANWB heeft een waarschuwing gestuurd naar klanten die ooit een betalingsachterstand hebben gehad. Verschillende Tweakers hebben die inmiddels gekregen. Van die klanten zijn gegevens doorgestuurd naar incassobureau Trust Krediet Beheer of TKB. In de mail waarschuwt de ANWB dat contact- en factuurgegevens mogelijk zijn gestolen bij een datalek. Dat zou eind december zijn gebeurd, toen TKB werd getroffen door ransomware.

Het is niet duidelijk hoeveel klanten van de ANWB zijn getroffen, of hoeveel mensen er in het bestand van TKB stonden. Het incassobureau was niet bereikbaar voor commentaar. Het is daarom niet bekend door welke ransomware het is getroffen, al stelt de ANWB-mail wel dat de systemen van het bedrijf inmiddels bereikbaar zijn. Onder de klanten van TKB vallen naast de ANWB ook tijdschriftenuitgever Sanoma, Siemens, Toyota en 123inkt. Mogelijk zijn ook daar klantgegevens van buitgemaakt bij de ransomwareaanval.

In het afgelopen jaar is een trend ontstaan waarbij ransomwarecriminelen niet alleen netwerken versleutelen, maar ook persoonsgegevens stelen. Ze zetten vervolgens het bedrijf onder druk om te betalen, met de dreiging de klantgegevens openbaar te maken. Het is niet bekend of dat in dit geval ook is gebeurd.

De ANWB waarschuwt klanten voor verdachte e-mails. De autorijdersbond zegt dat het inmiddels geen gegevens meer verstrekt aan TKB en dat het de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte heeft gebracht van het datalek.