Benchmarkresultaten van laptop met AMD Ryzen 9 5900H-apu verschijnen online

Een Chinese website heeft testresultaten van een laptop met een AMD Ryzen 9 5900H-apu online gezet. Ook is er een render verschenen waarop de die van de Ryzen 5000-apu's is te zien. De chip blijkt iets groter te zijn dan de huidige Ryzen 4000-apu's.

De AMD Ryzen 5000H-apu's zijn laptopprocessors die vermoedelijk volgende week op de CES worden aangekondigd. Het Chinese SMZDM heeft al een Mechrovo-laptop met de 5900H-variant in handen en publiceerde daar foto's en enkele testresultaten van. De betreffende pagina staat niet meer online, maar VideoCardz heeft de afbeeldingen en informatie overgenomen.

Op de afbeeldingen is te zien dat de forse 17,3"-gamelaptop een AMD Ryzen 5900H-processor bevat. Volgens eerdere uitgelekte informatie is dat een octacore met zestien threads, een baseclock van 3,3GHz en een turbosnelheid van 4,65GHz. Net als de Ryzen 5000-processors voor desktops zijn de apu's voorzien van Zen 3-cores.

In Cinebench R20 scoort de cpu 584 en 5264 punten, respectievelijk in de single- en multicoretests. Daarmee is de cpu beduidend sneller dan de huidige Ryzen 4000H-apu's en ook sneller dan Intels Core i7-10875H-octacore. Intel presenteert binnenkort ook nieuwe H-processors, die in ieder geval betere singlecoreprestaties bieden dan de huidige Intel-varianten. In eerste instantie komen er echter alleen quadcores uit.

Testresultaten van Tweakers, van laptops met H-processors. De Ryzen 9 5900H zou deze lijst aanvoeren, met 584 en 5264 punten.

AMD Cezanne iets groter dan Renoir

VideoCardz heeft een render bemachtigd die de die zou tonen van een AMD Cezanne-apu. Dat is de codenaam van een chip die gebruikt wordt in de Ryzen 5000H-processors. Op de afbeelding is te zien dat de chip iets groter is dan die van de AMD Renoir-chips's die worden gebruikt in de Ryzen 4000-apu's. De render toont een chip met acht cpu-cores en acht gpu-cores. De Cezanne-chip is iets groter vanwege de grotere cores en vanwege een grotere L3-cache. Die zou 16MB groot zijn, in plaats van 8MB zoals bij Renoir-apu's.

Het is de verwachting dat AMD volgende week op de CES eerst Ryzen 5000-processors voor laptops aankondigt. Het zou kunnen gaan om zowel zuinige U-varianten als krachtige H-versies. AMD zou de chips ook kunnen gebruiken voor desktop-apu's. Datzelfde gebeurde vorig jaar met de Renoir-apu's, die terechtkwamen in laptops en in de Ryzen 4000G-serie voor desktops. Die apu's voor pc's werden echter nooit grootschalig uitgebracht en waren met name bedoeld voor oem's.