Gerucht: AMD Van Gogh-apu's met Navi-gpu verschijnen in 2021

Volgens een uitgelekte roadmap brengt AMD in 2021 zijn eerste apu's met Navi-gpu uit. Het lijkt te gaan om een chip voor laptops. De cpu-cores zijn nog van de Zen 2-generatie. Ook komen er in 2021 nog Cezanne-apu's met Zen 3-cores en Vega-gpu.

De Van Gogh-apu's worden op 7nm gemaakt en ondersteunen zowel lpddr5- als lpddr4x-geheugen. Die zuinige geheugentypes worden in laptops gebruikt, wat aangeeft dat het om apu's voor mobiele toepassingen gaat. Verder wordt de afkorting CVML genoemd als eigenschap. Dat zou kunnen staan voor computer vision & machine learning. Misschien is Van Gogh een chip die specifiek hiervoor is gemaakt.

In de Van Gogh-apu's gebruikt AMD naar verluidt Navi-gpu's. Tot nu toe hebben alle apu's van de fabrikant nog de oude Vega-gpu. De details over de Van Gogh-apu's staan op een afbeelding die online is gezet door Twitter-gebruiker MebiuW. Hij plaatste eerder al een ander deel van dezelfde roadmap; VideoCardz heeft die beelden gecombineerd om tot een reconstructie te komen.

Op de roadmap staan ook de Cezanne-apu's voor 2021. Dat zijn de opvolgers van de Renoir-apu's, de huidige laptopprocessors van AMD. De nieuwe Cezanne-varianten krijgen nieuwe Zen 3-cores, maar moeten het ook nog stellen met een Vega-gpu. In 2022 volgt vermoedelijk Rembrandt en die apu's zouden ook een Navi-gpu krijgen.

Bovenaan de roadmap staan de desktopprocessors zonder igpu. Eind dit jaar brengt AMD de eerste processors op basis van Zen 3-cores uit, met codenaam Vermeer. Voor volgend jaar staat Warhol op de planning; die cpu's zouden ook nog op 7nm worden gemaakt. Het zou kunnen gaan om een refresh van Vermeer of om een soort tussengeneratie om de overstap van de am4- naar am5-socket te faciliteren, suggereert VideoCardz. In 2022 komt de Raphael-generatie uit. Dat zijn vermoedelijk de processors met Zen 4-cores die op 5nm worden gemaakt, waar AMD al over sprak.