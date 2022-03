GitLab 13.3 met focus op ontwikkelen veilige software is verschenen

GitLab heeft versie 13.3 van zijn online DevOps-tool vrijgegeven. De release is onder andere gericht op het gemakkelijker kunnen vinden en verhelpen van kwetsbaarheden in C-, C++- en Go-code.

Gebruikers kunnen met GitLab 13.3 coverage-guided fuzz tests uitvoeren bij beveiligingsproblemen om bugs aan het licht te brengen. Dit zijn tests die contextuele informatie van de te testen apps gebruiken om willekeurige invoer te genereren en zo fouten te vinden. GitLab kreeg technologie voor dit soort fuzztests in handen dankzij de overnames van Peach Tech en Fuzzit in juli.

GitLab stelt daarnaast zijn analysetools voor Static Application Security Testing beschikbaar voor alle gebruikers en het heeft de configuratie van Dynamic Application Security Testing en het uitvoeren van scans hierbij vereenvoudigd. Een van de 69 nieuwe functies in GitLab 13.3 is verder de mogelijkheid om eenvoudig een matrix te creëren voor verschillende jobs, elk met hun eigen, verschillende variabelen.

GitLab zet alle verbeteringen uitgebreid op een rij in de releasenotes en vorige week bood het team achter de tool met een video al een blik op de verbeteringen die GitLab 13.4 gaat bieden.