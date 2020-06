GitHub gaat term 'master' niet meer gebruiken wegens negatieve associatie

GitHub gaat de term 'master' buiten gebruik zetten. De associatie met slavernij is er een die de Microsoft-dochter niet wil. Wat er voor de term in de plaats gaat komen, lijkt nog niet helemaal vast te staan, maar het lijkt 'main' te gaan worden.

GitHub-ceo Nat Friedman laat dat weten op Twitter. Hij reageerde op een oproep van een Chrome-ontwikkelaar. "Er wordt al aan gewerkt", stelt de man. Wanneer de verandering doorgevoerd wordt, is niet bekend. Veel reageerders tekenen aan dat dit kan betekenen dat men terug moet gaan naar bestaande code en alle verwijzingen naar master moeten gaan veranderen. Wellicht dat GitHub de verandering alleen voor nieuwe repositories zal laten gelden.

In de reacties tekenen gebruikers ook aan dat het gebruik van master niet in de context van master-slave zit. In plaats daarvan gaat het om een master copy vanuit waar vertakkingen plaats kunnen vinden. Daar is geen commentaar op gegeven door Friedman.

GitLab laat ook weten dat het gebruikers de vrijheid gaat geven om de standaard-branch een eigen naam te geven. Recentelijk kondigde ook de makers van de Redis-database aan af te stappen van de master-slave-terminologie. Python deed dat al in 2018.