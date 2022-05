GitHub-ceo Nat Friedman stapt 15 november op

GitHub-ceo Nat Friedman stapt op 15 november op, na vijf jaar in dienst te zijn geweest bij moederbedrijf Microsoft. Thomas Dohmke, die recent nog werd gepromoveerd tot chief product officer, neemt Friedmans positie als ceo over.

Friedman kondigt zijn vertrek aan in een blogpost op GitHub. "Met alles wat we hebben bereikt in het achterhoofd, en meer dan vijf geweldige jaren bij Microsoft achter de rug, heb ik besloten dat het tijd is voor mij om terug te gaan naar mijn start-up roots", schrijft hij. Friedman wil naar eigen zeggen investeren in en ondersteuning bieden aan 'de builders die de wereld van morgen creëren'. De topman blijft daarnaast bij GitHub betrokken als 'chairman emeritus'.

Thomas Dohmke vervangt Friedman op 15 november. Dohmke kwam in 2018 in dienst bij GitHub en werkte daarvoor als medeoprichter van ontwikkelaarsapp HockeyApp. Hij zal rapporteren aan Julia Liuson, die op haar beurt wordt gepromoveerd tot het hoofd van Microsofts ontwikkelaarsdivisie, blijkt uit een interne e-mail die is ingezien door The Verge. GitHub blijft verder opereren als onafhankelijk bedrijf van Microsoft.

GitHub wordt ondere andere gebruikt door ontwikkelaars om de broncodes van opensourcesoftware te hosten. Het is gebaseerd op het Git-systeem, dat is ontwikkeld door Linux-maker Linus Torvalds. GitHub is in 2008 opgericht in San Francisco en werd in 2018 overgenomen door Microsoft. Daarvoor betaalde de techgigant 7,5 miljard dollar.