Microsoft verwijdert app van Catalaanse protestbeweging van GitHub

Microsoft heeft de app van een Catalaanse protestbeweging in Spanje van GitHub gehaald op verzoek van de Spaanse overheid. De verwijdering zou relatief weinig invloed hebben, omdat mensen van die beweging de app nu verspreiden via chatapp Telegram.

De app van Tsunami Democràtic is bedoeld om kleinere, lokale protesten te organiseren met mensen die willen dat Catalonië een onafhankelijke staat wordt, schrijft Techcrunch. Mensen kunnen in de app hun beschikbaarheid en locatie delen en moeten beloven geen geweld te gebruiken.

Microsoft heeft het verzoek van de Spaanse Guardia Civil gepubliceerd. Daarin draagt de Spaanse politie aan dat de Spaanse Hoge Raad onderzoekt of Tsunami Democràtic een organisatie is die mensen ertoe aanzet terrroristische activiteiten te ondernemen. Ondanks dat de Hoge Raad zich daar nog over buigt, heeft Microsoft gehoor gegeven aan het verzoek. In een algemene tekst over overheidsverzoeken zegt Microsoft dat het altijd gehoor geeft aan verzoeken van overheden, om te voorkomen dat GitHub onbeschikbaar wordt in dat gebied. Het gaat alleen om een blokkade in Spanje; in andere landen is de app beschikbaar.

Leden van de beweging zeggen tegen Techcrunch dat het verwijderen van de app van GitHub relatief weinig impact heeft gehad, omdat betogers via Telegram de app kunnen installeren. De betogers gebruiken Telegram-groepen voor het coördineren van protesten, zeggen zij. Dat kan, omdat het gaat om een Android-app die gebruikers op hun apparaat kunnen sideloaden.

De zaak doet enigszins denken aan die van HKMap.live, een app die inwoners van Hongkong laat zien waar politie samenkomt en waar rellen zijn. Daarbij ging het om een iOS-app, die Apple eerst afkeurde, later toch goedkeurde en vervolgens op verzoek van de autoriteiten van Hongkong uit de App Store haalde. Dat heeft meer invloed gehad op de verspreiding van die app, omdat Apple een monopolie heeft op de verspreiding van iOS-apps via de App Store.