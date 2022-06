GitHub: accounts die verwijderde content opnieuw uploaden kunnen ban krijgen

GitHub waarschuwt gebruikers dat het accounts gaat blokkeren als die materiaal verspreiden dat eerder door DMCA-verzoeken offline is gehaald. Hoewel het bedrijf er niet specifiek naar verwijst, doet het dat waarschijnlijk na de controverse rondom youtube-dl.

GitHub heeft de Readme van de DMCA-repo bijgewerkt. In die repo zet GitHub alle verzoeken om content te verwijderen die het krijgt onder de Digital Millenium Copyright Act. De Readme.md is nu bijgewerkt om specifiek aan te geven dat GitHub optreedt tegen accounts die dergelijke content alsnog plaatsen. 'Het herplaatsen van exact dezelfde content die eerder onderdeel was van een takedown is een overtreding van GitHubs algemene voorwaarden', schrijft het bedrijf. De content wordt in dat geval verwijderd, en het is mogelijk dat accounts helemaal geweerd worden van het platform.

Het bedrijf noemt YouTube-dl niet specifiek, maar de nieuwe regels zijn hoogstwaarschijnlijk wel een direct gevolg van die casus. Vorige maand haalde GitHub de repositories van de populaire YouTube-downloader youtube-dl offline. GitHub kreeg eerder een verzoek dat te doen vanwege vermeende auteursrechtenschending. Gebruikers van het platform waren boos, en begonnen daarop massaal gekloonde repo's te uploaden naar GitHub.