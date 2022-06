YouTube-downloader youtube-dl is na aanpassing code weer beschikbaar op GitHub

De originele repository youtube-dl is weer beschikbaar op GitHub. De bekende YouTube-downloader ging eind oktober offline na auteursrechtclaims van de Amerikaanse muziekindustrie. De ontwikkelaars hebben daarna code verwijderd.

Het herstel van youtube-dl is in een opmerking over de toekomst van de software op Github gemeld en inderdaad is de repository op de oorspronkelijke plek terug. Details over de terugkeer en de wijzigingen staan nog niet online. Wel is duidelijk dat de ontwikkelaars bezig waren met het verwijderen van code waar de branchevertegenwoordiger van de Amerikaanse muziekindustrie, de RIAA, aanstoot aan nam.

De auteursrechtenclaims van de RIAA hadden onder andere betrekking op teksten in de broncode, die verwezen naar artiesten en nummers die als test van YouTube te downloaden zijn. Het ging om het nummer 'I Love It' van Icona Pop, 'Tunnel Vision' van Justin Timberlake en 'Shake it Off' van Taylor Swift. GitHub haalde de repository eind oktober offline vanwege de DMCA-claims.

Uit een technische analyse bleek dat in de code verwezen werd naar de nummers voor het automatisch testen van de functionaliteit door ontwikkelaars, dat het om het testen van specifieke video's zoals die van VEVO ging en dat de software bij de test alleen de eerste 10kB van de tracks binnenhaalde. De passages zijn hoe dan ook verwijderd, waardoor GitHub de software op zijn platform hersteld heeft. Youtube-dl is een commandlinetool voor het downloaden van video's op internet, waar meerdere sites en programma's hun functionaliteit op gebaseerd hebben.