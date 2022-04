DuckDuckGo filtert torrentsites en homepage youtube-dl uit resultaten

Zoekmachine DuckDuckGo toont websites die over illegale downloads gaan, zoals The Pirate Bay en 1337x, niet meer. Een opvallend besluit is verder het niet vertonen van de officiële website van youtube-dl, een programma waarmee onder andere YouTube-video's gedownload kunnen worden.

Dat meldt TorrentFreak. Een test met de drie headlines die TorrentFreak het prominentst noemt, The Pirate Bay, 1337x en Fmovies, wijst uit dat de eerste van die drie nog vindbaar is, maar de hoofddomeinen van de andere twee inderdaad niet. Opvallend is dat TPB wél geblokkeerd wordt als men zoekt op site:thepiratebay.org.

Ook youtube-dl.org, de officiële youtube-dl-website, komt niet naar voren in de resultaten. Dit is een opvallende maatregel van DDG: de RIAA verzocht in 2020 om youtube-dl van GitHub te laten halen, wat die site aanvankelijk deed. Na een kleine aanpassing aan de code kwam youtube-dl echter weer terug en de EFF en GitHub spraken ook hun steun uit voor het project. DuckDuckGo lijkt het echter op safe te willen spelen in dit geval en filtert youtube-dl in ieder geval deels; de GitHub-pagina wordt nog wel getoond.

Het is niet voor het eerst dat DuckDuckGo sleutelt aan de inhoud van zoekresultaten. Vorige maand deed het dat met betrekking tot websites die 'Russische desinformatie verspreiden'. Het is bovendien niet voor het eerst dat het maatregelen neemt op het gebied van piraterij minder faciliteren; zogenaamde 'bangs', een soort zoek-hotwords, werden in 2018 al uitgeschakeld voor zo'n 2000 piraterijwebsites. Destijds legde DDG uit dat het op die manier faciliteren van de illegale verspreiding van content een 'risico' is voor de dienst. DuckDuckGo reageerde niet voor publicatie op een verzoek om commentaar van TorrentFreak.

Ook Google haalt torrentsites en dergelijke uit zoekresultaten, waar het daartoe gedwongen wordt. In Nederland is dat bijvoorbeeld het geval sinds eind vorig jaar.

Critici van de maatregel tekenen aan dat dergelijke maatregelen weliswaar toegang tot torrentsites kunnen versperren, maar het ook meer ruimte biedt aan imitators, die met soortgelijke domeinen en site-ontwerpen proberen malware op de computers van hun bezoekers te planten.