DuckDuckGo toonde torrentsites niet door 'wijzigingen bij Bing'

DuckDuckGo zegt dat het bepaalde zoekresultaten niet meer liet zien, vanwege wijzigingen bij Bing. De privacyzoekmachine gebruikt data van Bing om zoekresultaten te tonen. Door de fout waren onder meer The Pirate Bay en youtube-dl niet meer te vinden via DuckDuckGo.

Het is niet duidelijk wat voor wijzigingen er bij Bing plaatsvonden waardoor DuckDuckGo bepaalde zoekresultaten niet meer liet zien. Vermoedelijk gaat het om resultaten die weg zijn gehaald na DMCA-verzoeken van rechthebbenden. Een woordvoerder zegt tegen TorrentFreak alleen dat het probleem 'gerelateerd is aan het gebruik van data van Bing'. DuckDuckGo gebruikt 'honderden' databronnen, waaronder Bing, om zoekresultaten te kunnen leveren.

De zoekresultaten die verdwenen zijn torrentsites als 1337x en YouTube-rippers als youtube-dl. De organisatie achter de zoekmachine kan de resultaten wel toevoegen, maar dit lijkt een handmatig proces te zijn. Het is niet duidelijk of DuckDuckGo werkt aan een andere oplossing voor het probleem. Bepaalde sites zijn door het Bing-probleem nog steeds niet te vinden via DuckDuckGo, schrijft TorrentFreak.