Ziggo biedt coaxloze Next Mini aan bij twee goedkope abo's en als omruildecoder

Ziggo is begonnen met het aanbieden van de Next Mini. Deze kleine settopbox is beschikbaar bij twee goedkopere tv-abonnementen en te huur voor een tweede of derde tv. Het is ook mogelijk dat bepaalde klanten tegen betaling hun bestaande Mediabox XL kunnen omruilen.

Op het forum van Ziggo maakt een communityontwikkelaar van Ziggo duidelijk dat nieuwe klanten die kiezen voor Alles-in-1 Start of Internet & TV Start (de TV Start-abonnementen) de Next Mini zullen ontvangen als onderdeel van hun abonnement. De Next Mini wordt specifiek bij deze twee abonnementsvormen weergegeven op de site van Ziggo als het apparaat dat klanten thuis zullen krijgen.

Binnen de Alles-in-1- en Internet & TV-bundels staat Start voor de goedkoopste abonnementen. Complete en Max zijn duurdere abonnementen waarbij onder meer de downloadsnelheden hoger liggen, maar deze abonnementen binnen Alles-in-1 en Internet & TV krijgen momenteel niet de Next Mini. Zij krijgen nog de Mediabox Next. Het TV Start-abonnement biedt geen mogelijkheid tot opnemen.

Volgens Ziggo betekent de komst van de Next Mini dat 'de 4k-kijkervaring nu standaard is in alle pakketten'. De kleine settopbox wordt gefaseerd geïntroduceerd en komst dus eerst beschikbaar bij TV Start. Op een later moment komt de decoder ook beschikbaar bij TV Complete en TV Max, maar Ziggo zegt nog niet vanaf wanneer dat het geval zal zijn.

De Next Mini is ook als extra settopbox beschikbaar voor klanten met het TV Start-pakket. Klanten hebben dan een Mediabox XL, Mediabox Next of Next Mini nodig om hun abonnement uit te kunnen breiden met een Next Mini voor een tweede of derde televisie. Deze huur kost 4 euro per maand. De komst van de nieuwe decoder betekent dat het vanaf nu niet meer mogelijk is om een Mediabox Next voor een tweede televisie af te nemen.

Op het forum van Ziggo wordt ook een vraag gesteld over het omruilen van een Mediabox XL. Een communitytestspecialist van Ziggo maakt duidelijk dat het mogelijk is voor bestaande klanten om hun Mediabox XL om te ruilen voor een Next Mini. Dat kost 19,95 euro aan activatiekosten. Het is niet helemaal duidelijk, maar dit lijkt alleen mogelijk te zijn voor bestaande TV Start-abonnees. Het is in ieder geval niet mogelijk voor bijvoorbeeld een Internet & TV Max-abonnee om de Mediabox Next in te ruilen voor de Next Mini.

De Next Mini is volgens Ziggo wat de tv-ervaring betreft vergelijkbaar met de Mediabox Next, maar los daarvan zijn er de nodige verschillen. Zo heeft de nieuwe decoder geen coaxaansluiting en is het apparaat met afmetingen van 80x80x19mm een stuk kleiner. De Next Mini moet worden verbonden via wifi of een internetkabel. Een bedrade ethernetaansluiting geschiedt via de bijgeleverde voedingsadapter. De Next Mini ondersteunt stembediening, apps als Netflix, Videoland en YouTube en heeft een enkele HDMI 2.0a-aansluiting.

Volgens Ziggo verbruikt het kastje 2,9W in stand-bymodus of 3,9W bij een hd-uitzending als gebruikers kiezen voor een snelle opstarttijd van vijf seconden. Bij een tragere opstarttijd van 10 seconden is dat respectievelijk 0,9 en 3,9W. In de traagste ecomodus duurt het opstarten 20 seconden en is er sprake van een verbruik van 0,5W in stand-by en 3,9W bij een hd-uitzending.

Het is al langer duidelijk dat Ziggo bezig was om de Next Mini te introduceren. Een klein jaar geleden bleek al dat een kleine groep werd benaderd om het apparaat te testen en begin dit jaar bleek dat het bedrijf daadwerkelijk was begonnen met deze test.