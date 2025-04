Ziggo brengt Disney+-app uit voor Mediabox Next- en Next Mini-decoders

Ziggo introduceert een Disney+-app voor enkele van zijn decoders. Daarmee kunnen klanten direct via hun decoder kijken naar content op die streamingdienst, mits ze daarop een abonnement hebben.

De Disney+-app is vanaf deze week beschikbaar in het menu van de Ziggo Mediabox Next- en Next Mini-decoders, meldt moederbedrijf VodafoneZiggo in een persbericht. Met de app kunnen Ziggo-klanten met een abonnement op Disney+ vanaf hun decoder kijken naar content op de streamingdienst, maximaal met een 4k-resolutie als die beschikbaar is voor de film of serie in kwestie.

De app werkt via de afstandsbediening van de Next of Next Mini, of via de spraakbedieningsfunctie. Ziggo meldt verder dat het ook mogelijk is om een Disney+-abonnement via Mijn Ziggo af te sluiten en te beheren voor 9 euro per maand. Andere streamingdiensten, zoals Netflix, Amazon Prime Video en Videoland, werkten al op de Next-decoders van Ziggo.