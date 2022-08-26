Duitse consumentenorganisatie klaagt Disney aan om prijsverhoging Disney+

Een Duitse consumentenorganisatie daagt Disney voor de rechter omwille van de eenzijdige prijsverhoging van streamingdienst Disney+. Volgens de organisatie geeft Disney in zijn voorwaarden niet voldoende aan welke factoren een prijswijziging in de hand kunnen werken.

De Verbraucherzentrale Brandenburg, kortweg VZB, schrijft op zijn website dat een consument uit de Duitse stad Cottbus een klacht had ingediend bij de organisatie omwille van de prijsverhoging van bijna 30 procent voor zijn jaarabonnement op Disney+. De consumentenorganisatie las de voorwaarden van de streamingdienst en stelde daarin vast dat er inderdaad melding wordt gemaakt van potentiële prijswijzigingen bij Disney+. Deze zouden enkel ingaan vanaf een nieuwe abonnementsperiode en de prijswijziging zou ook minstens 30 dagen voor de ingang van een nieuwe abonnementsperiode worden meegedeeld.

De factoren die invloed hebben op een prijswijziging worden volgens de organisatie echter niet meegedeeld en hierdoor wordt het voor de consument moeilijk om mogelijke prijswijzigingen in te schatten, klinkt het bij de VZB. “Naar onze mening is dit niet legaal”, zegt Michèle Scherer, experte digitale aangelegenheden bij VZB. Volgens de Duitse consumentenwaakhond moeten clausules over prijswijzigingen in gebruikersvoorwaarden ook de factoren benoemen die dergelijke wijzigingen in de hand kunnen werken, zoals bijvoorbeeld oplopende kosten. De consumentenorganisatie had een brief gestuurd naar Disney, maar kreeg daarop geen reactie. Daarom heeft het nu een klacht ingediend bij de regionale rechtbank in Potsdam.

De Duitse consumentenorganisatie vermeldt niet om welke prijsstijging het gaat. In 2020 voerde Disney een prijsverhoging in voor Disney+ en begin augustus deed het bedrijf dit nogmaals. Toen kondigde het nieuwe prijzen aan die vanaf 8 december in de Verenigde Staten worden gehanteerd. De rest van de wereld waar Disney+ beschikbaar is, volgt vermoedelijk later. Het Disney+ Basic-abonnement zal vanaf 8 december 7,99 dollar per maand kosten, een Amerikaanse gebruiker krijgt met dit nieuwe abonnement 4 minuten reclame te zien per uur. Disney+ Premium zal vanaf dit najaar in de VS 10,99 dollar per maand kosten. Voorheen was dat 7,99 dollar. Een jaarabonnement op Disney+ Premium kost 109,99 dollar, voorheen was dat 79,99 dollar per jaar.

Disney+
Disney+

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 21:24 177

26-08-2022 • 21:24

177

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bArAbAtsbB 26 augustus 2022 21:33
kom op dit is toch gewoon het verdienmodel van de streamingdiensten, eerst goedkoop abbos aanbieden en zodra je mensen binnen hebt de prijzen elk jaar (of nog meer) verhogen.
bytemaster460 @bArAbAtsbB27 augustus 2022 04:34
Punt is dat hier de eigen voorwaarden mogelijk zijn geschonden. Daar gaat het om. Niet de prijsverhoging zelf.
Nas T @bytemaster46028 augustus 2022 14:11
Daarom "geloof" ik niet in streaming. Enkele jaren geleden heeft Tweakers al een artikel geplaatst over (UHD) bluray en heeft streaming daarmee onder andere vergeleken.
Mede op basis daarvan heb ik besloten zelf geen streaming te gebruiken of zo min mogelijk en films te kopen op bluray. Dat heeft een prijskaartje, maar dan heb je wel de beste kwaliteit en zit je niet met allerlei randvoorwaarden.

Aanbieders kunnen de kwaliteit knijpen, passen het aanbod aan of zijn zelf overgeleverd, willen exclusiviteit wat een doodzonde is, aangezien Spotify zo fijn werkt omdat daar praktisch alles op te vinden is en passen het aanbod aan op basis van regio, waardoor een VPN op vakantie praktisch verplicht is.

Het probleem is dat de aanbieder (of derden) beperkende inmenging hebben. En dat moet je als consument niet willen. Als ik een bluray koop, kan ik deze zo vaak en wanneer ik wil, waar ik maar ben, bekijken, zonder impact op kwaliteit vanuit de aanbieder.

Die beperkende inmenging was er jaren geleden al, is erger geworden, er zijn geen ontwikkelingen die dit zullen veranderen. Ik vergelijk het met Android: dat wordt nog altijd geplaagd door een slecht updatebeleid (negen jaar geleden speelde dat ook al), terwijl je wel een hoop persoonlijke data betaalt en Google daar miljarden mee verdient. Ik gebruik Android (zakelijk) en ik spijker alles dicht qua privacy en gebruik blokada als adblocker: ik gun Google de winst niet zolang ze hun zaken niet op orde krijgen. En dat moeten ze kunnen, want Jolla lukt het al jaren met Sailfish wél: geen persoonlijke gegevens verzamelen, geen reclame, maar wél een fatsoenlijk updatebeleid. En root-toegang ;).
Apple speelt ook in op exlcusiviteit en verzaakt interne opslag uit te laten breiden via (micro)SD, maar vraagt wel het 5~10 voudige als je meer interne opslag wil hebben i.v.m. SD.

Wat mij betreft is streaming iets wat over moet waaien, totdat de industrie iets weet te ontwikkelen zonder de onnodige beperkingen en exclusiviteit tegen een nette prijs. Maar dat lijkt niet of nooit te gaan gebeuren.
nullbyte @Nas T29 augustus 2022 18:33
Ik geloof ook niet in steaming, noch in het kopen van Blue Ray DVD's. Ik heb net een hele doos DVD's weggedaan voor 15 Euro. Ik heb geen DVD speler meer en heb de verzamelde films eens goed bekeken. Hoe vaak heb ik deze meer dan 1 keer gezien? Zelden dus, er zijn andere opties en bij een bedrijf als Disney dat het zelf ook niet zo nauw neemt met ethische besluitvorming heb ik daar helemaal geen enkel probleem mee.
jellybrah @bArAbAtsbB26 augustus 2022 21:35
Niet alleen streamingdiensten, zo werken er veel branches. Alles opkopen, zelf (te) goedkoop in de markt staan om klanten binnen te halen, daarna cashen.
PilatuS @jellybrah26 augustus 2022 22:24
En met te goedkoop zijn in het begin alle concurrentie kapot maken. Sommige grote jongens als Uber of Amazon hebben er jaren lang miljarden tegenaan gegooit met megaverliezen om alle concurrentie kapot te maken, om pas na vele jaren eens geld te gaan verdienen. Tegen de tijd dat ze winst gaan maken en de prijzen omhoog gaan zijn alle alternatieven verdwenen.
jcvw @PilatuS27 augustus 2022 11:50
Amazon moet je eigenlijk een beetje opknippen.
Als geheel, in 2021: $469 miljard omzet, $ 33 miljard winst
AWS alleen, in 2021: $62 miljard omzet, $ 18 miljard winst.
(bron)

Dat betekent dus dat Amazon zonder AWS, $407 miljard omzet draait om $15 miljard winst te maken - een marge van net geen 4%, t.o.v 29% in AWS.

Met AWS als grote winst generator, kunnen ze makkelijk "verlies" lijden om in hun andere gebieden om - ahem - concurrerende prijzen te hanteren om marktaandeel te krijgen.
Robbaman @jcvw28 augustus 2022 10:16
Maar is er dus ook zonder AWS sprake van winst en dus geen 'verlies maken om alle concurrentie stuk te maken' zoals ik net las.
Thekilldevilhil @Robbaman29 augustus 2022 14:08
Nee, dat stadium zijn ze al lang voorbij in de meeste landen. Kijk even naar de Amazon jaarcijfers vanaf 2000 en je zult zien dat de comments hierboven het absoluut bij het rechte eind hebben. Amazon concurreert in een land alles kapot en begint daarna met prijsverhogingen.
Waarom denk je dat prime in Nederland zo raar goedkoop is.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @PilatuS27 augustus 2022 10:41
Dat roepen ze steeds, maar je kunt in Nederland alleen al, nog steeds bij heel veel alternatieven winkelen

Met de komst van Amazon verdwenen Bol, CoolBlue en Wehkamp niet
Met de komst van Zalando verdwenen H&M, C&A en WE niet

En er zijn nog steeds ook tig kleine spelers. En is het ook niet de normale evolutie van winkels? Samengaan, efficiënter worden en je aanpassen, of ophouden?
YangWenli @Jorgen27 augustus 2022 12:15
En als je kijkt naar Amazon en Bol is dat een platform geworden voor kleine ondernemers die elkaar beconcurreren.
Sinned123 @YangWenli27 augustus 2022 12:33
amazon (en bol wellicht ook) doet meer dan dat.
Die legt eerst het risico bij de kleine ondernemer,.
Vervolgens met zijn verregaande dataanalyze zien ze precies wat de goedlopende producten zijn.
Bedingen vervolgens veel betere kortingen en drijven vervolgens diezelfde kleine ondernemers de afgrond in.
espro @Jorgen28 augustus 2022 11:24
Je vergelijkt nu Amazon met bestaande webshops, terwijl er waarschijnlijk ook tal (kleine?) webshops zijn die wel failliet zijn gegaan door de komst van Amazon of hun marges flink kleiner hebben zien worden.
pmeter @PilatuS27 augustus 2022 09:15
Is er een reden dat er na de prijsverhoging niet zo makkelijk nieuwe alternatieven kunnen komen? Dat Disney nu een groot marktaandeel heeft is mogelijk het antwoord. Maar dat sluit het succes van een goedkoper alternatief toch niet uit?

Edit: dank voor de overtuigingende antwoorden. Dat vraagt bijna om (strengere) regulering van de markt. Maar mogelijk is prijsstunten om een nieuwe concurrent uit de markt te drukken geen concurrentievervalsing.

[Reactie gewijzigd door pmeter op 26 juli 2024 17:59]

phamoen @pmeter27 augustus 2022 09:32
Uber is een mooi voorbeeld wel. Wat die grote jongens doen als er opeens weer opnieuw een concurrent opstaat is weer tijdelijk scherp in de markt staan tot ook die nieuwe concurrent weer uitgeschakeld is.. tis niks nieuws idd, maar echt prettig is het niet voor de consument of innovatie.
m_snel @phamoen27 augustus 2022 16:28
Ik zou niet snel een taxi bestellen maar uber schijnt betaalbaar te zijn.
Niet vreemd natuurlijk want de taxi wereld is in handen van een paar bedrijven.
Caedus @m_snel28 augustus 2022 10:31
In Nederland en veel Europese landen hebben taxichauffeurs de normale voordelen van een baan zoals pensioenopbouw en bepaalde verzekeringen. Natuurlijk is Uber goedkoper want die schrapt dat soort dingen door net te doen alsof ze zelfstandigen in dienst hebben die dat zelf maar moeten regelen. Maar het resultaat is dus een branche waar mensen met enorme risico's op landurige termijn voor zichzelf werken, alleen omdat de consument niet de echte prijs voor een rit wil betalen. Zoiets moet je naar mijn mening niet willen.
phamoen @m_snel27 augustus 2022 18:29
Goed punt.. dat geldt voor Nederland idd zeker. In het buitenland waar taxis minder gereguleerd zijn dan hier gebruiken ze wel deze praktijken.
CH4OS
@pmeter27 augustus 2022 09:35
De rechten om iets beschikbaar te stellen zoals een film of serie kost al miljoenen. Daar komen de kosten van de infra nog bij. Ook moet je haast iets goeds en uniek hebben om klanten aan je te binden en te zorgen dat ze bij je blijven, omdat je de kosten door de abonnementsvorm over tijd terugverdient en dus niet meteen alle kosten terug hebt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 26 juli 2024 17:59]

Azenomei @CH4OS27 augustus 2022 18:22
Dat ze miljoenen vragen voor de rechten betekend nog niet dat het dat ook waard is.
CH4OS
@Azenomei27 augustus 2022 20:06
Blijkbaar wel, want men krijgt het vaak ook gewoon. Of jij dat bedrag het dan ook waard vind, is een tweede.
Roywall.e @CH4OS28 augustus 2022 12:28
Maar winsten voor de filmmaatschappijen zijn ook enorm, en dat geeft aan dat de consument te veel betaald. Maar dat zie je overal. En concert bezoeken, €160 voor een kaartje. Of voetbalspelers die miljoenen verdienen. Of nu met de energie bedrijven dat de omzet hoog is maar ook de winsten. Dank denk ik, kan dan de prijs ook omlaag. Maar goed ik ben geen econoom.
CH4OS
@Roywall.e28 augustus 2022 16:59
Nu heb ik onlangs kaarten gekocht voor Coldplay, maar toch echt geen 160 euro voor een kaartje betaald, een heel stuk minder. Maar goed, het ligt er dus enorm aan wat voor kaartje dat je hebben wilt. Zitplekken met goed zicht zijn nu eenmaal duurder dan sta plekken, bijvoorbeeld. Dus een eerlijke / goede vergelijking is dat niet.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 26 juli 2024 17:59]

Roywall.e @CH4OS29 augustus 2022 00:36
Ik ben heel erg voor artiesten die verdienen aan een concert, ik verdien ook maar een keer aan mijn werk, ipv het nog miljoenen keren verdienen aan al die copy's maar goed dat terzijde. Ik ben wel erg fan van Pearl Jam en toen ze net begonnen gingen ze staken omdat de tickets zo duur waren, nu zijn ze tegenwoordig vele male duurder dan toen. Ik snap dat dat niet, waarom moet je zo veel winst maken.
WillySis @pmeter27 augustus 2022 11:01
De grote jongens hebben wel een flinke buffer die ze kunnen gebruiken om nieuwkomers het leven zuur te maken.
Stel jij komt met een TinTin+ kanaal voor een doelgroep die deels overlapt met Disney+. Je hebt een financiële buffer om gedurende de eerste twee jaar een miljard Euro verlies te draaien en je kan daarmee voor € 6,50 per maand animatiefilms aanbieden. Disney verlaagt zijn prijs naar € 8,00 en begint een actie waarmee je het eerste half jaar voor de helft van de prijs kunt kijken. Daarnaast gaat het ook agressiever op zoek naar de content die TinTin+ uniek maakt en kaapt die titels (desnoods voor veel geld) voor de neus van TinTin+ weg.
De nieuweling wordt zo op drie manieren aangepakt. Het wordt lastiger om nieuwe klanten te binden, de kosten voor unieke content gaan omhoog en als laatste is TinTin+ niet uniek meer. Na een jaar zit TinTin+ al ver onder het geraamde aantal gebruikers en de kosten zijn ook veel hoger. Resultaat is dat de geldschieters zich terugtrekken en TinTin+ failliet wordt verklaard.
NoobishPro @pmeter27 augustus 2022 11:03
In geval van iets als streaming wel, wegens exclusieve deals en copyright.

Als dit om iets ging zoals mijn product (planningsoftware), is het inderdaad een heel ander verhaal. Mijn bedrijf is er bijna uit geconcurreerd door een concurrent die hun product letterlijk gratis weg gaf om de markt over te nemen en daarna de prijzen te verhogen. Nu zijn ze 10 keer duurder dan wij waren omdat ze al dat verlies moeten corrigeren, maar in deze branche betekent dit enkel dat de klanten gewoon weer vrolijk terugkomen. Maar, wij dealen ook niet met copyright en exclusieve rechten, dus dat kan gewoon. In andere woorden; Wij kunnen precies bieden wat onze concurrent biedt (of zelfs meer/beter). Een alternatieve streamingdienst kan dit niet, want ze kunnen niet hetzelfde bieden en/of geduldig afwachten tot het wel kan door zichzelf even ergens anders op te concentreren.
TheVivaldi @pmeter27 augustus 2022 12:10
Is er een reden dat er na de prijsverhoging niet zo makkelijk nieuwe alternatieven kunnen komen? Dat Disney nu een groot marktaandeel heeft is mogelijk het antwoord. Maar dat sluit het succes van een goedkoper alternatief toch niet uit?
Maar de vraag is: wat is het alternatief? Ik bedoel: ze hebben voldoende concurrentie als je naar streaming als geheel kijkt, maar Disney-series (en ook van ABC, Fox, etc.) zijn bijna allemaal exclusief op Disney+ te kijken, dus in die zin heb je dan weer géén alternatief.

Vergelijk het met supermarkten: als ik een pakje boter wil kopen, dan kan ik naar AH, Vomar, Hoogvliet, Dirk, etc., maar een paktje boter van specifiek De Zaanse Hoeve kan ik dan weer alleen bij AH kopen. Voor dat merk is er dus geen alternatieve winkel om het te kopen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 26 juli 2024 17:59]

Nas T @PilatuS27 augustus 2022 10:45
... Tegen de tijd dat ze winst gaan maken en de prijzen omhoog gaan zijn alle alternatieven verdwenen.
Ik heb een paar jaar terug besloten om geen streamingdienst af te nemen. Het hele verdienmodel bij films/series is gewoon rot:
- aanbieders kunnen ongevraagd het aanbod verwijderen of al dan niet tijdelijk veranderen.
- aanbieders kunnen ongevraagd de kwaliteit van je stream knijpen. Is het druk? Dan wil de klant niet bufferen en de kwaliteit krijgen waarvoor betaald wordt. Nee, de klant wil mindere kwaliteit en zeker geen keus, want kiezen tussen bufferen of mindere kwaliteit, dat kan de klant niet beslissen.
- internet is internationaal, maar streaming is regiobeperkt. Een VPN is praktisch verplicht om (overal) te krijgen waarvoor je betaalt.

Ik kijk helaas duur (UHD) bluray. Ik weiger te betalen voor een slecht verdienmodel en ik raad iedereen aan blurays te kopen, in de hoop dat dat de prijs drukt. Ik vind downloaden zelfs een minder slechte optie dan betaald streamen. Downloaden valt niet goed te praten, maar streamen nog minder: alle partijen die exclusiviteit willen, is verschrikkelijk voor consumenten.
MatthijsZ @Nas T27 augustus 2022 17:52
Je kunt Blu-ray ook huren bij de bibliotheek
Verwijderd @Nas T28 augustus 2022 11:27
Kan je mij uitleggen waarom criminaliteit ( illegaal downloaden ) beter is dan streaming?
Nas T @Verwijderd28 augustus 2022 12:18
Het is niet beter, het is minder slecht.
Bij streaming betaal je, maar wordt je als consument benadeeld door ondermaatse kwaliteit. Van geleverde content en van de wijze waarop dat gebeurt.
Bij illegaal downloaden heb je een betere controle over de kwaliteit en beschikbaarheid, maar benadeel je de rechthebbenden van de films.

Bij het kopen van (UHD) blurays benadeel je jezelf financieel, maar: dat kan tijdelijk zijn. Als mensen weer meer schijfjes zouden gebruiken, zouden de prijzen omlaag kunnen (ook van de spelers, want die zijn nog steeds duur). Bij streaming hebben we nu al gezien dat de situatie steeds zorgelijker wordt.
Verwijderd @Nas T28 augustus 2022 12:25
Je zegt nu nogmaals dus dat criminaliteit minder erg is.

En uit je eerste bericht gequote: “Downloaden valt niet goed te praten, maar streamen nog minder”

Criminaliteit is nooit goed te praten
Nas T @Verwijderd28 augustus 2022 13:33
Je zegt nu nogmaals dus dat criminaliteit minder erg is.

En uit je eerste bericht gequote: “Downloaden valt niet goed te praten, maar streamen nog minder”

Criminaliteit is nooit goed te praten
Nee, dat typ ik niet. Ik stel dat ik het minder erg vind, niet dat het minder erg is. Criminaliteit praat ik ook niet goed. En streamen nog minder.
Verwijderd @Nas T28 augustus 2022 13:49
Dus je vindt criminaliteit minder erg :o
rknabben @Verwijderd28 augustus 2022 14:36
Je snapt goed wat hij wil zeggen, niet zo trollen.
Het is pas crimineel hoe de streaming platforms hun klanten behandelen...zo erg dat je je afvraagt wat minder crimineel is... Illegaal downloaden of streaming providers die in strijd met hun eigen Algemene Voorwaarden handelen en daarmee in strijd met de overeenkomst die je met hun bent aangegaan.
De slachtofferrol ligt in beide gevallen natuurlijk wel op een andere plek.

Dat is het punt.

[Reactie gewijzigd door rknabben op 26 juli 2024 17:59]

Verwijderd @rknabben28 augustus 2022 14:42
Hoe zijn de streaming services dan crimineel, kan je mij laten zien welke wetten ze overtreden op dit moment?
X_pl0visi0n @Verwijderd29 augustus 2022 09:54
Omdat die piraten een ongekend goede service verlenen betreffende hun 'illegale' waren, je krijgt het bestand en doet er mee wat u wilt. Vaak nog met verschillende gesproken talen en ondertitels.
Je kan het afspelen waar, wanneer en zo vaak als u wilt, tot het einde der tijden of de dood van uw HDD.
JaxStrumley @Nas T28 augustus 2022 22:32
Ik snap je argumenten, maar:
- Disney+ is nu net een streamingdienst die sinds de start nog vrijwel geen content heeft verwijderd én de kwaliteit niet afknijpt (ik heb daar tenminste nog geen klachten over gelezen).
- Bluray is vaak óók regiobeperkt. Titels komen niet in Nederland uit en/of hebben een regiocodering waardoor je ze hier niet zomaar kan afspelen.
Nas T @JaxStrumley28 augustus 2022 22:58
Dat regiogebeuren van bluray is inderdaad ook achterhaald, maar vaak geen probleem: er zijn legio regiovrij (UHD) blurayspelers te vinden. En niet per se de dure.
TWeaKLeGeND @Nas T27 augustus 2022 13:53
Wil jij krijgen wat je wilt krijgen, dan is het eerlijke prijskaartje dat daarbij hoort niet een tientje per maand maar 200 euro per maand. Je krijgt wel degelijk waar je voor betaald, en het is je goed recht om dat niet te willen afnemen maar om nou zielig te doen alsof je ze je naaien waar je bij staat voor dat tientje is onzinnig.
laptopleon @noway27 augustus 2022 20:53
Even heel realistisch / nuchter (niet emotioneel ;) )

Je kunt geen abonnement nemen van € 200 per maand voor ‘zuiver’ UHD omdat ze dat niet aanbieden. En dat is omdat vrijwel niemand dat abonnement zou afnemen. Want als ze voor 1‰ van de klanten zoiets op moeten zetten, kost het geen € 200 maar misschien wel € 2000 om de kosten te dekken.
Tourmaline @noway27 augustus 2022 15:29
Er zit inderdaad overal compressie op. 4K is niet 4K. UHD blu-ray is scherper. Het ziet er wel goed uit maar zou beter kunnen maar de infrastructuur wereldwijd is er niet op voorbereid.
TWeaKLeGeND @noway27 augustus 2022 15:29
Waarom zou je de kwaliteit niet krijgen? Beetje emotioneel roepen is geen argument.
Icefellow @jellybrah26 augustus 2022 22:36
We hebben dit jaar verbeteringen in uw netwerk doorgevoerd vanwege deze investeringen hebben wij uw abbo met * verhoogd. MVG kpn/ziggo/etc

Want het abbo tarief wat ik een maand geleden had dekte deze investeringen nog niet....

De supermarkt en tandarts investeren ook in scholing of een nieuwe inrichting. Maar daar gaat niet 'standaard' de prijs elk jaar omhoog omdat het graaien weer kan.

[Reactie gewijzigd door Icefellow op 26 juli 2024 17:59]

MennoE @Icefellow26 augustus 2022 23:12
Nou zo super veel wordt er niet verdiend door KPN en Ziggo. Kan het niet echt 'graaien' noemen.
Gohan040 @MennoE27 augustus 2022 03:20
KPN: Uit het jaarverslag blijkt dat de omzet in 2021 licht is toegenomen ten opzichte van 2020. In 2020 werd een omzet van 2,32 miljard euro genoteerd, in 2021 was deze 2,35 miljard euro. Ook de winst over heel het afgelopen jaar nam licht toe tot 784 miljoen euro tegenover 765 miljoen een jaar eerder.

Ziggo: Over heel 2021 is de omzet van het telecombedrijf met 2 procent gestegen naar 4,1 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg ook met 2 procent. Die kwam uit op ruim 1,9 miljard euro.

Mwa, ik denk dat de jaarlijkse (inmiddels standaard) verhoging nou niet echt nodig is. 3/4 miljard en bijna 2 miljard winst kan ik nou niet echt weinig noemen. Ik weet niet wat je met super veel bedoelt maar ik vind het toch nogal, zeker de bijna 2 miljard van Ziggo.
Frituurman @Gohan04027 augustus 2022 08:40
Winst en verlies zijn natuurlijk niet zo eenduidig aan te wijzen. Winst of verlies zijn ook het gevolg van tegen- of meevallers, soms eenmalig, soms niet. Die hebben over het algemeen weer weinig te maken met het prijspeil en de marge op dat moment, maar kunnen er wel weer gevolgen voor hebben op lange termijn (verhoging van de prijs om de marge op peil te houden, bijvoorbeeld). Je hebt namelijk ook te maken met aandeelhouders.
Verwijderd @Gohan04027 augustus 2022 08:06
Ik denk dat je die cijfers wel moet nuanceren met het aantal aandeelhouders en hun aandeel. Dan babbelen we op niveau en dan staan die winstcijfers een beetje in perspectief.
emnich @Verwijderd27 augustus 2022 08:46
Het maakt natuurlijk niet zo veel uit hoeveel aandeelhouders er zijn. Bij Ziggo wordt dus 1.9 miljard winst gemaakt op 4.1 miljard omzet. Dat is een marge van 46%. Dan kan je niet volhouden dat die verhogingen écht nodig zijn...
Verwijderd @emnich27 augustus 2022 10:00
Voor niets gaat de zon op, en zolang men blijft betalen, gaan die prijzen niet omlaag.
noeller @Verwijderd27 augustus 2022 10:25
Leuk idee, maar gaat niet echt op gezien internet bijna een levensbehoefte is geworden en je wel een abonnement móet hebben, en dat in een oligopolie
_JGC_ @emnich27 augustus 2022 09:40
De aandeelhouders willen elk jaar betere cijfers zien. Minder winst dan vorig jaar wordt niet geaccepteerd.
yvez @emnich27 augustus 2022 12:07
Ik denk dat je dat wel even moet wegstrepen tegen jarenlang verlies. Niet dat dit niets is, ben het met je eens dat het bedragen zijn! Maar, ze hebben wel degelijk erg lang met verlies gedraaid....nu verdient dat zich eindelijk terug.
Alex3 @Verwijderd27 augustus 2022 08:48
Als je het per aansluiting berekent is het voor Ziggo een paar honderd euro winst. Zou de abonnementsprijs halveren dan maken ze nog geen verlies.
MennoE @Gohan04027 augustus 2022 08:06
Oh ja, je hebt gelijk. Dat zijn inderdaad forse cijfers. Maar in herinner mij dat Ziggo het vroeger slecht deed. Misschien was dat voor de fusie met Vodafone. Die cijfers zijn nu misschien ook wel wat vertekend. Misschien komt de meeste winst van de Vodadone tak.
batjes @MennoE29 augustus 2022 14:25
Houd er wel rekening mee dat het Ziggo van nu, vroeger UPC heette.
ITsEZ @Icefellow27 augustus 2022 01:04
Wel een nuance verschil, dit soort providers mogen alleen een inflatie correctie doorvoeren zoals opgenomen in het contract. Disney+ is sinds de launch volgens mij verdrievoudigd in prijs (als ze 110$ gaan rekenen in december). Dat is natuurlijk bizar voor een dienst die nog maar een paar jaar bestaat.
cronixx @ITsEZ27 augustus 2022 01:31
Was bij Launch $70 per jaar, dus zelfs als ze $110 gaan rekenen per december dan wordt het niet eens verdubbelt.
rko4u @ITsEZ27 augustus 2022 07:43
Dus volgens u mag een bedrijf als deze niet aan introductie aanboden doen en niet meegroeien met het aanbod. Ik weet niet hoe dat met disney+ zit, maar bijvoorbeeld amazon prime is in dit land goedkoper dan in andere landen, maar heeft ook een minder uitgebreid aanbod. Ik zou het daar niet raar vinden, wanneer ze het aanbod op peil hebben, dat ze de prijzen gelijk zouden trekken (hoop het overigens niet, want die pulp die er nu aan wordt toegevoegd mag er van mij af blijven)
84hannes @Icefellow26 augustus 2022 23:27
De supermarkt en tandarts investeren ook in scholing of een nieuwe inrichting. Maar daar gaat niet 'standaard' de prijs elk jaar omhoog
Heb je hier bronnen voor? Ik heb niet het idee dat supermarkten en tandartsen hun prijzen significant minder hard laten stijgen dan de inflatie en telecomaanbieder significant meer. Sterker nog, als je bekijkt wat ik een paar jaar geleden zou hebben betaald voor de snelheid die ik nu krijg dan is de telecomsector de enige die zijn prijs/kwaliteitsverhoudingen verbeterd (het schijnt dat erwtensoep nu minder erwten bevat dan tien jaar geleden). Ik vermoed dat het enige verschil is dat de tandarts en supermarkten jou niet transparant inlichten over prijswijzigingen, maar ze gewoon stilletjes doorvoeren.
Idleidol89 @84hannes27 augustus 2022 00:58
Ik ben zelf therapeut en daar is het absoluut zo dat je verplicht moet bijscholen op eigen kosten in mijn geval omdat ik ondernemer ben. En de prijs blijft hetzelfde. Investeren hoort ook gewoon bij ondernemen, het enige verschil is dat er meeega veel concurrentie is en er in die zin heel makkelijk een concurrent gevonden kan worden die het wel voor een lagere prijs aanbiedt. En in het land van de telecom / internet / streaming providers nu eenmaal niet. Mocht je die film willen zien heb je geen keuze. Uiteraard heb je nog wel de optie om fysiek de bluray te kopen, dat is het enige alternatief.
84hannes @Idleidol8927 augustus 2022 08:54
Ik ben zelf therapeut en daar is het absoluut zo dat je verplicht moet bijscholen op eigen kosten in mijn geval omdat ik ondernemer ben.
Het is blijkbaar te vroeg voor mij, je mag me even uitleggen wat het verschil is. Jij bent een ondernemer; je vraagt geld van je klanten en een deel van dat geld gebruik je om je vakkennis te onderhouden en verbeteren. KPN is een onderneming, ze vraagt geld van haar klanten en een deel van dat geld gebruikt ze om het netwerk te onderhouden en verbeteren.
het enige verschil is dat er meeega veel concurrentie is en er in die zin heel makkelijk een concurrent gevonden kan worden die het wel voor een lagere prijs aanbiedt. En in het land van de telecom / internet / streaming providers nu eenmaal niet.
Ik zie dat precies andersom. Als ik een film te duur vind dan is er een hele eenvoudige oplossing, ik kijk hem niet. Ik kan heel goed zonder. Als ik een internetprovider zoek dan kijk ik op internet wie de meest gunstige aanbiedingen voor mij heeft. Als ik naar de tandarts moet ga ik naar mijn eigen tandarts omdat die in de buurt zit, ik weet vantevoren niet eens wat deze gaat vragen. En niet naar een medische specialist gaan vind ik al helemaal een slecht idee.

Maar dat alles was niet mijn punt. Kun jij hard maken dat de prijzen van medische specialisten minder hard gestegen zijn dan die van telecomdiensten?

Ik wil jou en je vakgebied hiermee niet afbranden hoor, ik ben er van overtuigd dat de medische hulpverleners vooral mensen zijn die hart voor hun werk en hun klanten hebben en dat er in de telecomsector ook veel geldwolven zitten. Maar ik ben oud genoeg om een paar euro per MB te hebben betaald terwijl ik dat nu nog niet eens per GB betaal. Dat ik heb meebetaald aan de investeringen die daar voor nodig waren vind ik niet gek, en als ik over twintig jaar een kunstheup kan krijgen die duizend keer zo goed is als de kunstheupen die vandaag verkrijgbaar zijn dat betaal ik met veel plezier vanaf vandaag mee aan die investering. Appels en peren naar mijn mening.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 26 juli 2024 17:59]

phamoen @84hannes27 augustus 2022 09:38
Ik denk dat het model van concurrentie uitschakelen met lage prijzen en dan de prijzen oppompen hier ter discussie staat. Dat is een smerige praktijk. Als mensen iets te duur vinden dwingt niemand ze het te kopen idd...
Ruw ER @Idleidol8927 augustus 2022 07:26
Ik ken nog wel een ander alternatief voor fysiek de bluray kopen.
mr_evil08 @Ruw ER27 augustus 2022 07:55
Hij bedoelt de legale wegen, als je zorg nodig hebt ga je ook niet naar ali in een donker achterbuurt zonder papieren omdat het goedkoper is.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 26 juli 2024 17:59]

Ruw ER @mr_evil0827 augustus 2022 08:05
Nee want voor 1 prijs heb ik alle zorg die er is. Ik hoef mij niet aan te sluiten bij 14 verschillende aanbieders voor volledige zorg.
mr_evil08 @Ruw ER27 augustus 2022 09:09
Je begrijpt neem ik aan ook dat de zorgtoeslag een soort verzekering is, mocht je een ambu of ziekenhuis nodig hebben kun je die kosten niet betalen zonder verzekering.
CH4OS
@mr_evil0827 augustus 2022 09:42
Zorgtoeslag is er dan weer niet voor iedereen...
Idleidol89 @Ruw ER27 augustus 2022 15:12
Ja zo lang je buiten de vrije sector blijft wel
84hannes @Ruw ER27 augustus 2022 08:55
Precies: je kunt een serie of film gewoon overslaan. Die aanstellerij alsof televisie een eerste levensbehoefte is trek ik echt slecht.
Ruw ER @84hannes27 augustus 2022 10:33
Ik ben het niet eens hoe de streamingdiensten in elkaar zitten, dus ik zie mijzelf als ongehoorzaam burger door achter een vpn te downloaden.

Nee joh ik weet ook wel dat het illegaal is, maar ik lig er niet wakker van, en de pakkans is vrijwel niet bestaand. Plus, dit argument is best zwak, I know, maar ik neem toch geen abo op iets van amazon, want ik heb een hekel aan amazon. Dus of ik kijk de grand tour niet, of ik download. Er is geen wereld waarin ik er wel voor betaald zou hebben. Ik heb wel een abo op netflix overigens.

Als er geen boete zou staan op zwartrijden zou ik ook geen kaartje meer kopen voor de trein, want een enkeltje arnhem utrecht is iets van 12 euro, belachelijk duur voor 35 minuten trein. Maar daar is wel pakkans, dus dan schrikt het af. Zo werkt dat.

Van mij part mag er 1000 euro boete op het niet gebruiken van richtingaanwijzers staan, om maar een zijstraat te noemen.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 26 juli 2024 17:59]

djwice @Icefellow27 augustus 2022 07:13
De supermarkt .. daar gaat niet 'standaard' de prijs elk jaar omhoog ...
Ik ben heel benieuwd naar welke supermarkt jij gaat, bij ons zijn de prijzen van levensmiddelen wel degelijk zeer veel gestegen, kijk bijvoorbeeld naar eieren, melk, brood en appels.
giantgiantus @Icefellow27 augustus 2022 08:08
Jij krijgt nooit loonsverhoging dan?
mr_evil08 @giantgiantus27 augustus 2022 09:11
Vrij normaal in het bedrijfsleven, vaak moet je van baan wisselen, opschalen is maar beperkt.
Zezura @giantgiantus27 augustus 2022 08:26
Als je in de zorg werkt kan je dat eigenlijk wel op je buik schrijven.
giantgiantus @Zezura27 augustus 2022 09:01
Dit jaar dacht ik 6,5% ofzo?
Zezura @giantgiantus27 augustus 2022 13:30
de inflatie is groter dan dat, dus we gaan er gewoon op achteruit. terwijl die directeuren dik geld verdienen aan de top. heel rechtvaardig allemaal Marktwerking in de zorg.. fantastisch besluit *sarcasme*
Slaiter @giantgiantus27 augustus 2022 09:13
Hoe is dat gerelateerd aan de stelling dat een supermarkt niet (tenminste) jaarlijks de prijzen verhoogd?
tweakerbee @rnldhfmmm27 augustus 2022 00:38
Dat komt waarschijnlijk doordat er veel netwerken in je buurt bij zijn gekomen. Storing van buiten, heeft verder weinig met prijsverhogingen te maken.
Gohan040 @rnldhfmmm27 augustus 2022 03:24
Wifi heeft hier niks mee te maken, externe invloeden, instellingen en apparatuur dat is waar je naar moet kijken als je hier problemen mee hebt.
rko4u @rnldhfmmm27 augustus 2022 07:51
Kan je nagaan hoeveel snelheid je verliezen kan als je je netwerk niet goed instelt.
mr_evil08 @rnldhfmmm27 augustus 2022 07:58
Dat heeft met je eigen thuis situatie te maken(en de buurt) en staat los van de provider.
Reazun @mr_evil0827 augustus 2022 14:11
Dit is natuurlijk onzin, ik heb regelmatig apparatuur ontvangen wat benedenmaats was wat betreft kwaliteit. Het ligt niet altijd aan je "thuis/buurt situatie" of instellingen.
mr_evil08 @Reazun27 augustus 2022 16:50
Met de KPN versterkers is niets mis mee.
SpoekGTi @jellybrah27 augustus 2022 08:42
Streamingdiensten, ISPs, MSPs, drugdealers, huisjesmelkers, klopt het gebeurt overal, en ja zolang we het blijven accepteren dan komt het het jaar er op weer.

Nu een Duitse waakhond dit heeft uitgepluisd dat het niet helemaal jofel in de voorwaarden staat, wordt dit netjes aangepast met een mailtje tussendoor, met wij hebben onze gebruikersvoorwaarden aangepast wil je ze even doornemen en als je niets doet dan ga akkoord mailtje.

Kortom volgend jaar komt er een price hike weer van 30% en je kan er niets meer aan doen
MrMonkE @jellybrah27 augustus 2022 08:22
Niet alleen streamingdiensten, zo werken er veel branches. Alles opkopen, zelf (te) goedkoop in de markt staan om klanten binnen te halen, daarna cashen.
En natuurlijk alles dat boven het maaiveld dreigt te komen opkopen danwel vernietigen.
JustRob @bArAbAtsbB26 augustus 2022 21:46
Dat wil niet zeggen dat ze zich niet aan de regels moeten houden. En als de voorwaarden niet duidelijk zijn, dan kan dat een reden zijn voor de rechter om Disney terug te fluiten.
nms2003 @bArAbAtsbB27 augustus 2022 09:25
Daarbij raakt de markt inmiddels verzadigd en is de consument gewend geraakt aan het gebruik. Een hogere prijs vergroot enerzijds de winst, maar kan tevens ertoe leiden dat mensen een keuze gaan maken; Disney aanhouden? Dan blijven we niet ook Netflix, NLziet, HBO Max, Amazon Prime, Apple TV+ en Videoland afnemen en dus zal er gekozen moeten worden welke afvalt. Daarmee vergroten ze dan ook nog eens hun marktaandeel. Als gezin met kinderen is Disney+ echt een de basis geworden voor ons, tevens doordat het in mijn beleving qua interface de prettigste ervaring bied (mét Apple TV+ en HBO).
Netfix start ik zelf nooit meer op ivm aanbod en interface, Prime is hier gesneuveld op interface, Videoland wordt te weinig gebruikt dus staat op de executielijst en NLziet blijft ivm het enorme aanbod NL programma’s + allerlei zenders live.
De kwaliteit komt ook in deze markt vanzelf bovendrijven.
alexbl69 @bArAbAtsbB27 augustus 2022 10:30
Klopt, maar dat betekent niet dat we het maar moeten accepteren.

Vind dit eigenlijk wel een heel effectief wapen tegen die vehikels met durfinvesteerders die eerst de hele markt kapot maken waarna ze gaan cashen door de prijzen te verveelvoudigen.

Een prijsverhoging boven een bepaald niveau (zeg de inflatie plus 2 procentpunten) is enkel toegestaan als je dat als bedrijf kunt onderbouwen. En de markt verkeerd hebben ingeschat waardoor je al je concurrenten met een te lage prijs kapot hebt gemaakt is dan geen valide argument.
LurkZ @bArAbAtsbB26 augustus 2022 21:54
Men stapt niet naar de rechter vanwege de prijsverhoging, maar vanwege het niet tijdig aankondigen van de prijsverhoging (zodat klanten tijd hebben om op te zeggen)
Deze zouden enkel ingaan vanaf een nieuwe abonnementsperiode en de prijswijziging zou ook minstens 30 dagen voor de ingang van een nieuwe abonnementsperiode worden meegedeeld.
McBacon @LurkZ26 augustus 2022 23:31
Nee, het gaat er om dat niet duidelijk is wanneer je een prijsverhoging kunt krijgen. Wel dingen in de hele context lezen hè. ;]
De consumentenorganisatie las de voorwaarden van de streamingdienst en stelde daarin vast dat er inderdaad melding wordt gemaakt van potentiële prijswijzigingen bij Disney+. Deze zouden enkel ingaan vanaf een nieuwe abonnementsperiode en de prijswijziging zou ook minstens 30 dagen voor de ingang van een nieuwe abonnementsperiode worden meegedeeld.
Om te beginnen: "zouden" betekent hier niet "had gemoeten maar is niet gebeurd".
De factoren die invloed hebben op een prijswijziging worden volgens de organisatie echter niet meegedeeld en hierdoor wordt het voor de consument moeilijk om mogelijke prijswijzigingen in te schatten
Het woordje "echter" uit de 2e alinea geeft een tegenstelling aan ten opzichte van de 1e alinea. Oftewel: Disney noemt prijswijzigingen wél als mogelijkheid in de voorwaarden en meldt dit ook gewoon netjes op tijd bij klanten, maar factoren die hier invloed op kunnen hebben staan niet (duidelijk) vermeld.

De 2 verhogingen die gelinkt zijn in de laatste alinea van het artikel berichten ook allebei over een verhoging van minimaal een maand later (1x bijna 2, en zelfs 1x 4 maanden). Als Tweakers het al zo "vroeg" van tevoren weet, dan hebben de daadwerkelijke gebruikers toch zeker ruim op tijd al een mail gehad.
Simon Shipperd @LurkZ26 augustus 2022 22:10
Ze krijgen 30 dagen op voorhand een mail. Dat is een volledige maand in een 12-maanden abo. Lijkt me toch echt wel meer dan op tijd genoeg.
wild_dog @Simon Shipperd27 augustus 2022 02:02
Ligt er aan. Is de opzegtermijn ook 30 dagen? Want dan zijn er mensen met 0 dagen om te reageren.
Simon Shipperd @icecreamfarmer26 augustus 2022 22:47
Proficiat, er is zelfs een maand met nog minder dan 30 dagen. :o
icecreamfarmer @Simon Shipperd27 augustus 2022 08:12
Dat is er maar 1.
Barsonax @icecreamfarmer27 augustus 2022 08:34
Weet je dat zeker?

https://gist.github.com/t...061606b4b923ca#falsehoods
Noresponse @bArAbAtsbB27 augustus 2022 00:16
Ik heb het idee dat ik dit nieuws item al 3x voorbij heb zien komen bij Tweakers.
HSG @bArAbAtsbB27 augustus 2022 10:01
Zo gaat het ook met internetaanbieders.

"Wij zien dat u al 10 jaar trouwe klant bent van ons. Gefeliciteerd en wij gaan uw abonnement verhogen"
"Krijg ik geen leuke korting?"
"Nee dat is alleen voor nieuwe abonnementen"
bArAbAtsbB @HSG27 augustus 2022 15:54
als je buiten je abbo bent (en dus maandelijks opzegbaar) zijn er veel providers die je wel korting geven als je weer een jaar wil blijven hoor. en anders gewoon een jaartje ergens anders heen hoppen en zo elk jaar korting pakken.
Chrono Trigger @bArAbAtsbB27 augustus 2022 12:10
De generalisering ervan is altijd weer het standaard zwakke argument wat mensen gebruiken om dit soort veranderingen te relativeren. Alsof we geen kritiek meer mogen hebben. Of heb jij niet gemerkt hoe onze koopkracht is gehalveerd in een aantal jaar?
divvid @bArAbAtsbB27 augustus 2022 13:36
Wat is er op tegen om als consument met de portemonnee te stemmen? Als genoeg mensen dit doen is de prijsverhoging snel van de baan. Streaming diensten zijn nou niet bepaald een eerste levensbehoefte
majetta @bArAbAtsbB27 augustus 2022 23:28
Ik ben benieuwd hoe HBO onder hun levenslange halve prijs Abbo constructie uit komt.

Waarschijnlijk gaan ze het hele HBO MAX opdoeken/uitfaseren voor een nieuwe dienst wat in principe hetzelfde is.
bArAbAtsbB @majetta28 augustus 2022 09:40
Natuurlijk gaan ze discovery+ en HBO max samenvoegen, dat hebben ze volgens mij ook al gemeld.
style2k @bArAbAtsbB29 augustus 2022 17:19
ja maar in principe heb je 2 verdien modellen hier. of je vraagt geld per maand of je laat reclame zien . in dit geval moet je en betalen en je krijgt reclame dus ergens is dit niet helemaal eerlijk.
bArAbAtsbB @style2k29 augustus 2022 20:59
of je neemt een nog duurder account zonder reclame....dat is nou juist het verdienmodel, voor dezelfde dienstverlening steeds meer geld vragen.

Het kromste is dat ze meer klanten hebben dan vroeger en dus meer inkomsten en dat er nu verhogingen komen om nieuwe content te maken...ergens klopt dat niet...bij meer klanten komt er meer geld binnen dus zou er meer geïnvesteerd moeten kunnen worden in nieuwe content.
bonus @bArAbAtsbB26 augustus 2022 21:35
Totdat ze weer massaal afhaken en dan verzinnen ze weer iets nieuws om je te houden :)
Ja zo gaat het iedere keer en iedere keer stinken we er weer in :(
gimbal @bonus26 augustus 2022 22:08
Nee, we stinken er niet in. Ik neem Disney+ omdat er content op staat wat ik wil zien, niet omdat het een bepaalde prijs heeft. Prijsstijgingen zijn de normaalste zaak op aarde in onze consumentensamenleving. Alles waar je geld voor betaald, daar ga je uiteindelijk meer geld voor betalen. Tijdschrift, bioscoop, benzine, games, chips, alles.

Net doen alsof dit hele normale proces allemaal zo evil is dat is echt te naief voor woorden, ik geloof het ook niet. Mensen doen dat om zichzelf een drogreden te geven om te kunnen blijven klagen.
uiltje @gimbal26 augustus 2022 22:36
Ik voel ook niet of we er als consument "instinken". Je koopt in wat je wilt hebben, en als het de prijs waard is op dat moment...

Maar dat neemt niet weg dat het langere tijd aanbieden van een abo tegen een te laag bedrag en het dan als er geen concurrentie meer is het omhoog gooien... da's nog steeds iets wat je tegen wilt gaan. Dit is waarom er regels moeten zijn die afgedwongen worden door de overheid (of een instantie die is aangewezen door de overheid). Dan kunnen de bedrijven concurreren binnen de aangegeven kaders.

Klaarblijkelijk vind de consumentenorganisatie dat dit buiten de lijntjes kleuren is.
JaxStrumley @uiltje28 augustus 2022 22:37
Maar er is nu juist méér concurrentie dan toen Disney+ begon. Dus ik snap dat verwijt niet zo goed.
Het wordt duurder omdat de hoeveelheid content ook continu blijft toenemen. Vind ik niet vreemd.
uiltje @JaxStrumley28 augustus 2022 23:52
Interessant punt. Ik weet niet of iedereen daar op zit te wachten, maar als er aangegeven kan worden dat het in content gestopt is bij een rechter dan is dat misschien een verweer - hoewel het grootste verwijt lijkt hoe de prijsstijging is aangekondigd.
Zezura @gimbal27 augustus 2022 08:31
Zo normaal zou het stijgen van een prijs niet moeten zijn hoor.. in een goede economie zou het met vraag en aanbod moeten dalen en stijgen.. maar dat wordt in onze economie niet meer gedaan omdat deze niet meer gebaseerd is onderliggend waarde.. en de focus ligt op winst-maximalisatie voor de aandeelhouders en de CEO bonus.
84hannes @gimbal26 augustus 2022 23:28
Mensen doen dat om zichzelf een drogreden te geven om te kunnen blijven klagen.
En illegaal te kunnen blijven downloaden.
Verwijderd @GioStyle26 augustus 2022 22:07
Jij :+
jongetje 26 augustus 2022 22:07
Wat een raar iets, al wil Disney er 1000 euro per maand voor, dat is toch hun goed recht?
YopY @jongetje26 augustus 2022 22:20
Nou nee dus; je mag niet zomaar eenzijdig de kosten van een abonnement verhogen, daar zijn voorwaarden aan verbonden. Zoals dat je gewoon mag opzeggen.
Simon Shipperd @YopY26 augustus 2022 22:48
En users kunnen dit gewoon opzeggen zonder enig probleem.
dinoballz @Simon Shipperd27 augustus 2022 18:14
Volgens het artikel: In dit geval had de user een jaarabonnement afgesloten waarvan Disney dus tussentijds de prijs verhoogt.
dr.cody @dinoballz28 augustus 2022 10:49
De persoon in kwestie heeft een jaarabonnement maar hier wordt niet gesproken over een tussentijdse verhoging. Je betaald vooraf voor een jaar Disney+. De prijsverhoging krijg je pas voorgeschoteld als je weer voor een jaar betaald. Disney kan geen wijziging na 6 maanden in de prijs doorvoeren als je al voor het hele jaar hebt afgetikt. Dan zou in geen enkel rechtssysteem standhouden. Kijk, als je nou maandelijks betaald dan ben je de sjaak.

[Reactie gewijzigd door dr.cody op 26 juli 2024 17:59]

jongetje @YopY27 augustus 2022 07:52
Natuurlijk mag je opzeggen als de prijs (meer dan de inflatie) wordt verhoogd. Maar dan staat het Disney nog vrij om er elk willekeurig bedrag voor te vragen.
SuperDre
@YopY27 augustus 2022 17:41
Nee, dat is dus niet zo, een bedrijf mag dat rustig doen. De waakhond WIL graag dat de factoren voor verhoging in de voorwaarden komt te staan, maar de wet verplicht het niet. Hier gaat het waarschijnlijk, omdat het nergens precies duidelijk is vermeldt, om de ingang van de verhoging en het minimaal 30 dagen voor de verhoging moeten aankondigen zoals WEL in de voorwaarden staat.

Vind het sowieso maar een rare rechtzaak. Vooral dus omdat er voor de klant geen opzeggingstermijn is, dus die kan meteen opzeggen als die het niet eens is met de verhoging.
Aiii 26 augustus 2022 21:28
De Duitse consumentenorganisatie vermeldt niet om welke prijsstijging het gaat.
Er is er maar één geweest, dus lijkt mij dat nogal evident. Mocht dat niet genoeg zijn, dan verraadt dit het ook nog eens:
omwille van de prijsverhoging van bijna 30 procent voor zijn jaarabonnement op Disney+
Waarom de Amerikaanse prijsverhoging genoemd wordt snap ik niet, het gaat om Duitsland.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 26 juli 2024 17:59]

TheVivaldi @Aiii27 augustus 2022 12:13
De tweede prijsverhoging is al aanstaande. Disney heeft gezegd dat de tweede prijsverhoging in de VS ook in Europa gaat worden doorgevoerd.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 26 juli 2024 17:59]

Meiklokje 27 augustus 2022 07:43
Disney plus duurder. Dat is minder erg dan Telenet en het Nederlandse ziggo de prijs naar het plafond knalt en je krijgt er niets meer voor. Een streamingsdienst kan je stop zetten. Een internet,tv en mobiel bundel van eender welke aanbieder heb je gewoon nodig of je zit in de middeleeuwen. Is Netflix ook niet duurder geworden ? Amazon Prime video blijft gelukkig nog buiten schot. Voorlopig. Het leven kan duur zijn als je ook alles MOET hebben. Gas terug nemen en snoeien in je abonnementen en alleen nemen wat je ook werkelijk gebruikt en verbruikt scheelt in de maandelijkse onkosten. Het probleem is gewoon dat mensen maar alles en altijd maar meer willen. Zoals het kopen van de duurste versies van hun spullen. Ik kan gemakkelijk dit betalen. Je kan het leven zo gek en duur maken zoals je het zelf wil. Het ligt aan de persoon zelf dat men niet meer met het eenvoudige tevreden is. Trek eens een tand waar de meeste uitgaven naar toe gaan. Als iedereen dat eens deed. De wereld is ook niets meer dan zucht naar materialisme en luxe. Op het einde graaft men hun eigen graf. Het wordt tijd dat de mens eens grondig verandert.
MarkS90 @Meiklokje27 augustus 2022 09:18
Je hebt meer dan gelijk met je bijdrage! Mensen laten zich maar gek maken.
freeewillie @Meiklokje28 augustus 2022 12:43
en vind je ZIGGO te duur , neem dan andere provider , met alleen klagen gaat de prijs niet omlaag ,als mensen daarna gewoon blijven , en na jaar KPN ga ik weer naar ZIGGO met de eerste 7 maanden 50% korting
Simon Shipperd 26 augustus 2022 22:08
Ik zie niet in waarom dit niet legaal zou zijn. Het gaat om een prijsstijging indien je je abo zou verlengen. Dus in weze een nieuw contract tussen Disney en de gebruiker. Het is aan de gebruiker om te kiezen of deze daarmee akkoord gaat of niet.

Het is toch gewoon aan Disney om een prijs te bepalen? Het gaat nu eenmaal om hun eigen product. Als zij daar 100€ per maand voor zouden vragen is dat hun goed recht, en het is aan de gebruiker of deze de prijs wilt betalen of niet.
JBVisual @Simon Shipperd26 augustus 2022 22:16
Omdat volgens de regels daar geen eenzijdige aanpassing gedaan mag worden zonder goedkeuring.
Prijswijzigingen moeten
1. onderbouwd worden.
2. ten minste 30 dagen voor het einde van een contracttermijn gecommuniceerd worden
3. Een bevestiging krijgen dat de klant deze nieuwe voorwaarden gezien heeft
(dit laatste kan bijvoorbeeld door een melding te tonen tijdens het starten van de app op de TV, die bijvoorbeeld alleen met een wachtwoord bevestigd kan worden om zo bijvoorbeeld acties van minderjarigen uit te sluiten)

punt 3 heeft een uitzonderingsclausule, en dat is als het bedrag verhoogt wordt met een bedrag dat niet hoger ligt dan de officieel vastgelegde inflatie. Maar 30% is natuurlijk behoorlijk wat hoger dan de Duitse inflatie in 2020.
Simon Shipperd @JBVisual26 augustus 2022 22:51
Maar het gaat hier niet om een aanpassing van je huidige afspraak. Bij het aangaan van een jaar abonnement gaan de gebruiker en Disney akkoord dat de gebruiker 1 jaar/maand lang gebruik kan maken van Disney+ voor de op dat moment geldende prijs.

Hier telt de prijsstijging enkel bij het ingaan van een nieuwe betaalperiode.
Aiii @Simon Shipperd26 augustus 2022 23:40
Maar die nieuwe betaalperiode voor die hogere prijs gaat in via automatische verlenging, tenzij je zelf opzegt. En dat is dus waar het om draait. Je gaat akkoord met de originele prijs en de eventuele voorwaarden v.w.b. prijsverhogingen. Als de voorwaarden dan niet zouden kloppen, is dat de verantwoordelijkheid van Disney.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 26 juli 2024 17:59]

SuperDre
@JBVisual27 augustus 2022 17:44
Nee hoor, prijswijzigingen hoeven helemaal niet onderbouwt te worden, dat is iets dat de waakhond graag zou willen zien maar er is, vooralsnog, geen wettelijke basis voor. En dan nog men kan dan gewoon als onderbouwing aangeven dat ze meer winst willen maken, is namelijk een geldige reden.

Punt 2 is mogelijk waar het hier om draait.

Punt 3 vraag ik me af waar je dat op baseert, zeker die uitzonderingsclausule.
JBVisual @SuperDre27 augustus 2022 18:56
Punt 3 is dat een klant moet bevestigen dat deze de nieuwe voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
Deze kan technisch op deze manier uitgewerkt worden (zo was dit ook bij mijn Duitse Amazon account).
Waar het om gaat dat aannemelijk moet zijn dat ik de voorwaarden heb gelezen.

Als ze het net zoals Amazon doen, en dit op een tv weergeven. Dan is net zoals in mijn situatie er een mogelijkheid dat kleine kinderen die hun programma willen zien, gewoon op daar gaan klikken.
Hiermee zou ik als consument hun aansprakelijk kunnen stellen voor nalatigheid omtrent het accepteren van deze voorwaarden.

De uitzonderingspositie is omdat in Duitsland een inflatiecorrectie niet als een contractuele prijs “verhoging” wordt aangemerkt.
Maar echt als een “correctie
Hansie9999 27 augustus 2022 11:21
Dit is ook de simpele reden dat bij deze "Trollen-papa" :) ook nooit zo een abonnement dienst gaat komen.

Je weet 100% dat het verdienmodel hier is goedkoop aanbieden, dan als iedereen in de familie het gewoon is en niet meer zonder kan (kinderen en partner) de prijs fors verhogen !!!

Ik zeg neen :)

Zelfde reden dat bij ons niemand (ik ook niet) een GSM abonnement met data volume hebben, we kunnen data gebruiken als het echt noodzakelijk is en anders niet, dan zoek je maar wifi.

Mijn zus betaald jaarlijks 600+ euro meer dan ik aan telecom en ze vraagt mij dan hoe ze ook minder kan betalen, ik zeg dan , simpel , verwijder die 5 data gsm abonnementen, en dan is het , aja, maar dat kan niet, de kindjes zijn gewoon dat ze 24/24 overal youtube en tiktok kunnen kijken, tja :)
mijn kindjes zijn dat niet gewoon en ze weten dat ze daar niet voor moeten zagen, en toch zijn ze zeker even gelukkig hoor :)

Dus ik blijf gewoon de gelukkige "trollen-papa" en ik ben 100% zeker dat later MIJN kinderen zeker niet zo snel ongelukkig zullen zijn, want ze weten dat ze niet ALLES ALTIJD kunnen hebben wat ze willen, en dat zouden in mijn opinie VEEL MEER ouders moeten doen, want die generatie die tegenwoordig grootgebracht is en van moment er ook maar 1 tegenslagje is al bijna van een brug zouden springen, of als ze niet zoals al die "pozers" op internet altijd alles naar wens gaat, we gaan er nog problemen mee hebben :(
TwiekertBOB @Hansie999927 augustus 2022 11:35
De wasmachine kan ook weg.

Ik ze g dan tegen mijn vrouw: Mijn oma deed het vroeger ook met het handje. TV? Ga maar een boek lezen.

Of je gaat mee met de tijd... :)
Hansie9999 @TwiekertBOB27 augustus 2022 12:02
neen hoor,

Wasmachine is iets goed, zeer handig en zijn geld waard,

gewoon 24/24 7/7 eender waar je bent naar debiele tik-tok filmpjes kunnen kijken dat vind ik niet nodig.
en al zeker niet als het onze familie 600+ euro per jaar extra kost, daar kunnen we iets leuker/nuttiger mee doen.
SuperDre
@Hansie999927 augustus 2022 17:53
Maar dat vindt jij, anderen vinden die youtube onzin etc wel net zo belangrijk. En leuker/nuttiger is natuurlijk subjectief.
Hansie9999 @SuperDre27 augustus 2022 17:57
Tja,

Meningen verschillen inderdaad,

Opvoedingsgewijs vind ik het gewoon persoonlijk dus belangrijker dat de kinderen begrijpen dat je niet moet 24/24 7/7 naar youtube filmpjes kunnen kijken en al zeker niet als dit een extra kost voor het familiebudget heeft van 600+ euro per jaar.

Mijn hoofdpunt in dit topic was dat als je dit je kinderen gewoon maakt en dan de multinational in questie de prijs x10 doet dat je wel eens extra problemen kan hebben :)
TwiekertBOB @Hansie999927 augustus 2022 21:08
Het punt is dat de huidige tijd nu eenmaal van de tik tok en Youtube is.

Ik wil niet dat mijn kinderen wereldvreemd worden, want daar kunnen ze later last van gaan krijgen, sociaal en op de arbeidsmarkt.

Hoe lang ze mogen browsen etc., dat is natuurlijk een ander verhaal.

Overigens betalen wij 10 euro per kind voor een abonnement met 4gb internet. Het is niet zo ernstig als je beschrijft.

en wij hebben disney+, maar die gaat gewoon er uit zodra ze die verhoging doorvoeren. Net als Netflix er uit gaat zodra ze de heffing voor delen gaan invoeren.
nms2003 @Hansie999927 augustus 2022 11:47
Het iedereen gewoon is…Dat valt mee hoor. We hebben naast de betaalde diensten ook allerlei ‘gratis’ alternatieven zoals Zappelin, Ketnet, Youtube, Youtube kids, NPO, een media server met tientallen series/films, kinder series/films die te kijken zijn via Infuse én een verzameling gekochte streaming films.
Dus ook als de betaalde streaming rommel wordt opgezegd kunnen we prima verder. Het is completer met betaalde diensten, maar we hebben een prima basis zonder kosten.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 26 juli 2024 17:59]

Riddle007 26 augustus 2022 23:31
@JayStout betreffende
Toen kondigde het nieuwe prijzen aan die vanaf 8 december in de Verenigde Staten worden gehanteerd. De rest van de wereld waar Disney+ beschikbaar is, volgt vermoedelijk later.
In België is er nu al een prijsstijging naar 89,90€ ik kreeg hier op 12 augustus een e-mail over en deze zal ingaan op de eerst volgende betaaldag (15 september in mijn geval).
nms2003 27 augustus 2022 09:15
Want Disney+ is een eerste levensbehoefte??
StefanDingenout @nms200327 augustus 2022 09:44
Want alleen van een eerste levensbehoefte mag je vinden dat prijsverhogingen te gek zijn, of dat er aangegeven moet worden waarop een bedrijf prijswijzigingen baseert? Wat een belachelijk idee...

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 26 juli 2024 17:59]

SuperDre
@StefanDingenout27 augustus 2022 17:49
Waarom zou een bedrijf moeten aangeven waarom ze een prijsverhoging doen? Zelfs 'meer winst willen maken' is een geldige reden, en zelfs 'omdat ik er zin in heb' is voor een bedrijf een geldige reden.
Azenomei @SuperDre27 augustus 2022 18:18
Het gaat meer om de overeenkomst die ze wijzigen. Voor nieuwe klanten een nieuw tarief is best. Ik kan ook niet eenzijdig mijn bijdrage halveren vanwege de overeenkomst.
SuperDre
@Azenomei27 augustus 2022 19:09
Alleen staat in de overeenkomst dat ze dus de prijs eenzijdig kunnen verhogen, maar dat wordt dan minimaal 30 dagen voor de verhoging aangekondigd, en de klant kan dus altijd opzeggen.
StefanDingenout @SuperDre28 augustus 2022 10:36
Had je gewoon in het artikel kunnen lezen... Dit is verplicht, en dat is zodat de consument weet waar ze aan beginnen.

Overigens lekker off topic op het punt dat ik maakte: dat iets niet een eerste levensbehoefte hoeft te zijn om prijsverhogingen aan de kaak te stellen...

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 26 juli 2024 17:59]

SuperDre
@StefanDingenout28 augustus 2022 16:32
Nee, dit is niet verplicht, dit is iets wat de waakhond graag zou willen zien, maar daar is vooralsnog geen wettelijke basis voor.
StefanDingenout @SuperDre28 augustus 2022 17:32
Nogmaals, lees.
“Naar onze mening is dit niet legaal”, zegt Michèle Scherer, experte digitale aangelegenheden bij VZB. Volgens de Duitse consumentenwaakhond moeten clausules over prijswijzigingen in gebruikersvoorwaarden ook de factoren benoemen die dergelijke wijzigingen in de hand kunnen werken, zoals bijvoorbeeld oplopende kosten.
Ik snap niet waarom je tegen mij doof blijft lopen zeuren over iets compleet irrelevants als het op mijn comment aankomt, terwijl waar je over loopt te zeuren gewoon in het artikel staat. Jouw persoonlijke mening over de Duitse wet veranderd de Duitse wet niet. Als je het er niet mee eens ben ga je maar tegen de VZB zeuren, laat mij lekker met rust...

Ik ga niet meer op je reageren, je zult zelf moeten leren een artikel te lezen. Terwijl je dat aan het leren bent kun je ook gelijk leren mensen niet lastig te vallen over dingen die niks te maken hebben met het punt wat ze maakten... BEGRIJPEND lezen, sorry, gezien de reactie - die hij natuurlijk niet na kon laten - moest dat nog toegevoegd worden.

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 26 juli 2024 17:59]

SuperDre
@StefanDingenout28 augustus 2022 18:49
Je quote precies waar ik ook op duidt, het is hun mening en ze vinden.
Xerpan @nms200327 augustus 2022 09:54
Goede (retorische) vraag. Als de prijs, of de manier waarop het bedrijf zaken doet je niet bevalt, dan zeg je toch op. Je kan makkelijk zonder.
DrVic 27 augustus 2022 18:07
Het is eigenlijk gewoon wonderlijk dat de praktijken van Amazon, Uber, Disney, etc. gewoon mogen. Zelfs de Amerikaanse FTC beschrijft gewoon exact wat ze doen. Met goedkoop geld van grote investeerders wordt een quasi monopoly gekocht. Kortdurende lol voor de consument, langduring wordt de hele wereld een verzameling van monotone winkelstraten met 10 grote wereldwijde ketens.
vtpeters 29 augustus 2022 12:27
Toen Disney+ begon verdwenen de Disney en Pixar films, alsmede de films uit de Marvel Cinematic Universe (MCU) en de Lucasfilm / Star Wars franchise bij de andere streaming diensten, waaronder Netflix. Als je een Disney, Pixar, Marvel of Lucasfilm film wil bekijken via een streaming dienst, dan MOET je een abonnement op Disney+ nemen. Andere streaming diensten bieden deze films voor zover ik weet niet aan.

Dit lijkt verdacht veel op het hebben van een monopolie of kartel voor wat betreft het aanbieden van content.

Ik zou willen dat deze 'harde' koppeling tussen film-/productiemaatschappij en streaming dienst leverancier wordt verboden.

[Reactie gewijzigd door vtpeters op 26 juli 2024 17:59]


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