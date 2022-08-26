Duitse consumentenorganisatie klaagt Disney aan om prijsverhoging Disney+

Een Duitse consumentenorganisatie daagt Disney voor de rechter omwille van de eenzijdige prijsverhoging van streamingdienst Disney+. Volgens de organisatie geeft Disney in zijn voorwaarden niet voldoende aan welke factoren een prijswijziging in de hand kunnen werken.

De Verbraucherzentrale Brandenburg, kortweg VZB, schrijft op zijn website dat een consument uit de Duitse stad Cottbus een klacht had ingediend bij de organisatie omwille van de prijsverhoging van bijna 30 procent voor zijn jaarabonnement op Disney+. De consumentenorganisatie las de voorwaarden van de streamingdienst en stelde daarin vast dat er inderdaad melding wordt gemaakt van potentiële prijswijzigingen bij Disney+. Deze zouden enkel ingaan vanaf een nieuwe abonnementsperiode en de prijswijziging zou ook minstens 30 dagen voor de ingang van een nieuwe abonnementsperiode worden meegedeeld.

De factoren die invloed hebben op een prijswijziging worden volgens de organisatie echter niet meegedeeld en hierdoor wordt het voor de consument moeilijk om mogelijke prijswijzigingen in te schatten, klinkt het bij de VZB. “Naar onze mening is dit niet legaal”, zegt Michèle Scherer, experte digitale aangelegenheden bij VZB. Volgens de Duitse consumentenwaakhond moeten clausules over prijswijzigingen in gebruikersvoorwaarden ook de factoren benoemen die dergelijke wijzigingen in de hand kunnen werken, zoals bijvoorbeeld oplopende kosten. De consumentenorganisatie had een brief gestuurd naar Disney, maar kreeg daarop geen reactie. Daarom heeft het nu een klacht ingediend bij de regionale rechtbank in Potsdam.

De Duitse consumentenorganisatie vermeldt niet om welke prijsstijging het gaat. In 2020 voerde Disney een prijsverhoging in voor Disney+ en begin augustus deed het bedrijf dit nogmaals. Toen kondigde het nieuwe prijzen aan die vanaf 8 december in de Verenigde Staten worden gehanteerd. De rest van de wereld waar Disney+ beschikbaar is, volgt vermoedelijk later. Het Disney+ Basic-abonnement zal vanaf 8 december 7,99 dollar per maand kosten, een Amerikaanse gebruiker krijgt met dit nieuwe abonnement 4 minuten reclame te zien per uur. Disney+ Premium zal vanaf dit najaar in de VS 10,99 dollar per maand kosten. Voorheen was dat 7,99 dollar. Een jaarabonnement op Disney+ Premium kost 109,99 dollar, voorheen was dat 79,99 dollar per jaar.