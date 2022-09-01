Gerucht: Disney wil 'Amazon Prime-achtig' abonnement aanbieden

Entertainmentbedrijf Disney zou naast zijn streamingabonnement Disney+ een nieuwe abonnementsvorm overwegen, die naast de streamingdienst ook merchandise en korting op pretparken zou bevatten, zo meldt een Amerikaanse zakenkrant.

Intern noemen medewerkers het plan Disney Prime, zo meldt The Wall Street Journal. Het ligt niet voor de hand dat die naam de uiteindelijke naam gaat worden. Het bedrijf wil consumenten meer laten uitgeven door diensten en producten te bundelen, en betere aanbevelingen doen doordat ze dan meer data hebben over de voorkeuren van klanten.

Het abonnement, de opvolger van het D23-abonnement dat alleen voor fans is en 99 dollar per jaar kost, zou onder meer de koppeling mogelijk maken tussen de streamingdienst en merchandise. Als voorbeeld noemt de krant dat alleen abonnees de mogelijkheid hebben om een 'darksaber' te kopen bij het kijken van The Mandalorian op Disney+. Ook zou korting op themaparken en aanbevelingen op basis van attracties die klanten het vaakst bezoeken in die themaparken tot de mogelijkheden behoren. Door die bundeling moet het abonnement meer klanten aanspreken dan het D23-abonnement. Dat abonnement bevat ook korting op Disney+.

Disney heeft niet gereageerd op het verhaal. Het bedrijf biedt zijn streamingdienst sinds enige jaren aan. Het is nog onbekend of en wanneer het nieuwe abonnement op de markt zou moeten komen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 09:42 134

01-09-2022 • 09:42

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Reacties (134)

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MazDaMan1970 1 september 2022 09:54
Krampachtig proberen streamingdiensten van alles uit, maar men vergeet blijkbaar waar het allemaal om te doen is; goede/actuele content! Ik voorzie de komende jaren weer veel meer illegale downloads, door al deze onzin.
warp @MazDaMan19701 september 2022 10:05
Als je de content niet goed vindt, waarom zou je het dan alsnog gaan downloaden?
Verwijderd @warp1 september 2022 10:16
Je download niet de slechte content, maar de goede content. Content die nu verspreid zit over 7+ diensten.
cadsite @Verwijderd1 september 2022 10:22
Is het nu zoveel gevraagd om een beetje te kijken wie wat aanbiedt en tussen de aanbieders te switchen?
Neen, zeuren dat alles op 1 plek moet staan...

Je koopt toch ook geen koelkast in de AH?
Kevinp @cadsite1 september 2022 10:25
Euh nou soms is dat erg onhandig zeker met marvel waar de licenties dubbel liggen(of iig lagen) en je een crossover hebt.

Alles op één plek hoeft niet, maar het zou goed zijn als er wat meer echte concurentie is. Zeker nu studio's zelf hun streaming diensten hebben.
magnifor @Kevinp1 september 2022 10:30
Het is heel makkelijk, je maakt een watchlist op trakt.tv, die ga je af en op basis van wat je wilt kijken neem je de juiste abonnementen af. Ja soms lopen er meerde abonnementen tegelijk maar het is niet zo dat je 5 verschillende diensten tegelijk hoeft af te nemen. je beslist wat je wilt kijken en op basis daarvan switch je van abonnementen, hoeft niet allemaal zo moeilijk te zijn. Echter door de consumptiegeneratie van tegenwoordig denkt men dat ze alle beschikbare diensten moeten afnemen want anders FOMO of hoor je er er niet bij.
LurkZ @magnifor1 september 2022 11:27
Piraterij is een combinatie van oorzaken.
a] Prijs. Dus niet verschillende abo's.
b] Gemak. Alles onder 1 dak.
c] Geen geemmer met regiocodes. Dat omzeil je zelfs niet met meerdere diensten. Daardoor een groter aanbod.
d] Vaak echt HD ipv blocky-HD.

Wat jij omschrijft is inderdaad een alternatief voor punt a. De andere punten blijven bestaan.
Correct:
* Je hebt geen recht op wat dan ook.
* Niemand verplicht je 5 diensten af te nemen.
* Je kunt gewoon wachten tot die exclusive uiteindelijk bij 'jouw' dienst komt.
* Etc etc.

Maar het punt dat het piraterij in de hand werkt blijft keihard overeind.
Als mensen eenmaal in de piraterij stappen omdat ze die ene film/serie echt "moeten" zien, dan is de stap heel klein om nog 100 andere download op te starten. En daarna het aantal streamingabo's af te bouwen (tot nul).

Zelf heb ik geen haast om die fantastische nieuwe film asap te zien. Wel zie ik dat veel mensen gaan piraten omdat een film die nu in de VS draait pas over een paar maanden in NL is.

Piraterij bestrijden is niet alleen handhaven van verboden, maar ook inspelen op waarom mensen gaan piraten. De groep die alles altijd voor niets wil is verloren. Daar verdien je nooit iets aan. Maar de rest wil best een mooi bedrag aftikken als ze daarmee gemak en ruim aanbod kunnen krijgen.

Just my 2 cents
magnifor @LurkZ1 september 2022 11:40
Ik heb thuis een Plex opstelling inclusief Sonarr/Radarr en merk dat ik steeds minder zin heb om in mijn vrije tijd de gehele infrastructuur te moeten onderhouden. Gemak en tijd is mij meer waard tegenwoordig en zet liever een filmpje of een serie aan zonder koppijn ipv te moeten controleren welke versie Sonarr/Radarr heeft binnengehaald dan wel handmatig te moeten downloaden. Ik vind het tegenwoordig te veel gedoe dus daarom switch ik tussen abonnementen afhankelijk wat ik wil kijken en waar mijn hoofd er naar staat. Geen gezeik geen gezeur. Goed nu is Plex niet voor iedereen maar geloof niet dat handmatig een film downloaden en dan op een usb-schijfje zetten makkelijker is dan op de subscribe/re-subscribe button te klikken
Polydeukes @magnifor1 september 2022 10:50
Je werkwijze zal ongetwijfeld werken, maar het gros wil niet al dat gedoe met abonnementen opzeggen en abonnementen (opnieuw) activeren, alleen om 1 serie te kunnen bingen of die ene film te kunnen kijken.
Echter door de consumptiegeneratie van tegenwoordig denkt men dat ze alle beschikbare diensten moeten afnemen want anders FOMO of hoor je er er niet bij.
Dit is natuurlijk onzin. Jouw beschreven werkwijze is net zo FOMO, anders nam je wel genoegen met alleen Netflix of alleen Disney+ en keek je niet naar content van andere streamingdiensten "omdat anderen die ook zo geweldig vinden".

De ouderwetse videotheek op de hoek was zo gek nog niet. Alle content op 1 plek, ongeacht uitgeverij of rechthebbende.
magnifor @Polydeukes1 september 2022 11:16
Deze jongen heeft 0 fomo, ik kijk waar mijn hoofd er naar staat en op basis daarvan neem ik een maandje Netflix of maandje Disney etc. Even op de unsubscribe of resubscribe button klikken is toch de moeite niet?
djunicron @magnifor1 september 2022 11:46
Het is wel moeite eerlijk gezegd... Moet dan steeds op de televisie weer die gegevens aanpassen, bijhouden van wanneer tot wanneer iets loopt, als je ad hoc iets aan of uit wil zetten moet dat een beetje redelijk in het schema vallen, etc.

Als alleenstaande met een laptop aan een TV in een studio is dit natuurlijk goed te doen. Maar voor een gezin gaat dit mij te ver eerlijk gezegd. Daar gaan mensen er vanuit dat het gewoon werkt.
En dan een maandje (of 2) betaald hebben voor iets wat niet gekeken is, tja, jammer. Misschien bij 3 maanden maar gewoon helemaal opzeggen. Nieuwe diensten komen er momenteel maar gewoon niet bij.

Dat is het ding, iets gewoon niet kijken doet minder pijn dan het gevoel een hoop content niet meer te hebben.
magnifor @djunicron1 september 2022 12:00
Als je op trakt.tv een watchlist bijhoudt dan kan je dat redelijk op elkaar afstemmen, dan weet je in welke periode welke abonnementen moet hebben, eind oktober is House of the Dragon afgelopen dus dan zeg ik mijn HBO op. Zo doe ik het, zoveel moeite is het niet. En apps blijven ingelogd op de tv ook al is het abonnement verlopen dus snap nou echt niet waarom het zo moeilijk is.
SirLenncelot @djunicron1 september 2022 13:40
Moeite? Abonnementen via de AppStore sluit je binnen 1 druk met je vinger af en zeg je vanuit één centrale plek op. Lekker voor de consument.
Niemand_Anders @djunicron1 september 2022 15:26
Zodra je je abonnement hebt geactiveerd, dan direct activeren zodat hij maar een maand loopt. Op deze manier kun je niet vergeten om je abo te stoppen...

Volgende maand activeer je hem opnieuw als er nog voldoende content is om te kijken en anders activeer je een dienst bij een concurrent..
Sando @magnifor1 september 2022 11:38
ik kijk waar mijn hoofd er naar staat en op basis daarvan neem ik een maandje Netflix of maandje Disney etc.
Zullen je partner en kinderen leuk vinden. (Bij wijze van spreken.)
loki504 @Sando1 september 2022 12:24
Dat doen wij nu ook. En we communiceren gewoon😀 en ja soms hebben we Netflix en Disney een maandje naast elkaar. En de andere maand niet.
Fireshade @Sando1 september 2022 14:49
Het is zijn hoofd, he :o
SED @magnifor1 september 2022 11:45
Leuk, maar dat werkt dus niet bij langlopende series. Die inmi3de backbone vormen can streaming diensten.
Jouw "plannetje" werkt dus alleen voor films of een incidentele miniserie. (die dan vaak ook nog over meerdere kalendermaanden lopen).
Fireshade @magnifor1 september 2022 14:56
Even op de unsubscribe of resubscribe button klikken is toch de moeite niet?
Dat is zeker de moeite niet, en dat hebben de streamingsdiensten ook wel door.
Als het er al niet is, zullen ze dadelijk een termijn instellen dat je niet niet kan re-subscriben nadat je hebt ge-unsubscribed. Snap je het effect? Dan worden mensen toch huiveriger om een abbo 'even' op te zeggen, want dat 'even' kan straks zomaar 3 of 6 maanden duren. En dat 'kunnen' mensen tegenwoordig vanwege de alsmaar toenemende instant gratification en FOMO niet meer aan.
magnifor @Fireshade1 september 2022 16:29
Je maakt nu een aanname en gebaseerd op aannames kan je niet bouwen, mocht het ooit zover komen zien we dan wel weer maar ik kan mij niet voorstellen dat je niet kan her-abonneren wanneer je wilt want dat is dan klanten weigeren en dat gaan ze echt niet doen. Ze zullen eerder werken met lifetime korting zoals HBO dat doet die dan vervalt wanneer je het abonnement stopzet maar verder dan dat zal het niet gaan. Ik blijf het zeggen, men lijkt op zoek te gaan naar excuses om maar te gaan downloaden.

Als een partij alles zou aanbieden dan gaat men zeuren over monopolie.
Als er tig verschillende partijen zijn dan zeurt men over fragmentatie
Als er dan meerdere aanbieders zijn die alles zou aanbieden dan zeurt men weer over de interface, over de algoritmes blabla

Het is ook nooit goed.
cold_as_ijs @Polydeukes1 september 2022 11:19
De videotheek om de hoek had bij lange na niet zoveel content als de gemiddelde streamingdienst nu. Verschil was dat je gewoon niet beter wist. Je had niet veel andere keus!
Opzeggen is letterlijk niet meer dan inloggen en stopzetten klikken. Nieuw abbo kost 1 minuutje meer. Is inderdaad ook zo vervelend en kost zoveel moeite. 8)7
Polydeukes @cold_as_ijs1 september 2022 13:00
De videotheek om de hoek had bij lange na niet zoveel content als de gemiddelde streamingdienst nu
Daar gaat het mij niet om (hoewel de kwaliteit van nu echt niet beter is dan die van vroeger, maar dat is een andere discussie). Het gaat mij om het gemak van 1 plek waar je alles hebt wat er is. Dat er toen minder content was, is evident.
dfbt @GekkePrutser1 september 2022 13:02
Streamingdiensten om series/films te kijken zijn toch helemaal niet zo duur??
Toen ik vroeger klein was, ging mijn vader altijd naar de videotheek om dvd's te huren, zowel films als series. Die waren vaak toen 2/3 euro voor dag, of 4-5 euro voor week. Ik kan mij nog tijd herinneren dat wij samen 2 films per week/weekend keken en dan waren we ongeveer 10 euro per week kwijt, richting 40 euro per maand.

Ik heb Amazon prime voor 2,99
Ik heb Npo plus voor 2,99
Ik heb Netflix 4k abbo voor 15,99
ik heb HBO max voor 5 euro ( 60 per jaar)
Ik heb videoland voor 11 euro per maand
Ik heb Disney plus voor 7,5 per maand.

In totaal kost mij dit 45,5 euro. ( daar in tegen heb ik mijn wel televisie abbo opgezegd en alleen internet pakket genomen. Dit scheelde mij 35 euro p/m. Van 70 naar 35 bij de caiway.

in werkelijkheid betaal ik dus ongeveer een tientje per maand om al deze diensten te bekijken omdat ik voorheen 35 euro voor televisie kwijt was en nu 45 voor alle streamingdiensten. Opzeggen doe ik bijna niet aan, ik heb vorig jaar 6 maanden disney uitgezet omdat er weinig content op stond die ik nog niet gezien had. Maar verder is t allemaal heel makkelijk om even weg te zappen naar andere streamingdienst en te bekijken of er nog iets leuks of nieuws is.

Mocht ik ergens nog een serie missen of een film die nergens beschikbaar is, dan komt er hier en daar nog wel een piraterij trucje maar dat is niet echt iets wat vaak gebeurd. Delen in familie gebeurd om mij heen heel veel, en dat drukt wel echt kosten.
GekkePrutser @dfbt1 september 2022 14:08
Zoals ik al zei gaat het helemaal niet om prijs. De kosten interesseren me niet zo en ook al die opslag van downloads kost veel.

Het gaat mij om al die verschillende diensten, alles in verschillende appjes, allemaal hun eigen voorwaarden en dataverzameling enz. Ik heb geen zin in al die abo's. Ze maken het te ingewikkeld. Televisie heb ik overigens helemaal niet :) Al zeker 10 jaar niet meer.

Juist die videotheek die je noemt had wel gewoon alles. Als je niet de nieuwste film kon huren dan waren ze zo klaar met hun winkel.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 04:08]

magnifor @GekkePrutser1 september 2022 13:16
Maar als bijvoorbeeld Netflix als enige alle content zou aanbieden dan zou je weer klagen over monopolie en dat Netflix kan doen en vragen wat ze willen enz enz. Mensen lijken constant smoesjes te verzinnen waarom ze downloaden. Nu ben ik geen moraalridder ik doe dat ook maar alleen als content niet te streamen is.
magnifor @GekkePrutser1 september 2022 16:35
Maar wat is gemak? Een NAS inrichten en onderhouden, is dat gemak? Een Plex-server met Sonarr/Radarr, is dat gemak? Handmatig je collectie moeten beheren, is dat gemak? Als student had ik daar wel de tijd en motivatie voor maar nu met een fulltimebaan etc hou ik me liever bezig met nutterige zaken. Ik heb een Plex-server met Radarr/Sonarr om mee te spelen en het is zeker leuk spul maar links of rechtsom betreft gemak komt het niet in de buurt bij de streamingdiensten omdat er veel meer bij komt kijken dan alleen een torrentje binnenhalen.
GekkePrutser @magnifor1 september 2022 16:50
Ja precies, jij snap het wel.

Wat gemak is verschilt per persoon natuurlijk. Voor mij is een NAS niet zo'n probleem want ik heb die toch nodig voor veel andere zaken. En het bijhouden is niet zoveel werk. Bovendien is het een investering in tijd, want alles dat ik er op zet blijft toegankelijk voor me, in tegenstelling tot streamingdiensten waar het aanbod steeds verschilt.

Er is een tijd geweest, zo'n 3-4 jaar geleden dat ik bijna niks meer downloadde en eigenlijk alleen netflix keek. Met een enkele uitzondering voor de content van bedrijven die zich te goed voelden om hun content aan iedereen aan te bieden (bijv. HBO met hun Ziggo dealtjes).

Maar inmiddels ben ik helemaal klaar met die fragmentatie. Ik heb alleen nog Amazon Prime (toch nodig voor de verzending) en Netflix (via familielid in het buitenland) maar daar stoort het me al dat de content over verschillende apps verdeeld is. Als ik alles zou nemen wat ik wil kijken dan zit ik nog met Apple+, Disney, Paramount, HBO, Hulu enz erbij, lol. No way. Dan maar weer gewoon series in de juiste mapjes kopieren.

Als je bij elke streamingdienst gewoon alles kon kijken en de kosten gewoon aan elkaar doorberekend zouden worden dan zou ik het wel doen, zelfs voor een euro of 40 in de maand. Maar zoals het nu is, no way.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 04:08]

Meiklokje @GekkePrutser2 september 2022 08:04
Dat jij hier iedere keer een min 1 krijgt. Het is de waarheid als een klok. 500 streamingsdiensten en op het einde nog niks. Is deze Disney variant het zoveelste abonnement er bij. De ware soep. Ik had ook liever gezien dat alles op 1 platform te beluisteren en te bekijken valt. Dan heb je hier in België ook nog Streamz en het gratis vtm go en VRT Max. En zo blijf je bezig. En dan hebben we het nog niet over de onzin van geo blocking gehad dat je een vpn nodig hebt om het internet open te gooien om content van een bepaald land te kunnen zien. Ja het is 1 en al deugnieterij die streaming en maar op alles een restrictie. Daar heb je gelijk in. Maar kijk eens wat er op tv te zien is waar je per maand ook nog een vast abonnement aan betaalt. Een stomme decoder voor je tv met een vaste huur per maand met 1000 zever kanalen vol gegooid met herhalingen en reclame. Streaming heeft zeker een nadeel maar je moet je zelf afvragen waar je je dag mee om krijgt en waar je het liefst naar kijkt. De tv is voor mij dankzij streaming overbodig geworden. 70€ extra vaste kosten voor tv, sport en het bonus zender en film pakket waar niks op te kijken valt. Heel dat grapje kost bij Telenet 160€ per maand. Voor zwaar internet. Een mobiel en de tv met de pakketten er bij. Wij hebben dat laatste al lang de deur uitgegooid. De tablet en chromecast/Apple TV wordt hier het meest gebruikt om te casten.
disguisedpotato @Kevinp1 september 2022 10:36
Wat ik persoonlijk doe is de kosten delen d.m.v. familie abonnementen. Op die manier heb ik voor minder dan 10 euro per maand Netflix, Amazon Prime, HBO Max 4K, Disney+ (en voor 2,50 euro per maand Spotify). Dat ik verschillende apps nodig hebt stoort me niet.
klakkie.57th @disguisedpotato1 september 2022 10:52
Maar dat is wel een grijze zone tenzij je, je vrouw en kinderen laat betalen }>
Als ze het hebben over familie, hebben ze het over 1 en hetzelfde gezin, althans zo had ik het begrepen.
Horla @klakkie.57th1 september 2022 11:04
Is uiteraard helemaal geen grijze zone en volledig tegen de algemene voorwaarden ;)

[Reactie gewijzigd door Horla op 23 juli 2024 04:08]

disguisedpotato @Horla1 september 2022 11:55
Ik zeg niet dat het helemaal goed is nee, maar wel beter dan downloaden. Zonder deze constructie gaan veel mensen terug naar downloaden. Ik denk dat de streamingdiensten dit ook begrijpen en het daarom gedogen.
GekkePrutser @Horla2 september 2022 08:40
Het is grijs omdat het niet bij wet verboden is zoals downloaden. Het is alleen maar tegen de voorwaarden van Netflix die niet zoveel status hebben. In het ergste geval kunnen ze je er af gooien.
migjes @klakkie.57th1 september 2022 11:46
ik heb tegenwoordig broers/zussen waar ik nog nooit eerder van geweten heb. }>

grijs, jep, maar laat ik eerlijk wezen.
als deze regeling er niet was, dan had ik waarschijnlijk niet eens 1 account ergens.
de content is wel even leuk, maar de glans is er wel aardig al weer af, kijk nog maar amper. ;)
arnoudx6 @migjes1 september 2022 13:07
Ik ben 100% met jouw werkwijze, maar grijs is het volgens mij niet. Als ik het goedzeg moeten alle kijkers op hetzelfde adres wonen. Dus tenzij jij nog wat slaapkamers overhad die je verhuurd.. :)
migjes @arnoudx61 september 2022 13:15
ik heb 1 slaapkamer over, met een bed er in nog ook.
maar ik ben bang dat ik die niet aan 5 andere mag verhuren, dan ben ik bang dat ik andere regels weer aan het breken ben. ;)

maar wat ik doe is: grijs/piraterij/illegaal daar ben ik me wel van bewust.
maar schaffen ze het morgen af, dan heb ik zo snel mogenlijk 0 account en zijn ze mij als klant kwijt.
(ik betaal dus voor 1 account en heb er een stel door delen met anderen)
en ik zal er niet een probleem mee hebben, zal het niet missen en geen traan voorlaten gaan. ;)
LurkZ @disguisedpotato1 september 2022 11:30
Dus een vorm van piraterij :)
zordaz @disguisedpotato1 september 2022 12:43
Dat gebeurt nu natuurlijk heel veel, maar je kunt verwachten dat dit in de toekomst steeds lastiger wordt gemaakt. En dan gaat het toch enorm oplopen als je abonnementen 'stapelt'.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 23 juli 2024 04:08]

qlum @Kevinp1 september 2022 14:22
Tja piracy is zeker niet goed, maar het is wel een heel stuk makkelijker. Sonarr draait al jaren zonder problemen, werkt op alle diensten, werkt makkelijker offline, heeft geen vervelende drm-restricties als linuxgebruiker en staat mij toe om de mediaspeler van mijn keuze te gebruiken.

Nu moet ik zeggen dat ik ook niet super veel kijk (2 uur per week) en ook niet echt veel verdien dus het echte alternatief zou zijn geen series kijken.
Senaxx @cadsite1 september 2022 10:28
Albert Heijn is geen witgoed aanbieder en een hele andere soort winkel.

Je zou het meer moeten vergelijken dat je voor de Coca Cola naar de Albert Heijn moet en Albert Heijn plus moet aanschaffen. Maar wil je Coca Cola Light moet je toch naar de Jumbo, en daar ook Jumbo premium aanschaffen. Wil je echter Coca Cola Zero zal je toch naar de Aldi moeten en ook daar een abonnement afsluiten.

En het switchen gaat bijvoorbeeld bij HBO Max bijna niet op. Die hebben een lage prijs totdat je opzegt, juist om het switchen tegen te gaan.
SunnieNL @Senaxx1 september 2022 10:30
Ja, maar als jij elke maand switched tussen 3 aanbieders. Dan heb je uiteindelijk maar 4 maanden HBO nodig wat uiteindelijk goedkoper is dan een heel jaar met korting.
cold_as_ijs @Senaxx1 september 2022 11:06
“Vroegah” moest je ook gewoon naar de AH als je de Mega flippo’s wilde verzamelen, aangezien deze alleen bij 1 soort chips zaten die alleen bij de AH werd verkocht. Dit is iets van alle tijden!
Al die klagers lijden gewoon aan FOMO, switchen is enorm makkelijk. Je hoeft de bank niet eens af te komen en gewoon maandelijks opzegbaar.
SED @cold_as_ijs1 september 2022 11:47
Het lijkt er meer op dat de switchers aan fomo leiden.
Daarom switch je immers telkens weer :)
cold_as_ijs @SED1 september 2022 12:19
Beide hebben er last van, alleen de switchers zeuren er niet over }>
SED @cold_as_ijs1 september 2022 16:05
Je bent het bewijs van het tegendeel 😂
arnoudx6 @cold_as_ijs1 september 2022 13:16
Persoonlijk denk ik dat het makkelijker is om bij de AH, Jumbo, etc. al je boodschappen te doen dan dat je al je content kijkt bij Netflix, Prime, Disney, etc. Iedere supermarkt bied in de basis ongeveer dezelfde producten aan. Alleen als je premium chocolade, specifieke vegan producten of dat soort dingen wil moet je misschien naar meerdere supermarkten.
Kevinp @Senaxx1 september 2022 10:42
Praxis is een bouwmarkt, maar staat vol met airco's en ventilatoren.
Lekker Ventje @Kevinp1 september 2022 10:46
En dat spul heb je weer nodig om na de oplevering het overtollige vocht uit je huis te krijgen.
chrisboers @cadsite1 september 2022 11:06
Het aantal mensen dat daadwerkelijk naar zeven verschillende supermarkten gaat voor zijn/haar boodschappen is op één hand te tellen, want ingewikkeld. Bovendien bieden supermarkten allemaal ongeveer hetzelfde aan. Als je naar de AH moet voor je brood en hagelslag maar voor de pindakaas naar de Aldi moet, zou je ook steen en been klagen.

Waarom zou dat bij streaming-diensten anders moeten zijn?
Zoop @cadsite1 september 2022 11:27
Blijkbaar, ja.

Punt van discussie is niet of dit goed of fout is, je kan net zo goed de moraliteit van andere illegale zaken debateren. Het is nu eenmaal illegaal, dus de conclusie van die discussie is heel erg simpel.

Het gaat om motivatie. Als je piraterij wilt verminderen, dan kan je proberen iedereen aan te klagen die dat doet (dweilen met de kraan open en hopen dat het als een voorbeeld dient). Je kan ook een hoop geld stoppen in het proberen te voorkomen dat het gedeeld wordt (drm achtige toepassingen). Of je kijkt waarom mensen zoveel downloaden. En uit dat laatste krijg je inderdaad antwoorden zoals "alles wat ik wil zien staat overal verspreid, of is niet meer beschikbaar, etc. Wat een gedoe!"

Want er is wel gebleken dat mensen heus wel bereid zijn te betalen voor hun content, het gaat met name om gemak. Netflix was op een gegeven moment makkelijker dan thepiratebay, dus zie je piraterij dalen. De prijs is het probleem dus niet. Maar nu het weer overal versplintert raakt, stomme regionale limitaties, toch wel reclame in je streams etc ... en piraterij begint toch weer makkelijker te worden dan al die andere onzin.

Jouw reactie voegt daarom hier niks aan toe. Je kan ze zeurders noemen of whatever, maar dit is wel de realiteit, het is hoe de markt nu werkt, en piraterij hoort daar bij. Je kan als bedrijf daar verschillende oplossingen op verzinnen, maar zo'n beetje alles wat ze er de laatste tijd uitgooien, moedigt het alleen maar aan.

Als aanbieder zou je moeten zorgen dat jou dienst beter is dan wat piraterij kan bieden, en zo moeilijk is dat niet. Regiolocks, reclame en beperkte beschikbaarheid is daar in ieder geval het tegenovergestelde van.
Unstable Element @cadsite1 september 2022 11:29
Nee maar als ik een spaghetti maak wil ik niet eerst naar de AH voor de tomaten. Dan naar de lidl voor het gehakt. Gevolgd door de ALDI voor de sliertjes en dan de Dirk voor de groenten. Waarna ik bij de Jumbo de olijven kan gaan halen.

The Expanse bijvoorbeeld is een tijd opgesplitst tussen meerdere diensten geweest. (En dat was 1 serie).
Blokker_1999
@cadsite1 september 2022 10:25
Je koopt toch ook geen koelkast in de AH?
Maar zag er gisteren wel een 24" monitor in promotie staan. :+
joost00719 @cadsite1 september 2022 10:26
Technisch gezien wel omdat bol.com van AH is.
DamirB @cadsite1 september 2022 11:02
Nee maar ik hoef niet voor elke maaltijd naar en de jumbo, en de aldi, en de lidl, en de AH puur omdat ze allemaal de ingredienten die ik nodig heb hebben verspreid. Jouw argument zou meer opgaan als @warp zou klagen dat D+ ook geen muziek heeft.
P. vd Loo @cadsite1 september 2022 11:17
ecact, en als je vroeger een dvd kocht of huurde, had je toch ook niet automatisch al die andere die in de winkel lagen?
Zezura @cadsite1 september 2022 11:31
Je hoeft niet te betalen voor AH en voor BCC om recht te hebben daar te mogen shoppen.
zordaz @cadsite1 september 2022 12:29
Voortdurend switchen tussen diensten is leuk als je een huishouden met 1 of 2 personen hebt, maar in een groter huishouden met kinderen en hun eigen kijkwensen is dat echt niet vanzelfsprekend. Die versplintering begint daarom toch echt een probleem te worden.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 23 juli 2024 04:08]

okkies @cadsite1 september 2022 12:53
Wat een vreemde conclusie.

Je gaat toch ook liever naar een supermarkt voor je boodschappen ?

Of ga je voor je vlees naar de slager.
Tandpasta naar het kruidvat, brood naar de bakker, wasmiddel naar een speciaal winkel. Nee

Koelkast en ah gaat wellicht in nederland niet op. Maar bijna alle westerse landen buiten de benelux wel. In de US kun je naast je pakje boter gewoon je koelkast halen.

Daarnaast als ik en ik denk menig ander mens iets wil kijken. Dan heb ik geen zin om een hele studie er van te maken waar ik een abbo moet afnemen en stop zetten.

Sonarr en radarr bieden dit voor mij. En als die koelkast dan in de bonus bij AH is. Kan ik hem nog betalen ook

[Reactie gewijzigd door okkies op 23 juli 2024 04:08]

gimbal @cadsite1 september 2022 14:42
Moet ik wel zeggen dat in andere landen zoals Spanje de supermarkt vaak meer een convenience store is waar je dus wel ook zaken kunt kopen waar je in Nederland een Cool Blue, C&A of een Blokker voor moet aanspreken (ik noem maar wat voorbeelden); dat -heeft- wel zijn voordelen op zijn tijd. Ik ben toch wel eens naar huis gegaan met avondeten en een nieuw paar sokken/ondergoed of een nieuwe waterkoker.

Sterker ik heb hier nog een handmixer liggen die uit zo'n Spaanse supermarkt komt... zeker 17 jaar oud, doet het nog steeds perfect.
Z100 @cadsite2 september 2022 20:57
Is het nu zoveel gevraagd dat streamingdiensten een API aanbieden om alle diensten in één app te kunnen combineren?
cadsite @Z1002 september 2022 22:05
Blijkbaar wel he.
Wouter1337 @cadsite5 september 2022 16:24
Goed voorbeeld, toevallig is AH een van de hoofdrolspelers in de Nederlandse geschiedenis bij het aan de man brengen van koelkasten ;-) (zoek maar op)
Triblade_8472 @warp1 september 2022 10:34
Om de tijd te vullen, zonder te betalen voor crap. Een soort Big brother 15 ofzo. Vele kijken het, maar de kwaliteit is om te huilen.

Het is niet goed en ik doe er niet aan mee, maar ik snap het ergens wel.

Het grootste probleem is inderdaad de verspreiding, zoals @Verwijderd al aangeeft.

Ik zie niet zo snel een overkoepelende dienst komen. Wat ik wel kan zien gebeuren is dat de EU beslist dat een film/serie op minimaal 2 of 3 diensten aangeboden moet worden. Zo krijg je immers echte concurrentie.
Al zie ik ook zeker wel de problemen in deze 'oplossing', zoals dat het niet af te dwingen is, de concurrentie al zit in het feit dat ze 'vechten' om de film te verkrijgen, vele diensten films wellicht juist moeten gaan laten liggen enz.
DropjesLover @Triblade_84721 september 2022 10:49
Ik zou al blij zijn als de EU eindelijk de verschillende landen samensmeedt tot 1 uitzend-netwerk, met overal hetzelfde aanbod per dienst. Hier kon ik wel Venom; let there be Carnage kijken en downloaden, maar op vakantie kon ik die niet kijken (wanneer ik aan de lokale wifi zat), want content niet beschikbaar in dat land :F
svennd @warp1 september 2022 10:44
Ik denk dat MazDaMan1970 doelt op het feit dat binnenkort de "all-you-can-eat" streaming verder gaat versplinteren in "exclusieve streams" binnen één platform door duurdere abbo's.
feuniks @MazDaMan19701 september 2022 10:05
Goede actuele content, daar is het hem zeker NIET om te doen. Dat zou namelijk betekenen, dat de consument op de eerste plaats staat en dat staat hij niet. Het spelletje heet winstmaximalisatie. Hoe maak ik onder de streep zo veel mogelijk winst. En als je op 1000 gebruikers €5 per gebruiker winst kunt maken door het abonnement op €10 te zetten en je op 10 gebruikers €600 per gebruiker winst kunt maken door het abonnement op €10.000 te zetten, dan zullen ze dat laatste doen. Aan het uitrekenen dat dit soort zaken verdienen veel marketing strategen, wiskundigen, marktonderzoekers, etc. een goede boterham aan.
CH4OS
@MazDaMan19701 september 2022 10:10
Men wil met exclusieve content relevant zijn, maar men drijft er inderdaad een beetje in door. Iedereen wil een stukje van de taart. Intussen zijn de stukjes zo klein geworden dat het haast de moeite niet meer loont.
Ik denk dat consumenten op een aantal diensten hun abonnement houden, maar voor de rest inderdaad de illegaliteit weer gaan opzoeken. Bijvoorbeeld omdat Streamer X net die ene serie wel heeft.
WillySis @CH4OS1 september 2022 10:22
De streamingdiensten draaien zichzelf vooral de nek om met de exclusieve content. Er zit nu nauwelijks overlap in de verschillende streamingdiensten waardoor het aanbod totaal versnipperd is. Wie een beetje brede smaak heeft zal al snel meerdere abonnementen moeten afsluiten. Dat aantal groeit alleen maar.

De diensten moeten zich natuurlijk van elkaar onderscheiden, maar dan moeten ze zich gaan specialiseren in een bepaalde categorie. Nu willen ze allemaal een breed pallet aan content met voor iedereen wat aanbieden, maar wel uniek zijn.
CH4OS
@WillySis1 september 2022 10:33
De streamingdiensten draaien zichzelf vooral de nek om met de exclusieve content. Er zit nu nauwelijks overlap in de verschillende streamingdiensten waardoor het aanbod totaal versnipperd is. Wie een beetje brede smaak heeft zal al snel meerdere abonnementen moeten afsluiten. Dat aantal groeit alleen maar.
Dit is precies wat ik bedoel met dat men allemaal een stukje van de taart wilt.
De diensten moeten zich natuurlijk van elkaar onderscheiden, maar dan moeten ze zich gaan specialiseren in een bepaalde categorie. Nu willen ze allemaal een breed pallet aan content met voor iedereen wat aanbieden, maar wel uniek zijn.
Tja, niemand wil enkel de niche bedienen. Het geld zit bij de massa.
WillySis @CH4OS1 september 2022 15:47
Dus vreten ze allemaal uit dezelfde ruif en moeten ze maar hopen dat ze genoeg krijgen om te overleven.
CH4OS
@WillySis1 september 2022 16:07
Dus komen de goedkopere abonnementen die ad-supported zijn, omdat men steeds meer exclusieve content blijft maken, maar ook aanbieden. Uiteindelijk zullen diensten die content van derden hebben (zoals Netflix bijvoorbeeld) verdwijnen. Uiteindelijk zal elke streamingdienst alleen maar eigen, exclusieve content aanbieden. En omdat de klandizie niet toeneemt, zal men op andere manieren geld moeten vinden om de kosten te dekken en winst te maken.
WillySis @CH4OS1 september 2022 21:54
Men kan ook nog content aankopen. Denk aan films en serie's van good old liniar TV. Daarnaast zijn er nog een aantal productiehuizen de zelf documentaires maken en die pas achteraf verkopen.
De lineaire TV verliest terrein en uiteindelijk zullen de streamingdiensten inderdaad steeds meer content zelf moeten (laten) maken. Als ze zich niet gaan specialiseren (wat tv zenders ook doen), blijven ze allemaal uit dezelfde ruif eten en hebben ze niet genoeg geld om kwaliteitscontent te maken. Er zullen dan een aantal streamingdiensten moeten verdwijnen, of we krijgen alleen nog maar sitcoms en reallife soaps voorgeschoteld.

Een dienst als VideoLand richt zich puur op de Nederlandse markt (ook een soort specialisatie) en die doet het eigenlijk verrassend goed.
CH4OS
@WillySis1 september 2022 22:07
Men kan ook content aankopen inderdaad, maar dat is nooit exclusieve content (als in: het gaat ooit weer weg / naar een ander). Ze kunnen het wel als exclusief aankopen, maar dat maakt de kosten hoger en minder interessant. Daarnaast is het dan tijdelijk exclusief voor die dienst. Niet zoals een eigen productie bijvoorbeeld, die nooit of te nimmer (exclusief) bij een andere dienst zal komen.
Aangekochte content maakt een streamingdienst nooit onderscheidend van de anderen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 04:08]

WillySis @CH4OS1 september 2022 22:34
Zeker filmmaatschappijen willen juist hun films exclusief verkopen aan één dienst. Vaak voor een aantal maanden, waarbij de streamingdienst bedingt dat de titel niet direct daarna aan een concurrent mag worden verkocht, maar dat daar minimaal een (half) jaar tussen moet zitten.
Ook series worden meestal met exclusieve rechten aangekocht, met een optie op vervolg afleveringen om te voorkomen dat die door een concurrent worden aangekocht.

Er wordt juist heel veel geld besteed om content maar exclusief bij één dienst te krijgen.
CH4OS
@WillySis2 september 2022 00:23
Zeker filmmaatschappijen willen juist hun films exclusief verkopen aan één dienst.
De meeste maatschappijen worden ingehuurd door de uitgevers. De uitgevers maken tegenwoordig allemaal hun eigen streamingdienst en gaan samen met andere studios. Men wil niet meer de kip met de gouden eieren aan een ander geven, men wil zelf die inkomsten hebben.
Vaak voor een aantal maanden, waarbij de streamingdienst bedingt dat de titel niet direct daarna aan een concurrent mag worden verkocht, maar dat daar minimaal een (half) jaar tussen moet zitten.
Meestal komen eerst de bioscoop releases, daar is nog altijd het meeste, en nog altijd steeds meer mee te verdienen, daar verschijnt de film dus eerst. Daarna streaming media en niet veel later fysiek op disk (DVD, Blu-Ray).
Ook series worden meestal met exclusieve rechten aangekocht, met een optie op vervolg afleveringen om te voorkomen dat die door een concurrent worden aangekocht.
Maar geld gewoon hetzelfde voor, met uitzondering dat series niet in de bioscoop te zien zijn.
Er wordt juist heel veel geld besteed om content maar exclusief bij één dienst te krijgen.
Zeker! Daarom houden de streamingdiensten tegenwoordig de kaarten voor zichzelf; ze willen zelf het meeste geld verdienen aan hun exclusieve content.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 04:08]

Verwijderd @CH4OS1 september 2022 10:45
Dat doe ik nu. Wij hebben hbo. Alles daarbuiten... doen we op een andere manier. Moet ik wel bij zeggen dat de dingen die we ontzettend top vinden op bluray worden aangeschaft(denk aan avatar last airbender of ghost in the shell).
Luchtbakker @MazDaMan19701 september 2022 10:33
Krampachtig proberen streamingdiensten van alles uit, maar men vergeet blijkbaar waar het allemaal om te doen is; goede/actuele content! Ik voorzie de komende jaren weer veel meer illegale downloads, door al deze onzin.
Ik zie de content niet aan probleem. Wel de losse abonnementen. Je hebt Netflix, Disney, HBO, videoland, en nog tig diensten. Vervolgens ben je +60 euro in de maand verder en kan je nog niet alles zien.

Zolang er niet 1 a 2 platformen zijn waar alles te zien is tegen een fatsoenlijke prijs zal er niks veranderen aan het illegaal downloaden. Daar heeft de content zelf niets mee te maken.
Tc99m @MazDaMan19701 september 2022 10:38
The Walt Disney company is geen streamingdienst, het is een mediaconglomeraat dat zo veel mogelijk consumenten aan zich wil binden. Streaming via Disney+ is voor Disney een middel, geen doel op zich, en daar willen ze nu een stap verder mee gaan.

Overigens staat het nergens dat ze stoppen met de reguliere abonnementen voor Disney+. Dat kan ik me bijna ook niet voorstellen want ze doen het qua abonnees dacht ik behoorlijk goed, en voor lang niet iedereen is een 'Disney Prime' abonnement relevant (bijv. als je niet dicht bij een van de themaparken woont). Waarschijnlijk komt het 'Prime' abonnement er als (duurdere) optie bij.

Ik vermoed ook dat ze het voorlopig alleen invoeren in de VS, waar ze met de Magic Bands bezoekers veel fijnmaziger kunnen volgen in de themaparken (en dus ook specifieke aanbiedingen, bijv. fastpass, kunnen aanbieden aan 'Prime' klanten). In Parijs hebben ze die (gelukkig) nog niet.
ELD 1 september 2022 09:52
Een abonnement voor de mogelijkheid om iets te kopen. Begint steeds gekker te worden, zeker als het gaat om plastic "exclusieve" troep zoals een "darksaber".
Ryan1981 @ELD1 september 2022 10:00
Alles komt tegenwoordig in abonnementsvorm! En we accepteren het allemaal maar :(. Gelukkig staan alle streaming diensten die ik heb het toe direct na het afsluiten van mijn abonnement op te zeggen en dan gewoon tot het einde van de lopende periode door te kijken. Ja wel wat extra werk, maar geen verassingen achteraf!
CH4OS
@Ryan19811 september 2022 10:08
Zeker, alleen bij diensten als HBO Max heb je dan dus de 50% korting zolang het contract loopt niet. Vraag is dan weer wel hoe lang het gaat blijven, gezien de Warner Bros. Discovery overname/merge. Maar dat is een ander verhaal.
Tjidde @CH4OS1 september 2022 10:12
Als je elk jaar 3 maanden HBO hebt is het goedkoper dan altijd 50% korting.
Verwijderd @Tjidde1 september 2022 11:00
Pfoe wat een werk, ik weet niet hoeveel jullie tv/streaming kijken. Maar bij mij komt het echt niet uit op meer dan 2-5 uur per maand. Dan ben je dus bijna meer tijd kwijt aan het uitzoeken van verschillende content tussen diensten/opzeggen/afsluiten dan gewoon genieten van een goede film zo af en toe.

En dan word het weer een service probleem. Want nieuwsgroepen of toren via radarr en sonarr is misschien aanvankelijk een uurtje qua setup, maar daarna werkt het toch echt 10x lekkerder dan het moeras van streamingdiensten.
Marcel Br @Verwijderd1 september 2022 13:03
De gemiddelde kijker zit op 2-5 uur per dag over alles.
chrisboers @Tjidde1 september 2022 11:09
En meer werk, en je kan niet kijken wanneer je dat wil. Het gros van de kijkers heeft helemaal geen zin in shoppen en betalen graag die 20% verschil voor het gemak van 'altijd beschikbaar'.
davince72 @ELD1 september 2022 12:14
Het is de wereld op zijn kop idd! Normaal wil een verkoper zoveel mogelijk verkopen, maar ze zetten het nu achter een paywall. En mensen zijn tegenwoordig gek genoeg om daar in te trappen!
Mensen gaan betalen om te kunnen kopen.... 8)7
En denk maar niet dat disney je gaat matsen door iets voor weinig aan te bieden.
SinergyX 1 september 2022 09:57
En vervolgens hun merchandise met 5-10% verhoging (want inflatie enzo), dat je indirect gewoon voor gebakken lucht betaald :D Verwacht het in USA wel aan te slaan, daar zijn disney parken aanzienlijk stuk populairder dan de Disney Parijs die wij hebben, en als je het slim speelt dat voor 3,50 extra in de maand je 40 euro korting krijgt, zullen genoeg daar in trappen.

Andere kant, ik zit niet echt te wachten om na/tijdens een film opeens een popup te krijgen 'koop nu <insert merc van deze film> met 10% korting', beetje te hoog gehalte spam-reclame.
remcos2 1 september 2022 10:12
Disney slaat wat mij betreft een beetje door in hebberigheid. De Disney parken hebben sinds dit jaar ook het dure Genius+ concept bovenop de - toch al heel dure - normale kaarten. Dit systeem is simpelweg kapot en bedacht door sales/marketing om nog meer geld per bezoeker binnen te schrapen.

Bij grote drukte gaat namelijk zo'n groot deel van de capaciteit van de attracties naar mensen met Genius+ (lightning lanes) dat de mensen met een normaal kaartje belachelijk lang moeten wachten in de rij die dan bijna stil staat. Hierdoor word je dus voor een normale pretparkervaring min of meer gedwongen om bovenop je kaartje van een paar honderd dollar nog eens een enorm bedrag extra uit te geven voor Genius+. Daardoor zijn er meer mensen die dan toch maar besluiten Genius+ te kopen en wordt hiervoor dus weer een nog groter deel van de normale capaciteit voor de lightning lanes gebruikt.
Een zichzelf versterkende cirkel met uiteraard hoge inkomsten voor Disney maar een waardeloze bezoekerservaring voor gewone bezoekers. Ik heb dit afgelopen zomer live kunnen ervaren, inclusief de hierover klagende mensen bij ticket booths. Het oude systeem met fast lanes was vriendelijker en eerlijker maar bracht natuurlijk niet genoeg geld op.

Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik - als pretparkfan - geen Disneyparken meer zal bezoeken tot dit systeem is afgeschaft.

[Reactie gewijzigd door remcos2 op 23 juli 2024 04:08]

ASNNetworks @remcos21 september 2022 10:23
Kwestie van tijd tot de Genius+ de norm wordt wanneer steeds meer mensen die kopen en ook daar wachtrijen ontstaan. En dan komt wel Genius+ Pro voor geen wachtrijen. Dan heb je de normale voor lange wachtrijen, de Genius+ voor korte wachtrijen en Genius+ Pro voor geen wachtrijen.

Ene kant bedoeld als grap, maar helaas is dit ook echt realistisch.
remcos2 @ASNNetworks1 september 2022 10:25
Die wachtrijen voor Genius+ waren al aan het gebeuren, dus ik denk dat je gelijk hebt.
Reshiramer 1 september 2022 10:35
Wil je in Hyper Space Mountain rijden?
Dan moet je wel eerst alle Star Wars films hebben gekeken.
davekok 1 september 2022 11:20
Maar uh, hoe vaak gaan mensen naar themaparken. De kracht van het Prime model, is dat je winkelt, tv kijkt, boeken leest, gamed. Allemaal simpele dagelijkse dingetjes samengevoegd. Lijkt mij dat het Prime model niet zo snel gaat werken voor Disney. Misschien eerst even een merger met Apple of zo. Dan gaat dat best werken. Een abonnement en je hebt een mobiel, films en meer.
remcos2 @davekok1 september 2022 15:17
Ik geef je gelijk, maar in de US is een bezoek aan een Disney park echt een ding hoor! Hele families gaan elk jaar of elke paar jaar met zijn allen naar een Disneypark (met allemaal hetzelfde speciaal daarvoor aangeschaft T-shirt). En dan niet 1 of 2 dagen, maar een hele week! En dat is dan ook zo ongeveer hun hele vakantie, want zoveel vrije dagen hebben ze niet.

[Reactie gewijzigd door remcos2 op 23 juli 2024 04:08]

DeBers 1 september 2022 09:51
Dat zouden we allemaal wel willen. Vraag is of je het ook kan betalen.
Rembert @DeBers1 september 2022 10:00
Eh, nee. Amazon Prime heb ik vanwege de korting op de verzendkosten. Net als bol select, maar daar zit dan weer geen streaming abo bij.
Ik heb helemaal niets met de merchandise bij films etc. En ik heb niets (meer) met pretparken.

Zouden ze komen met een aanzienlijk goedkoper single stream HD abo zonder download optie dan zou ik die wél overwegen. Maar dat past vast niet binnen de perceptie van de Disney marketing people.
EnigmaNL @DeBers1 september 2022 09:52
Vreemd, klinkt voor mij juist als iets wat ik totaal niet wil.
DeBers @EnigmaNL1 september 2022 09:56
Zou je niet heel graag een abbonement als prime willen aanbieden zodat je daar vervolgens heel veel geld mee kan verdienen?
EnigmaNL @DeBers1 september 2022 09:58
Oh haha, dat wel natuurlijk. Ik begreep je verkeerd 8)7
bzuidgeest
1 september 2022 09:50
Ofwel betalen voor de optie om reclame te kijken voor dingen om meer geld aan uit te geven?
Klinkt als iets waar ik echt op zit te wachten. Wat een sukkels zijn mensen toch.
Cergorach
@bzuidgeest1 september 2022 10:30
Wat een sukkels zijn mensen toch.
En ik gok dat jij er een van bent... Want aannames zijn de moeder van... En in dit geval aannames over een dienst en mensen...

Mensen nemen dit af omdat ze iets willen dat het bied, kan korting zijn, gemak of exclusives.

Disney doet dit bv. al veel langer met Marvel, je kan een Marvel Unlimited abo afnemen om een jaar lang ongelimiteerd digitaal Marvel comics te kunnen bekijken. Voor $30 extra per jaar kan je een 'plus' abo afnemen, naast een aantal leuke exclusives voor Marvel fans, krijg je ook nog eens 10% korting op Marvel Merch en invites tot bepaalde Marvel events.

Ik ben geen groot Marvel fan, dus ik heb zo een plus abo niet (nodig), maar er zijn zat Marvel fans die ruim meer dan $300 kopen per jaar bij de Marvel merch store en dit dus allemaal 'bonus' is...

Er zijn zat Disney/Marvel/Star Wars fanaten die hier mogelijk interesse in hebben.
bzuidgeest
@Cergorach1 september 2022 12:19
Dat is fijn, maar ik lees dat ze meer merch krijgen aangeboden. Die is niet gratis en heeft geen meerwaarde voor de consument alleen de verkoper. Als je als fan het goed vind dat je extra word uitgeknepen dan is dat prima, maar ik vind het niet erg slim. Amazon Prime e.d. bieden in ieder geval nog werkelijke extras.
davince72 @Cergorach1 september 2022 12:21
We zijn allemaal sukkels idd want we zijn er onderdeel van. Neemt niet weg dat sommige het inzicht hebben om te zien dat iets krom is.
En ik vind het ook iets anders of je 10% korting op iets krijgt wat voor anderen ook te koop is....of..zoals in het artikel staat....alleen een 'darksaber' kan kopen als je het abonnement hebt 8)7
vverbeke @Sydney081 september 2022 10:06
Je verwart Wookie met woke.
CH4OS
@Sydney081 september 2022 10:07
Een bedrijf als Disney is er natuurlijk nooit om mensen te vermaken. Elk bedrijf zo'n beetje, is er om geld te verdienen.

Bij Amazon (Prime) heb je wel het voordeel dat je ook gratis verzending e.d. hebt bij bestellingen in hun shop. Ook de in-game loot is echt wel een groot pluspunt, als je veel van die games speelt uiteraard.
In dat op zicht is Amazon Prime meer waard (voor mij) dan een abonnement op Disney+.

Wil de 'Disney Prime' dienst hier concurrerend gaan zijn, zal Disney ook wat aan de prijs moeten doen. Dan is het dus vooral afwachten wat het aanbod gaat doen. Maar gezien ze ook met een abonnement met reclame gaan komen, vrees ik dat deze dienst ook niet heel goedkoop gaat zijn en dus eigenlijk geen concurrent wordt met Amazon Prime.
skullsplitter @Sydney081 september 2022 11:37
Sinds de bibliotheek van Fox erbij zit is er genoeg te kijken voor volwassenen na een eenmalige instelling na te lopen.
SebasKolk @Sydney081 september 2022 10:10
Er zijn genoeg leuke vermakelijke series op Disney+. Buzz Lightyear, Mandalorian, Alien en Predator films. Er is genoeg vermaak voor ook volwassenen

En als mensen deze series kunnen kijken door minder te betalen maar met advertenties, heb ik er geen probleem mee. Ik heb vrienden die geen zin hebben in de volle prijs te betalen, maar wel graag de Disney+ originals, Netflix originals etc willen zien. Dan is dit een goede optie voor hen.

Zo lang ze niet de prijs duurder maken van de advertentie vrij abonnement, vind ik het best als ze een goedkopere abonnement maken.
chrisboers @SebasKolk1 september 2022 11:08
Zo lang ze niet de prijs duurder maken van de advertentie vrij abonnement, vind ik het best als ze een goedkopere abonnement maken.
Ziedaar het probleem. Het huidige abonnement krijgt advertenties en er komt een duurder abonnement zonder advertenties. (ze brengen het anders, maar dit is de praktijk).
whiner @Iblies1 september 2022 11:16
Buzz Lightyear 2022, is mislukt omdat het de Toystory feeling niet meer heeft.
De film lijkt meer gericht op volwassenen die van Scifi houden.
SebasKolk @whiner1 september 2022 11:43
Het is ook geen Toy Story film, zo dat het niet dat gevoel heeft kan helemaal kloppen. In de begin van film geven ze ook aan dat dit de film over Buzz Lightyear is, het staat helemaal los van Toy Story. Zodat mensen voor deze reden de film afkraken vind ik maar matig
vverbeke @Iblies1 september 2022 11:36
Ik vind het nogal makkelijk om te roepen dat woke het grote probleem is. Men kan evengoed een film of serie maken met een goeie verhaallijn en goeie personages die 'toevallig' niet blank zijn en misschien wel niet-hetero zijn enzoverder. Het probleem is dat het een fabriek is die om de zoveel tijd een generieke film/serie moet uitbraken en dan krijg je bordkartonnen inwisselbare personages en scenario's. Of er al dan niet een woke sausje overheen gaat maakt op zich weinig uit.
SebasKolk @vverbeke1 september 2022 11:48
Voornamelijk de reden waarom Buzz Lightyear als 'woke' ge 1 star revieuwd werd was omdat een van de grote personages lesbisch was en trouwde met een andere vrouw. Als de personage trouwde met een man, was er niks anders aan het verhaal. Maar omdat ze trouwde met een vrouw, word het wel gelijk als 'woke' geschouwd en werd de film ook niet in bepaalde landen gedraaid in de bios wat ik onzin vind.
bzzzt @SebasKolk1 september 2022 12:47
Je kan het ook omdraaien: de Buzz film (voor veel geld gemaakt, staat in de spotlight want Disney) flopte en voor zowel woke als anti-woke kampen is het makkelijk aandacht trekken door te roepen dat dat door woke zijn komt. (voor woke mensen zijn de anti-woke mensen die de film niet willen zien het probleem, voor anti-woke mensen is de film zelf het probleem).
vverbeke @Iblies1 september 2022 12:38
Welk punt wil je nu maken? Je kan de redenering ook omdraaien: Van zodra iets aan de personages of het scenario niet voldoet aan "de norm" kan het woke genoemd worden en bijgevolg afgebroken worden.
Als je wat had verdiept dat weet je ook dat de VS zelf geen echte helden kent en allemaal import is, het gros van alle “sterren” hebben iets buitenlands in zich of zijn eigenlijk allochtoon.
Dus alles wat niet met Native American is is "import"? En die Native Americans, die zijn ooit ook eens geëmigreerd vanuit Afrika, dus eigenlijk ook "import"? Wanneer is iemand dan geen "import" meer? Na hoeveel generaties?
kaas-schaaf 1 september 2022 09:51
Dit klinkt heel erg als een stuiptrek van de Warner/Discovery merger om dan competatief te blijven dan een legitieme business case, maar ik kan het uiteraard verkeerd hebben. Als in: we moeten iets verzinnen om de grote concurrent slim af te blijven en de aandeelhouders bezig te houden.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 23 juli 2024 04:08]

skullsplitter @kaas-schaaf1 september 2022 11:38
Wat heeft Warner/Discovery te maken met Disney?
J_van_Ekris 1 september 2022 09:59
Deels is dit al het geval: als je rechtstreeks bij Disney een verblijf in het park boekt, krijg je korting op Disney+ en vice versa.

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