Gerucht: Disney wil 'Amazon Prime-achtig' abonnement aanbieden

Entertainmentbedrijf Disney zou naast zijn streamingabonnement Disney+ een nieuwe abonnementsvorm overwegen, die naast de streamingdienst ook merchandise en korting op pretparken zou bevatten, zo meldt een Amerikaanse zakenkrant.

Intern noemen medewerkers het plan Disney Prime, zo meldt The Wall Street Journal. Het ligt niet voor de hand dat die naam de uiteindelijke naam gaat worden. Het bedrijf wil consumenten meer laten uitgeven door diensten en producten te bundelen, en betere aanbevelingen doen doordat ze dan meer data hebben over de voorkeuren van klanten.

Het abonnement, de opvolger van het D23-abonnement dat alleen voor fans is en 99 dollar per jaar kost, zou onder meer de koppeling mogelijk maken tussen de streamingdienst en merchandise. Als voorbeeld noemt de krant dat alleen abonnees de mogelijkheid hebben om een 'darksaber' te kopen bij het kijken van The Mandalorian op Disney+. Ook zou korting op themaparken en aanbevelingen op basis van attracties die klanten het vaakst bezoeken in die themaparken tot de mogelijkheden behoren. Door die bundeling moet het abonnement meer klanten aanspreken dan het D23-abonnement. Dat abonnement bevat ook korting op Disney+.

Disney heeft niet gereageerd op het verhaal. Het bedrijf biedt zijn streamingdienst sinds enige jaren aan. Het is nog onbekend of en wanneer het nieuwe abonnement op de markt zou moeten komen.