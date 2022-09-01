Arm klaagt Qualcomm aan wegens licentie-inbreuk omtrent Nuvia-overname

Arm daagt Qualcomm voor de rechter vanwege zijn overname van chipbedrijf Nuvia, een bedrijf van onder meer ex-Apple-chipontwerpers. Arm beticht de bedrijven van schending van licentieovereenkomsten en inbreuk op handelsmerken.

De rechtszaak draait om de Arm-licenties die Nuvia in handen heeft. Dat bedrijf werkte aan chipontwerpen op basis van die licenties. Arm stelt dat deze niet zonder toestemming overgedragen kunnen worden aan Qualcomm. De licenties van Nuvia werden hierom eerder dit jaar ingetrokken, nadat onderhandelingen over de overdracht mislukten, claimt Arm. Het bedrijf wil dat Qualcomm door de rechtbank verplicht wordt 'bepaalde ontwerpen' van Nuvia te vernietigen. Arm vraagt ook om een 'verbod op de handelsmerkinbreuk' en een schadevergoeding.

"Omdat Qualcomm heeft geprobeerd Nuvia-licenties over te dragen zonder toestemming van Arm, wat een standaardbeperking is onder Arm's licentieovereenkomsten, zijn de licenties van Nuvia in maart 2022 beëindigd", schrijft Arm in een statement. "Voor en na die datum heeft Arm te goeder trouw meerdere pogingen ondernomen om een oplossing te vinden. Qualcomm heeft daarentegen de voorwaarden van de Arm-licentieovereenkomst geschonden door de ontwikkeling onder de beëindigde licenties voort te zetten."

Qualcomm vertelt aan Reuters dat Arm 'niet het recht heeft om zich te bemoeien met de innovaties van Qualcomm of Nuvia'. "De klacht van Arm gaat voorbij aan het feit dat Qualcomm brede en gevestigde licentierechten heeft voor zijn zelfontworpen cpu's, en we zijn ervan overtuigd dat die rechten zullen worden bevestigd", vertelde Ann Chaplin, general counsel van Qualcomm. Een 'bron dicht bij Arm' vertelt aan Reuters dat de licenties die Qualcomm bezit niet worden betwist en dat alleen de technologie die onder Nuvia's licenties is ontwikkeld, wordt aangevochten in de rechtszaak.

Qualcomm nam Nuvia vorig jaar over voor 1,4 miljard dollar. Nuvia is een bedrijf van ex-chipontwerpers van Apple dat werkt aan eigen Arm-cores voor servers. Qualcomm wil Nuvia's ontwerpen vanaf volgend jaar gebruiken in zijn eigen Snapdragon-socs voor laptops. Daarmee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met processormakers als Intel, AMD en Apple. Qualcomm maakt al laptop-cpu's, maar die maken gebruik van door Arm ontworpen kernen en daarmee ligt het bedrijf ver achter op Apple, dat zelf Arm-cores ontwerpt. Het is daarom een van Qualcomms grootste strategische overnames in de afgelopen jaren. Het juridische geschil met Arm kan die zet potentieel hinderen of tenietdoen. De zaak is ingediend bij de Amerikaanse Delaware District Court. Het is niet bekend wanneer deze voorkomt.