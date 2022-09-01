Arm klaagt Qualcomm aan wegens licentie-inbreuk omtrent Nuvia-overname

Arm daagt Qualcomm voor de rechter vanwege zijn overname van chipbedrijf Nuvia, een bedrijf van onder meer ex-Apple-chipontwerpers. Arm beticht de bedrijven van schending van licentieovereenkomsten en inbreuk op handelsmerken.

De rechtszaak draait om de Arm-licenties die Nuvia in handen heeft. Dat bedrijf werkte aan chipontwerpen op basis van die licenties. Arm stelt dat deze niet zonder toestemming overgedragen kunnen worden aan Qualcomm. De licenties van Nuvia werden hierom eerder dit jaar ingetrokken, nadat onderhandelingen over de overdracht mislukten, claimt Arm. Het bedrijf wil dat Qualcomm door de rechtbank verplicht wordt 'bepaalde ontwerpen' van Nuvia te vernietigen. Arm vraagt ook om een 'verbod op de handelsmerkinbreuk' en een schadevergoeding.

"Omdat Qualcomm heeft geprobeerd Nuvia-licenties over te dragen zonder toestemming van Arm, wat een standaardbeperking is onder Arm's licentieovereenkomsten, zijn de licenties van Nuvia in maart 2022 beëindigd", schrijft Arm in een statement. "Voor en na die datum heeft Arm te goeder trouw meerdere pogingen ondernomen om een oplossing te vinden. Qualcomm heeft daarentegen de voorwaarden van de Arm-licentieovereenkomst geschonden door de ontwikkeling onder de beëindigde licenties voort te zetten."

Qualcomm vertelt aan Reuters dat Arm 'niet het recht heeft om zich te bemoeien met de innovaties van Qualcomm of Nuvia'. "De klacht van Arm gaat voorbij aan het feit dat Qualcomm brede en gevestigde licentierechten heeft voor zijn zelfontworpen cpu's, en we zijn ervan overtuigd dat die rechten zullen worden bevestigd", vertelde Ann Chaplin, general counsel van Qualcomm. Een 'bron dicht bij Arm' vertelt aan Reuters dat de licenties die Qualcomm bezit niet worden betwist en dat alleen de technologie die onder Nuvia's licenties is ontwikkeld, wordt aangevochten in de rechtszaak.

Qualcomm nam Nuvia vorig jaar over voor 1,4 miljard dollar. Nuvia is een bedrijf van ex-chipontwerpers van Apple dat werkt aan eigen Arm-cores voor servers. Qualcomm wil Nuvia's ontwerpen vanaf volgend jaar gebruiken in zijn eigen Snapdragon-socs voor laptops. Daarmee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met processormakers als Intel, AMD en Apple. Qualcomm maakt al laptop-cpu's, maar die maken gebruik van door Arm ontworpen kernen en daarmee ligt het bedrijf ver achter op Apple, dat zelf Arm-cores ontwerpt. Het is daarom een van Qualcomms grootste strategische overnames in de afgelopen jaren. Het juridische geschil met Arm kan die zet potentieel hinderen of tenietdoen. De zaak is ingediend bij de Amerikaanse Delaware District Court. Het is niet bekend wanneer deze voorkomt.

Qualcomm Nuvia
Qualcomm wil de eerste Snapdragon-chips op basis van Nuvia-ontwerpen volgend jaar uitbrengen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 01-09-2022 10:23 12

01-09-2022 • 10:23

12

Lees meer

Rechtszaak tussen Qualcomm en Arm gaat van start
Rechtszaak tussen Qualcomm en Arm gaat van start Nieuws van 16 december 2024
Qualcomm dreigt sommige socs niet te mogen maken door strijd met Arm - Update
Qualcomm dreigt sommige socs niet te mogen maken door strijd met Arm - Update Nieuws van 23 oktober 2024
Qualcomm stopt 'voor onbepaalde tijd' met de Snapdragon X Elite-devkit - update
Qualcomm stopt 'voor onbepaalde tijd' met de Snapdragon X Elite-devkit - update Nieuws van 18 oktober 2024
Qualcomm schikt rechtszaak over misleiden aandeelhouders voor 75 miljoen dollar
Qualcomm schikt rechtszaak over misleiden aandeelhouders voor 75 miljoen dollar Nieuws van 19 juni 2024
Qualcomm wil Israëlische autochipmaker Autotalks overnemen
Qualcomm wil Israëlische autochipmaker Autotalks overnemen Nieuws van 8 mei 2023
'Arm werkt aan eigen geavanceerde chip, maar gaat die niet verkopen'
'Arm werkt aan eigen geavanceerde chip, maar gaat die niet verkopen' Nieuws van 24 april 2023
FT: Arm wil prijzen chipontwerpen verhogen in aanloop naar beursgang
FT: Arm wil prijzen chipontwerpen verhogen in aanloop naar beursgang Nieuws van 23 maart 2023
Gerucht: Dell brengt volgend jaar laptops met Qualcomm-soc uit
Gerucht: Dell brengt volgend jaar laptops met Qualcomm-soc uit Nieuws van 13 maart 2023
Gerucht: Samsung werkt aan eigen cpu-cores voor in smartphones en laptops
Gerucht: Samsung werkt aan eigen cpu-cores voor in smartphones en laptops Nieuws van 6 maart 2023
Gerucht: Qualcomm werkt aan pc-cpu met twaalf cores onder codenaam Hamoa
Gerucht: Qualcomm werkt aan pc-cpu met twaalf cores onder codenaam Hamoa Nieuws van 7 november 2022
'Arm zet cpu-macht in zodat fabrikanten ook andere Arm-soc-onderdelen afnemen'
'Arm zet cpu-macht in zodat fabrikanten ook andere Arm-soc-onderdelen afnemen' Nieuws van 28 oktober 2022
Arm-overname door Nvidia gaat definitief niet door
Arm-overname door Nvidia gaat definitief niet door Nieuws van 8 februari 2022
Qualcomm: Arm-socs met door Nuvia ontworpen cores verschijnen in 2023 in laptops
Qualcomm: Arm-socs met door Nuvia ontworpen cores verschijnen in 2023 in laptops Nieuws van 17 november 2021
Qualcomm verwacht volgend jaar met Apple M1-concurrent op de markt te komen
Qualcomm verwacht volgend jaar met Apple M1-concurrent op de markt te komen Nieuws van 2 juli 2021
Qualcomm brengt volgend jaar laptopchips uit met cores ontworpen door Nuvia
Qualcomm brengt volgend jaar laptopchips uit met cores ontworpen door Nuvia Nieuws van 16 maart 2021
Qualcomm neemt start-up Nuvia van ex-Apple-chipontwerpers over voor eigen cores
Qualcomm neemt start-up Nuvia van ex-Apple-chipontwerpers over voor eigen cores Nieuws van 13 januari 2021
Chipbedrijf van voormalige chipontwerpers Apple haalt 240 miljoen dollar op
Chipbedrijf van voormalige chipontwerpers Apple haalt 240 miljoen dollar op Nieuws van 25 september 2020
Nuvia claimt dat zijn ARM-servercores beter presteren dan mobiele x86-cores
Nuvia claimt dat zijn ARM-servercores beter presteren dan mobiele x86-cores Nieuws van 12 augustus 2020
Voormalige chipontwerpers van Apple halen 53 miljoen dollar op met nieuw bedrijf
Voormalige chipontwerpers van Apple halen 53 miljoen dollar op met nieuw bedrijf Nieuws van 18 november 2019
Meer producten en artikelen
Processors Bedrijfsnieuws Politiek en recht Qualcomm Arm Licentie Nuvia Rechtszaak

Reacties (12)

-Moderatie-faq
12
12
9
0
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
obimk1 1 september 2022 10:33
Dat idee van Qualcomm om "snellere SOC's dan Apple M SOC's te hebben" valt dus in het water?

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 26 juli 2024 10:12]

DamirB @obimk11 september 2022 11:00
Hebben ze dat ook niet eerder al gezegd over de chips die nu in de Surface X zitten?
Snowfall @DamirB1 september 2022 11:31
Dat die sneller is dan Apple socs? Nee haha. Over de performance van de SQ1 en SQ2 bleven zowel MS als Qualcomm altijd heel stil. Is met nieuwe volterra systeem dat naar geruchten een SQ 3 krijgt die op de 8 gebaseerd is ook. Niets over performance behalve dat het een “snelle NPU” heeft.

[Reactie gewijzigd door Snowfall op 26 juli 2024 10:12]

Clevergyno @Snowfall1 september 2022 19:15
Iedereen weet ook dat die dingen bedroevend traag zijn. Wat erg triest is, want ik zou erg graag zo'n systeem willen met dezelfde voordelen als de M series.
!GN!T!ON @obimk11 september 2022 10:35
Dat hangt natuurlijk compleet van de uitkomst van de rechtzaak af.
i-chat @obimk11 september 2022 13:53
Ik zou dat nog wel verder durven drijven.

Dat idee dat mijn volgende pc, of laptop en windows, even lang mee gaat op een baterijlading als mijn macbook AIR m1;
Dat idee dat we in europa massaal overstappen op nóg veel zuinigere chips,

ARM zou wat mij betreft de perfecte kandidaat zijn om uit handen te worden getrokken van grote private geldgraaiers, ARM zou in Europese handen in een groot consortium met bedrijven als ASLM en andere bedrijven, een chipfabrikant kunnen worden die 'niet langer afhankelijk is van china of de VS.

Daarbij zou ik vooral een use and abandon licentiemodel willen zien, dan mag je als bedrijf ARM-ontwerpen gebruiken en verbeteren maar na x of y tijd worden jouw aanpassingen openbaar en publiek toegankelijk, dat gebeurt dan: A: na xx jaar (bijvoorbeeld 25 jaar)
of: B: 5 jaar nadat je het zelf niet meer gebruikt - abandonware
of: C: 3 jaar nadat je failliet bent verklaart, tenzij er een koper is gevonden... in dat geval telt de limiet van a of b weer).

Bovendien zouden licentie-overeenkomsten altijd overdraag maar moeten zijn, op voorwaarde dat ze onveranderd zijn, en op voorwaarde dat er geen kortingen zijn verleend. die aan de overnemende partij nooit zouden zijn gegeven.

In de huidige opzet heeft het er gewoon alle schijn van dat Nuvia te goedertrouw een licentie heeft genomen, en een goed product heeft weten te ontwerpen, maar dat product (of de opgedane kennis) niet mag verkopen omdat ARM in dit geval niet had verwacht dat het zo'n succes zou worden en daar nu meer graantjes van wil meepakken.
Verwijderd 1 september 2022 10:48
Toch raar dat licenties gebruikt mogen worden om bedrijven te gijzelen op het gebied van eigen ontwikkelingen.
obimk1 @Verwijderd1 september 2022 14:51
Zover ik weet is dit bedrijf opgestart door ex-medewerkers van Apple die jaren voor Apple hebben gewerkt. Ik denk dat die licentie generieke HW toestaat, maar Apple specifieke (Misschien heeft Apple iets nieuws of uniek gedaan in die licentie) wat niet zomaar door andere bedrijven mag laten maken, dit M.I. terecht zo wordt afgeschermd. Misschien wil ARM voorkomen dat ze in de toekomst mogelijk door Apple wordt aangeklaagd.

Vergeet niet dat Apple een 64 BIT ARM CPU had, ruim een jaar voor ARM zelf.
i-chat @obimk11 september 2022 17:37
je verhaal gaat niet op, want in dat geval zou nuvia al in onder vuur liggen van apple (kan ik geen bronen van vinden) bovendien als de bronnen leest heeft het er alle schijn van dat nuvia gewoon voldeed aan zijn licentie-verplichtingen op één na, kennelijk mag je licentie-deals niet overdragen bij een overname ... en moet het nieuwe bedrijf dan opnieuw licenties nemen (zelfs als beide bedrijven, Qualcome en nuvia daarvoor al een keer voor die licentie hadden betaald.

maar als jouw hele bestaansrecht is om eigen ontwikkelingen te doen op basis van de basis-principes van een ander en je deed dat eerst onder een geldige licentie - dan is het natuurlijk gek dat een externe partij jouw bedrijfswaarde mag devalueren door te roepen 'je mag onze ip niet meer, lekker puh...

Licenties: ALLE LICENTIES zouden dan ook bij wet tot verhandelbaar moeten worden verklaard.

de licentie zou gewon dit moeten zijn,

jij mag mijn eigendom gebruiken voor x prijs en y tijd onder a b en c voorwaarden.
vervolgens moet het gewoon mogelijk zijn dat ik zeg... ik heb dit patent niet meer nodig, ik verkoop het gebruiksrecht aan een ander...

ik leg hem dan uit dat de voorwaarden A B en C zijn, dat ik daar X voor moest betalen en er Y lang gebruik van mag maken. dat ik al 0,3 x heb betaald en 0,7 y tijd heb gebruikt. dus dat hij akkoord moet zijn met A B en C voorwaarde, dat hij nog 0,7 x moet betalen, en dat het contract nog voor 0,3 y tijd loopt.

de licentiegever hoeft dan eigenlijk alleen maar de informatie krijgen dat, het is overgedragen en hij zijn geld voortaan bij die ander kan halen. eventueel kan daar een redelijke administratie-fee voor betaald worden.
deregtx 1 september 2022 13:00
Altijd leuk dat ze het achteraf zeggen ipv vooraf... Zeker omdat Qualcomm al jarenlang ARM partner is :X
i-chat @deregtx1 september 2022 17:38
toch altijd weer een beetje dat crackdealer gevoel, zo veel mogelijk pushen en als men er dan tot de nek in zit kun je cashen.
Fox Hound 2 september 2022 06:17
Ik kan geen medelijden met Qualcomm hebben. Zij staan immers zelf bekend om de dubieuze vergoedingen die ze vragen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.