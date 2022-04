Qualcomm brengt volgend jaar laptopchips uit met cores ontworpen door Nuvia

Qualcomm heeft de overname van Nuvia afgerond. In de tweede helft van 2022 verschijnen er Snapdragon-socs met cpu-cores die het ontwerp van die start-up gebruiken. Het gaat volgens Qualcomm om socs voor lichtgewicht, maar krachtige laptops.

Met de overname van Nuvia haalt Qualcomm het chipontwerp en het ontwerpteam van Nuvia in huis. Die start-up bestaat uit ex-Apple-chipontwerpers, die sinds 2019 aan een eigen Arm-processor werken. Bij de aankondiging van de overname in januari maakte Qualcomm al bekend dat het de bedoeling is om de techniek in Snapdragon-socs te integreren. Nu de overname is afgerond, heeft Qualcomm daar iets meer details over gegeven.

In de tweede helft van 2022 moeten de resultaten van de overname voor het eerst zichtbaar zijn. Er verschijnen dan Snapdragon-socs voor lichtgewicht kachtige laptops, met de cpu-techniek van Nuvia aan boord. Huidige Snapdragon-socs maken ook gebruik van Arm-cores, maar Nuvia's eigen ontwerp zou beter moeten presteren.

Qualcomm wil de nieuwe cores ook in Snapdragon-socs voor andere producten integreren. Zoals socs voor smartphones, digitale cockpits, hardware voor auto's die assisteert bij het rijden en netwerkproducten. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.

Qualcomm herhaalt nog eens dat de overname brede steun krijgt vanuit de techindustrie. Bij de oorspronkelijke aankondiging spraken achttien bedrijven hun steun uit voor de overname, waaronder Microsoft, Samsung, Google, LG, Xiaomi en meer. Het was destijds opvallend dat achttien prominente bedrijven een uitspraak deden over de overname. Dat lijkt aan te geven dat Qualcomm de plannen voor het gebruik van Nuvia-cores al uitgebreid heeft besproken met zijn klanten.

Nuvia werd in 2019 opgericht door chipontwerper Gerard Williams III, die eerder bij Apple werkte. Volgens analisten is het aannemelijk dat hij heeft gewerkt aan de grondslag van de M1-soc, die Apple nu in zijn Macs stopt. Ook de bekende chipontwerpers Manu Gulati en John Bruno komen via Nuvia nu terecht bij Qualcomm.