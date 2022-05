Qualcomm neemt start-up Nuvia van ex-Apple-chipontwerpers over voor eigen cores

Qualcomm heeft overeenstemming bereikt met Nuvia voor een overname. Qualcomm betaalt 1,4 miljard dollar voor de start-up en wil de cpu-techniek van Nuvia implementeren in zijn Snapdragon-socs. De oprichters, prominente chipontwerpers, gaan mee naar Qualcomm.

Door de overname gaat Qualcomm weer eigen cores gebruiken in zijn Snapdragon-socs. Nu neemt het bedrijf licenties af bij Arm voor de Cortex-ontwerpen. De nieuwe cores die door Nuvia zijn ontworpen, maken ook gebruik van de Arm-architectuur, maar het gaat om aangepaste ontwerpen, net zoals Apple dat doet met zijn socs.

Qualcomm zegt in de aankondiging dat het de cpu-techniek van Nuvia wil implementeren in zijn eigen chips. Qualcomm maakt al eigen gpu's, dsp's en isp's. De nieuwe cpu-cores moeten hun weg vinden naar socs voor smartphones, laptops, netwerkapparatuur, digitale cockpits en rijassistentsystemen voor in auto's. Wanneer de cpu-cores die door Nuvia ontworpen zijn in Qualcomm-socs worden toegepast, is nog niet duidelijk.

Prestatieclaims Nuvia

Nuvia werd begin 2019 opgericht en toonde vorig jaar prestatieclaims van zijn Arm-cores, die destijds nog op servers werden gericht. Qualcomm gebruikt in zijn recent aankondigde Snapdragon 888-soc nog Cortex-cores. Op zijn vroegst volgend jaar zijn socs met Nuvia-cores te verwachten.

Of Qualcomm ook plannen heeft om weer serverchips te gaan maken, is niet bekend. Eerder deed het bedrijf een poging daartoe met zijn Centriq-platform, dat gebruikmaakte van eigen cores, maar Qualcomm is daar zo goed als mee gestopt. Qualcomm zei in 2018 dat maar weinig bedrijven de overstap naar Arm-chips voor servers kunnen maken.

De drie Nuvia-oprichters gaan na de overname bij Qualcomm werken, net als de medewerkers van Nuvia. Dat is onderdeel van de gemaakte deal. De overname moet nog goedgekeurd worden door regelgevende instanties, maar omdat het een relatief kleine overname van een start-up betreft, is dat vermoedelijk een formaliteit.

Prominente chipontwerpers, afkomstig van Apple

Met de overname van Nuvia haalt Qualcomm vooraanstaande chipontwerpers binnen, die hun verdiensten bewezen hebben bij andere bedrijven. Nuvia is opgericht door drie voormalige Apple-werknemers die ook bij andere chipbedrijven hebben gewerkt.

Nuvia-ceo Gerard Williams III begon zijn carrière in 1995 als stagiair bij Intel. Later werkte hij voor Texas Instruments en Arm en daarna bij Apple. Manu Gulati werkte bij AMD, Broadcom, Apple en Google. Bij Google was hij in 2017 aangesteld als lead soc architect. John Bruno werkte aanvankelijk bij gpu-maker ATI en later bij AMD aan apu's. Daarna werkte hij vijf jaar bij Apple en een jaar bij het hardwareteam van Google.

Volgens Forbes-analist Patrick Moorhead is het aannemelijk dat Gerard Williams de cpu-architect was die bij Apple heeft gewerkt aan de grondslag van de M1-chip, die Apple nu in Macs stopt. Manu Gulati zou de soc-architect zijn geweest bij Apple. Tussen het ontwerpen van een chip en het daadwerkelijk uitbrengen ervan kan een periode van meerdere jaren zitten.

18 techbedrijven steunen overname

Qualcomm heeft de overname besproken met tal van zijn klanten; in de aankondiging staan ondersteunende quotes van bedrijven als Microsoft, Google, Samsung, Acer, ASUS, HMD, Lenovo, LG, OnePlus, OPPO, Sony en Xiaomi. In totaal geven achttien bedrijven statements over de overname, waaronder ook autofabrikanten als Renault en GM. De bedrijven zeggen enthousiast te zijn over de toevoeging van Nuvia aan Qualcomm.

Het is gebruikelijk dat bedrijven andere bedrijven aan het woord laten om iets te zeggen over een samenwerking, maar achttien quotes van prominente klanten bij een nieuwsbericht over een overname is opvallend. Daarmee lijkt het erop dat Qualcomm de plannen voor het gebruik van Nuvia-cores al uitgebreid besproken heeft.