'Apple betaalt per apparaat minder dan concurrenten aan Arm voor architectuur'

Apple betaalt per apparaat 30 cent aan Arm voor gebruik van de chiparchitectuur van het bedrijf. Dat is een lager tarief dan concurrenten als Qualcomm en MediaTek, hoewel die bedrijven per telefoon juist minder verdienen.

Waar Qualcomm en MediaTek ieder 10 procent bijdragen aan de omzet van Arm, is dat bij Apple slechts 5 procent, meldt The Information. Met 30 cent per telefoon verdient Arm tientallen miljoenen dollars per jaar aan iPhones. Apple gebruikt de chiparchitectuur van Arm, maar maakt eigen microarchitecturen voor zijn socs. Bij Qualcomm is dat ook zo, MediaTek gebruikt ook veel microarchitecturen en gpu's van Arm in zijn socs.

Apple gebruikt Arm-socs ook in zijn Mac-computers, Apple Watches en iPads, hoewel het bedrijf daarvan minder exemplaren maakt dan iPhones. Apple heeft door zijn positie op de mobiele markt die goede deal kunnen sluiten, zo meldt The Information. Het zit Arm dwars, zo blijkt uit het artikel.