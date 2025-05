Arm ziet omzet flink stijgen door toename van AI-toepassingen

Arm zag zijn omzet afgelopen kwartaal met veertien procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Klanten van het bedrijf verkochten in het derde fiscale kwartaal van Arm wereldwijd 7,7 miljard chips die gebaseerd zijn op Arm-architectuur. Het bedrijf dankt de omzet aan AI-toepassingen.

De omzet van Arm kwam in het vorige kwartaal, dat eind december eindigde, uit op 824 miljoen dollar, omgerekend zo'n 765 miljoen euro. Dat is veel meer dan de door analisten verwachte 763 miljoen dollar, schrijft Financial Times. Het netto-inkomen kwam uit op 87 miljoen dollar.

Arm zag de omzet met name stijgen door de toepassingen van kunstmatige intelligentie. Dat gebeurde bij makers van chips die gebruikmaken van Arms architectuur. Arms ceo Rene Haas zegt dat er steeds meer vraag naar chips voor AI-toepassingen is. Bovendien rekent het bedrijf daar hogere royalty's voor. Daarnaast is de omzet vanuit royalty's over smartphones toegenomen, nu er weer meer apparaten verkocht worden.