Italië wil met investeringsfonds van 1 miljard euro AI-projecten stimuleren

De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil een investeringsfonds van 1 miljard euro starten, om in AI-projecten te kunnen steken. De premier hoopt zo extra investeringen uit het bedrijfsleven en van investeerders te krijgen.

De eerste investering komt van staatsbank Cassa Depositi e Prestit. De algemeen directeur van die instelling zegt tegen Reuters te verwachten dat het bedrijfsleven en andere investeerders 2 miljard euro in het fonds investeren. Het is niet direct duidelijk om wat voor AI-projecten het gaat. Wel is bekend dat Italië zich dit jaar wil focussen op de impact van AI op werkgelegenheid en ongelijkheid. De Europese Commissie maakte eerder dit jaar bekend 2,1 miljard euro te willen investeren in AI, om supercomputers beschikbaar te maken voor het gebruik van generatieve AI.