Microsoft investeert in Duitsland 3,2 miljard euro in cloudomgevingen voor AI

Microsoft gaat in Duitsland 3,2 miljard euro investeren in cloud- en AI-infrastructuur. Het bedrijf gaat in de komende twee jaar onder andere datacenters opzetten en uitbreiden. Daarmee kan kunstmatige intelligentie worden getraind.

Microsoft schrijft dat het de 3,2 miljard euro wil investeren voor het eind van 2025. Het bedrijf geeft weinig details over die investering, maar zegt dat het zijn cloudomgeving in Frankfurt wil uitbreiden. Daar heeft het bedrijf sinds 2019 een van de grootste Europese Azure-datacenters staan.

Daarnaast wil Microsoft ook in Noordrijn-Westfalen een nieuwe 'cloudregio' opzetten. Daarmee zou de totale cloudcapaciteit in Duitsland bijna verdubbelen. Microsoft belooft dat de datacenters eind 2025 volledig op hernieuwbare energie zullen draaien, al zegt het bedrijf er niet bij of het daarvoor van plan is zelf nieuwe infrastructuur op te zetten of gebruik te maken van bestaande energiebronnen in de regio.

De datacenters zijn bedoeld voor het trainen van kunstmatige intelligentie, maar ook om 'de groeiende vraag naar AI-platformen' op te vangen. Het gaat volgens Microsoft zowel om applicaties van het bedrijf zelf als van andere bedrijven die hun modellen draaien op Azure. OpenAI, waar Microsoft ook al miljarden in investeerde, is daar het grootste van, maar Microsoft heeft het niet over dat bedrijf.

Naast de miljardeninvestering wil Microsoft in de komende jaren ook 1,2 miljoen Duitsers 'digitale vaardigheden leren'. Ook dat moet rond eind 2025 gebeuren. Microsoft noemt nieuwe trainingsprogramma's rondom kunstmatige intelligentie en samenwerkingen met scholen, universiteiten en stichtingen die opleidingen moeten verzorgen, maar details noemt het daar niet specifiek bij.