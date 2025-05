Jumbo gaat tests met AI doen voor tegengaan winkeldiefstal

Supermarktketen Jumbo gaat extra cameratoezicht houden en proeven met AI doen voor het tegengaan van winkeldiefstal. Het bedrijf experimenteert onder meer met AI om 'afwijkend gedrag' van klanten te herkennen. Jumbo gaat ook AI gebruiken voor gerichte steekproeven.

Jumbo schrijft in een persbericht dat het onder andere 'meer en duidelijker cameratoezicht' wil toepassen in zijn filialen. Het bedrijf wil ook in een aantal winkels AI gaan testen voor het voorkomen en herkennen van diefstal. Zo wil de supermarktketen kunstmatige intelligentie gebruiken om 'afwijkend gedrag van klanten in de winkel' te herkennen.

Jumbo gebruikt daarvoor geen gezichtsherkenning, zegt een woordvoerder van het bedrijf aan Tweakers. De gebruikte software moet de bestaande camerabeelden analyseren op bijvoorbeeld verdachte bewegingen, waarna het personeel daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het bedrijf wilde geen exacte details geven over de zaken waar de software precies naar kijkt.

De gegevens rondom verdachte activiteit worden niet bewaard, zo vertelt het bedrijf aan Tweakers. Het bedrijf bevestigt ook een verplichte Data Protection Impact Assessment te hebben opgesteld om mogelijke privacyrisico's in kaart te brengen. De proef met deze AI gaat naar verwachting ongeveer drie maanden duren. Als deze succesvol is, wordt de maatregel landelijk doorgevoerd.

Verder zegt het bedrijf AI te gebruiken voor het uitvoeren van 'gerichte steekproeven' bij de zelfscankassa's. Ook daarover deelt Jumbo verder geen concrete details.

Jumbo zei in januari dat het jaarlijks meer dan honderd miljoen euro verliest door winkeldiefstal. De winkelketen zei toen ook dat het extra maatregelen zou doorvoeren om diefstal tegen te gaan, waaronder meer cameratoezicht en mogelijke proeven met AI.