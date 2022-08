Minister schrapt plan Belgische gemeente voor belastingheffing zelfscankassa's

De Belgische gemeente Sint-Jans-Molenbeek, in het Brusselse gewest, wilde na een besluit van de gemeenteraad in juli belasting heffen op zelfscankassa's, maar er gaat alsnog een streep door dat plan. De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, steekt hier een stokje voor.

Van Clerfayt mag de gemeente Molenbeek geen belasting heffen op zelfscankassa's. Hij heeft het besluit van de gemeenteraad geschorst, schrijft de VRT. De minister geeft twee redenen voor zijn stap: "Een gebrek aan motivatie en het lokale belang van geld innen gaat niet boven het algemene belang van moderniseren op de werkvloer."

Volgens de minister kan niemand bewijzen dat er een verband is tussen de zelfscankassa's en het verlies van arbeidsplaatsen. "Doorheen de geschiedenis is er telkens gemoderniseerd op de arbeidsmarkt en toch is er geen werkgelegenheid verloren", zegt hij.

Daarnaast stipt Clerfayt aan dat de stap van de gemeente risico's met zich mee zou brengen. Volgens de minister zou het plan ervoor kunnen zorgen 'dat de supermarkten de meerprijs op hun klanten verhalen door de prijzen te verhogen'. Hij vult aan: "Het zou ook kunnen dat bedrijven zich ten gevolge van de maatregel buiten Brussel zouden vestigen."

De schorsing betekent niet dat het heffen van de belasting definitief van de baan is. Clerfayt legt uit dat de gemeente een nieuw besluit kan nemen met een betere motivatie of ze kunnen het plan intrekken. Het is onduidelijk wat de gemeente gaat doen.

Het plan werd in juli bekend en betekende dat supermarkten in de gemeente per jaar bijna 6000 euro moesten gaan betalen per zelfscankassa. In de praktijk zou het vooralsnog gaan om één supermarktketen die zelfscankassa's heeft, te weten Delhaize.