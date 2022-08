Privacystichting Noyb dient klacht in tegen Google vanwege reclame in Gmail

De Oostenrijkse privacyorganisatie Noyb heeft een klacht bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL ingediend tegen Google. De techgigant zou met advertenties binnen Gmail een uitspraak van het Europees Hof van Justitie schenden.

Volgens de privacystichting doet Google met advertenties die lijken op normale e-mails aan direct marketing. Google toont gebruikers inderdaad mails met daarin links naar websites van derden of ter promotie van zijn eigen services. Deze praktijk valt volgens Noyb onder de ePrivacy-richtlijnen en daarom zouden gebruikers nadrukkelijk toestemming moeten geven voor dergelijke 'mails'.

Vorig jaar deed het Europees Hof van Justitie een uitspraak over 'inboxadvertenties'; wanneer een advertentie visueel op een normale e-mail lijkt dan moet een ontvanger hier eerst nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Dergelijke reclame is in dat geval wel gewoon toegestaan.

Noyb bestempelt de betreffende reclameberichten binnen Gmail als spam en schrijft verder: "Spam is een commerciële e-mail die zonder toestemming wordt verstuurd. En dat is illegaal. Spam wordt niet legaal alleen omdat het door de e-mailprovider wordt gegenereerd."

Het is vermoedelijk geen toeval dat de klacht juist bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés werd ingediend. De Franse privacytoezichthouder staat bekend als een organisatie die relatief vaak in actie komt in dergelijke situaties. Zo eiste de CNIL eerder al boetes van Google en Facebook vanwege omstreden cookiepraktijken en werd Google Analytics verboden omdat dit in strijd zou zijn met de AVG.

Afbeelding via Noyb

Update, 15.42 uur: In de oorspronkelijke intro werd Noyb als een 'privacytoezichthouder' beschreven, wat de indruk kan wekken dat het om een overheidsinstantie gaat. Noyb is daarentegen een onafhankelijke stichting. Het artikel is op basis van deze nuancering aangepast. Met dank aan TheOmen.