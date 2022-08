Drie energiebedrijven verlagen terugleververgoeding zonnepanelen naar 9 cent

Drie Nederlandse energiemaatschappijen verlagen vanaf begin september de terugleververgoeding die klanten met zonnepanelen ontvangen. Eneco, Oxxio en Woonenergie vergoeden dan nog maar 9 cent per kWh.

Eerder maakte Oxxio, een dochterbedrijf van de Eneco Group, al bekend dat het de terugleververgoeding per 5 september gaat verlagen. Het nieuwe tarief wordt 9 eurocent per kWh; daarbij wordt geen btw, energiebelasting of opslag duurzame energie vergoed. Woonenergie, eveneens een dochter van Eneco, kwam met hetzelfde bericht en inmiddels heeft ook Eneco zelf deze stap wereldkundig gemaakt. Bij dit bedrijf gaat het tarief op 5 september van 56 naar 9 eurocent per kWh. Alleen bij Woonenergie gebeurt de tariefwijziging een week later, per 12 september.

Tegenover het AD zei Eneco-woordvoerder Rianne de Voogt dat 9 eurocent per kWh marktconform is. "We zien dat veel mensen investeren in zonnepanelen en dat dat niet meer afhankelijk is van een hoge terugleververgoeding". In veel gevallen betekent de verandering dat bezitters die netto meer opwekken dan verbruiken, flink minder terugkrijgen. Voorheen werd immers het reguliere stroomtarief aangehouden en dat kon bij variabele contracten een veelvoud van de in september gehanteerde 9 eurocent per kWh zijn.

Eneco had met de 0,56 euro per kWh een relatief hoge terugleververgoeding, maar de extra klanten die daarmee zijn aangetrokken, leverden naar verwachting geen hogere inkomsten op. Het bedrijf heeft daar veelal zelfs op moeten inleveren. De leverancier zegt er rekening mee te houden dat de huidige stap betekent dat de nodige klanten nu weer zullen vertrekken.

In het voorjaar constateerde de Consumentenbond al dat de helft van de energieleveranciers te weinig betaalt voor de stroom die klanten terugleveren via hun zonnepanelen. Dat kwam doordat de gestegen stroomtarieven niet werden verwerkt in de terugleververgoeding. Tot 2014 was bepaald dat de vergoeding minimaal 70 procent van het kale leveringstarief moest zijn, dus het tarief zonder opslagen en belastingen. Momenteel is er geen wettelijke duidelijkheid, omdat dit percentage afkomstig is van een leidraad van de ACM en die geldt niet meer in afwachting van de nieuwe Energiewet. Daardoor kan er ook niet direct gehandhaafd worden.

Er is de nodige kritiek van zonnepanelenbezitters, zoals bijvoorbeeld ook op GoT te lezen is. De Consumentenbond kwam onlangs al met de oproep aan klimaatminister Rob Jetten om snel een nieuwe minimumvergoeding vast te stellen, aangezien veel consumenten volgens de organisatie nog altijd een te lage vergoeding krijgen. De consumentenbond wil dan ook dat er niet gewacht wordt tot 2025, als de nieuwe Energiewet met het daarin vervatte nieuwe minimum van kracht wordt. Dat percentage zal zelfs nog wat hoger liggen dan 70 procent; er wordt uitgegaan van 80 procent.

De kritiek is inmiddels ook hoorbaar vanuit de Tweede Kamer. SP, VVD en ChristenUnie willen dat Jetten regelt dat energieleveranciers een 'fatsoenlijke vergoeding' betalen, schrijft het AD. Renske Leijten noemt de huidige verlagingen een 'klap in het gezicht van huishoudens die klant zijn van Eneco'.

De Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Silvio Erkens (VVD) vragen zich daarbij af of bedrijven als Eneco misbruik van hun machtspositie maken, gelet op het feit dat consumenten weinig opties hebben in deze periode van zeer hoge prijzen. De twee politici willen weten hoe Eneco zo 'abrupt' en 'eenzijdig' de terugleveringsvoorwaarden kan aanpassen. Ook hebben ze aan Jetten gevraagd of de consumentenbescherming hier niet flink tekortschiet. Ze houden de minister voor dat de marktconforme tarieven eigenlijk niet alleen voor klanten moeten gelden, maar ook voor energiebedrijven. De partijen willen dat een redelijk minimumtarief vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt.

Er zijn ook energieleveranciers die afwijken van het nieuwe tarief van 9 cent. Delta Energie gaat naar 13,5 cent per kWh en Essent heeft een terugleververgoeding van 5,5 cent/kWh. Eerder verhoogde Vattenfall de terugleververgoeding van 7 naar 16,8 cent per kWh. Engie lijkt nog altijd het bedrijf met de hoogste terugleververgoeding. Volgens informatie op de website is deze gelijk aan het geldende kale leveringstarief zoals in het contract van klanten staat. Bij een enkeltarief volgens een momenteel af te sluiten modelcontract is dat 0,602 euro per kWh.

Het gaat hier over de terugleververgoeding. Dat is het bedrag per kWh dat zonnepanelenbezitters terugkrijgen voor de overtollige stroom. Dit is pas aan de orde na het salderen, in de situatie als er meer wordt opgewekt en teruggeleverd dan de stroom die nodig is voor eigen gebruik.