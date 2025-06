Essent voert vanaf 1 juli terugleverkosten in voor klanten met zonnepanelen

Essent brengt vanaf 1 juli terugleverkosten in rekening voor klanten met zonnepanelen die meer stroom terugleveren dan ze verbruiken. Het bedrijf hanteert hiervoor schalen per 250kWh. Essent wil de kosten die verbonden zijn aan het terugleveren van stroom eerlijk verdelen.

Essent heeft een tabel gepubliceerd waarin de schalen staan vermeld. Uit deze tabel blijkt dat klanten met zonnepanelen die jaarlijks tussen 251 en 500kWh elektriciteit terugleveren aan het net vanaf 1 juli 2024 4,07 euro per maand extra moeten betalen. Hoe meer er teruggeleverd wordt, hoe hoger dit bedrag oploopt. Zo moeten klanten die jaarlijks tussen de 1001 en 1250kWh elektriciteit terugleveren, 12,18 euro per maand extra betalen. Klanten die jaarlijks tussen de 1751 en 2000kWh terugleveren, moeten elke maand 20,32 euro bijbetalen. Deze bedragen zijn inclusief btw.

De terugleverkosten slaan op alle stroom die is opgewekt en niet direct is verbruikt door de klant. Klanten die na het salderen nog meer elektriciteit terugleveren dan dat ze hebben verbruikt, krijgen hiervoor van Essent een terugleververgoeding van 0,055 euro per kWh.

Essent meent dat het met deze maatregel de kosten die gepaard gaan met het terugleveren van elektriciteit aan het net eerlijker kan verdelen. Deze kosten werden aanvankelijk verwerkt in het stroomtarief van alle klanten, ook van diegenen die geen zonnepanelen hadden. Dankzij deze maatregel zouden klanten zonder zonnepanelen vanaf 1 juli 2024 dan ook minder moeten betalen voor elektriciteit, claimt Essent. Het bedrijf zal zijn klanten via een brief of e-mail op de hoogte stellen van de wijziging.

Essent is niet de eerste energieleverancier die terugleverkosten heeft ingevoerd. Eneco en Vattenfall hebben eerder deze maand soortgelijke maatregelen getroffen. Bij Eneco gaan de terugleverkosten vanaf juni van kracht. Bij Vattenfall is de maatregel eveneens vanaf 1 juli van toepassing. De bedrijven brengen terugleverkosten in rekening omdat er een onbalans zou zitten tussen de zonnestroom die klanten aanleveren en de stroom die ze later in het jaar afnemen. Die zonnestroom komt vaak op momenten dat er veel energieaanbod is, waardoor de zonnestroom dus minder waard is voor de energieleverancier. Wanneer die klanten stroom afnemen, is de stroomprijs meestal hoger, omdat het bijvoorbeeld winter is en er minder zonne-energie is.

De Autoriteit Consument & Markt heeft de terugleverkosten recent onderzocht en kwam tot de conclusie dat energieleveranciers die deze maatregel hebben ingevoerd, voldoen aan de wet. De terugleverkosten mogen volgens de autoriteit aangerekend worden 'zolang die niet onredelijk zijn'.