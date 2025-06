Microsoft Automatic Super Resolution werkt enkel met Snapdragon X-socs

Microsoft Automatic Super Resolution lijkt voorlopig enkel aan Copilot+-computers voorbehouden te zijn. Uit een ondersteuningspagina van Microsoft blijkt dat minstens een Snapdragon X-processor nodig is om de upscalingstechnologie te kunnen draaien.

Die Snapdragon X-processor moet volgens Microsoft ook over een Hexagon-npu en een geïntegreerde gpu beschikken. De onlangs aangekondigde Qualcomm Snapdragon X Plus- en Elite-chips voldoen aan deze vereisten en komen dus in aanmerking. Het is onduidelijk of het bedrijf de systeemvereisten binnenkort zal aanpassen zodat meer pc-gamers de upscalingtechnologie kunnen gebruiken. Microsoft schrijft ook dat het apparaat minstens over een display met 1080p-resolutie moet beschikken en dat de computer minstens Windows 11 versie 24H2 moet draaien.

Er zijn momenteel twaalf games die AutoSR officieel ondersteunen, waaronder The Witcher 3, Control, Dark Souls III, Kingdom Come Deliverance, Resident Evil 2, Shadow of the Tomb Raider, God of War en Sekiro: Shadows Die Twice. Microsoft claimt dat de meeste games die DirectX 11 of DirectX 12 ondersteunen, ook compatibel zijn met AutoSR. Games die van DirectX 9 gebruikmaken of enkel op x86-systemen draaien, worden voorlopig niet ondersteund. Geëmuleerde x64-games en Arm64-games komen weer wel in aanmerking.

Pc-gebruikers zullen AutoSR per game kunnen inschakelen. Dit gebeurt via de sectie voor grafische instellingen in het instellingenmenu van Windows 11 versie 24H2. Gebruikers die de functie hebben geactiveerd, krijgen bij het starten van een game een notificatie te zien met daarin de vermelding dat de AutoSR actief is. Het is niet duidelijk hoe Microsoft Automatic Super Resolution presteert in vergelijking met de andere upscalingstechnieken van AMD, Intel en Nvidia.

Het is niet de eerste keer dat Automatic Super Resolution in het nieuws komt. Begin dit jaar had techwebsite Neowin de functie ontdekt in een testversie van Windows 11. Microsoft werkt ook aan een gestandaardiseerde interface voor de upscalingstechnologie van derden: DirectSR. DirectSR moet de implementatie van upscalingstechnologie, zoals Nvidia DLSS, AMD FSR en Intel XeSS, vergemakkelijken voor ontwikkelaars zodat zij deze features eenvoudiger in games kunnen implementeren.