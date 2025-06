Microsoft introduceert DirectSR-preview voor standaardiseren upscalingtechnieken

Microsoft heeft een previewversie van zijn DirectSR-api uitgebracht. Deze api maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om ondersteuning voor verschillende upscalingtechnieken in hun games te implementeren, zoals AMD FSR, Nvidia DLSS en Intel XeSS.

Microsoft bevestigt in een blogpost dat DirectSR vanaf nu als preview beschikbaar is voor ontwikkelaars. De api is beschikbaar via de DirectX 12 Agility-sdk, specifiek in de 1.714.0-previewrelease. De preview heeft ingebouwde ondersteuning voor AMD FidelityFX Super Resolution 2.2, terwijl XeSS en DLSS op driverniveau worden ondersteund. Dat betekent dat gebruikers met een Intel-gpu de recentste drivers moeten installeren om XeSS te kunnen gebruiken via DirectSR. Nvidia-gebruikers dienen driverversie 560.38 of nieuwer te draaien voor DLSS-ondersteuning via DirectSR.

De DirectSR-api werd eerder dit jaar aangekondigd tijdens GDC 2024. Microsoft heeft samen met gpu-makers AMD, Intel en Nvidia gewerkt aan het maken van een gestandaardiseerde manier om Super Resolution-technieken voor upscaling te implementeren in games. Zo hoeven ontwikkelaars alleen ondersteuning voor een enkele api toe te voegen aan hun games om alle populaire upscalingtechnieken te ondersteunen. Daaronder vallen in ieder geval AMD FSR, Intel XeSS en Nvidia DLSS.

Momenteel moeten gamedevs de verschillende upscalingtechnieken afzonderlijk van elkaar in hun games stoppen, wat extra ontwikkeltijd vergt. DirectSR verandert verder niets aan de onderliggende werking van de verschillende upscalers.